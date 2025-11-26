Faits Divers

Lyon : il frappe sa compagne et la menace avec un couteau, le tribunal lui donne une seconde chance

Malgré le déferlement de violences dont a été victime une jeune femme jeudi dernier à Lyon, le tribunal correctionnel a décidé d'épargner le compagnon violent.

Ce dernier, lors d'une dispute, a asséné des coups de poing et de tête à sa petite amie, avant de la mordre et de la faire chuter au sol.

Il avait également brandi un couteau et, le plaquant contre le visage de la victime, l'avait menacée de lui faire un sourire de l'ange.

Au tribunal, le jeune homme de 22 ans a tenu le discours que beaucoup de juges entendent : les coups étaient réciproques, il l'aime encore, il n'a proféré aucune menace...

Son casier judiciaire vierge brandi par la défense a joué pour lui. Car si le parquet avait requis ce lundi une peine de prison ferme, il a finalement été condamné à 18 mois de prison avec sursis et l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oui-oui le 26/11/2025 Ã  10:49
On nâ€™avancera pas a Ã©crit le 26/11/2025 Ã  09h18

Tant que les juges considÃ©reront que les victimes sont coupables et les agresseurs des victimes .

Tel est surtout le cas depuis la crÃ©ation du syndicat de la magistrature dans les annÃ©es 68-70.

Signaler RÃ©pondre
avatar
mais oui c'est Ã§a le 26/11/2025 Ã  10:45

Attendons l'irrÃ©parable c'est mieux ? comme c'est souvent le cas

Signaler RÃ©pondre
avatar
podo69 le 26/11/2025 Ã  10:33

Les juges comme au us Ã©lu par les citoyens de la ville ou dÃ©partements
Et tout les 5 ans on recommence

Signaler RÃ©pondre
avatar
Rlb le 26/11/2025 Ã  10:05

Manif' inutile, politiques oÃ¹ Ãªtes vous.
En finir avec l'indÃ©pendance de la ( Justice)

Signaler RÃ©pondre
avatar
stef69999 le 26/11/2025 Ã  09:57

une deuxiÃ¨me chance !!! on se moque de qui la une deuxieme chance de pouvoir la tuer JUSTICE DE MER...E

Signaler RÃ©pondre
avatar
Ex PrÃ©cisions le 26/11/2025 Ã  09:38

Dehors, donc une 2nd chance pour arriver Ã  la tuer ??

Signaler RÃ©pondre
avatar
Chris696969 le 26/11/2025 Ã  09:30
Sarah Connor a Ã©crit le 26/11/2025 Ã  08h16

Du coup sa femme doit Ãªtre la plus heureuse des femmes de se sentir respectÃ©e en tant que tel. Les juges font du trÃ¨s bon travail comme d'habitude. Prochaine Ã©tape le fÃ©minicide pour cet individu.

"l'avait menacÃ©e de lui faire un sourire de l'ange." Et lÃ  on entend pas les fÃ©ministes ?

C'est peut Ãªtre un mauvais coupable et / ou une bonne victime...

Signaler RÃ©pondre
avatar
On nâ€™avancera pas le 26/11/2025 Ã  09:18

Tant que les juges considÃ©reront que les victimes sont coupables et les agresseurs des victimes .

Signaler RÃ©pondre
avatar
Une morte le 26/11/2025 Ã  08:25
laya a Ã©crit le 26/11/2025 Ã  08h08

de toute faÃ§on,il vaut mieux qu'ils se sÃ©parent car un jour,il y aura un mort.

Malheureusement
Pourquoi des jugements anonymes, les noms de tous juges et coupables,

Signaler RÃ©pondre
avatar
nonmaiscepaspourdire le 26/11/2025 Ã  08:21

Ah oui la justice houla la !!! Ã§a me rappelle ma jeunesse, c'est vieux tout Ã§a. Il semblerait que le concept mÃªme de justice soit un peu dÃ©passÃ© de nos jours.

Signaler RÃ©pondre
avatar
Sarah Connor le 26/11/2025 Ã  08:16

Du coup sa femme doit Ãªtre la plus heureuse des femmes de se sentir respectÃ©e en tant que tel. Les juges font du trÃ¨s bon travail comme d'habitude. Prochaine Ã©tape le fÃ©minicide pour cet individu.

Signaler RÃ©pondre
avatar
laya le 26/11/2025 Ã  08:08

de toute faÃ§on,il vaut mieux qu'ils se sÃ©parent car un jour,il y aura un mort.

Signaler RÃ©pondre
avatar
1957 le 26/11/2025 Ã  08:07

tous ces juges sont minables, ils rÃ©aliseront lorsque leurs enfants seront violes, assassines, battus Ã  leur tour.
Ã€ quand la fin de lâ€™anonymat de ces juges irresponsables,

Signaler RÃ©pondre
avatar
viandooor le 26/11/2025 Ã  08:04

La justice franÃ§aise toujours dans les bons coups... les juges devraient Ãªtre tenus responsables des personnes qu'ils laissent libre ou relÃ¢chent dans la nature...

Signaler RÃ©pondre
avatar
et si le ou la juge le 26/11/2025 Ã  07:59

subissait les mÃªmes faits, la peine serait la mÃªme ????
honte Ã  la justice
Ã  quand une rÃ©volution contre ces gens ???

Signaler RÃ©pondre

