Ce dernier, lors d'une dispute, a asséné des coups de poing et de tête à sa petite amie, avant de la mordre et de la faire chuter au sol.

Il avait également brandi un couteau et, le plaquant contre le visage de la victime, l'avait menacée de lui faire un sourire de l'ange.

Au tribunal, le jeune homme de 22 ans a tenu le discours que beaucoup de juges entendent : les coups étaient réciproques, il l'aime encore, il n'a proféré aucune menace...

Son casier judiciaire vierge brandi par la défense a joué pour lui. Car si le parquet avait requis ce lundi une peine de prison ferme, il a finalement été condamné à 18 mois de prison avec sursis et l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime.