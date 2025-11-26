Faits Divers

Près de Lyon : un élève de 3e victime d’un "jeu" dangereux dans son collège

Mardi 18 novembre, l’intervention rapide des pompiers a été nécessaire au collège Martin-Luther-King de Mions.

Un élève de 3e venait de perdre connaissance après avoir participé, avec un camarade, à un " jeu" d’étranglement pratiqué dans l’enceinte de l’établissement. Le fameux "jeu du foulard".

Le collégien, pris en charge sur place par les secours, a été évacué vers l’hôpital où il a passé la nuit en observation. L’autre élève impliqué, identifié comme l’auteur du geste ayant provoqué le malaise, a été écarté temporairement de l’établissement dans l’attente d’un conseil de discipline.

Dans les jours qui ont suivi l’incident, la direction a sensibilisé l’ensemble des classes de 3e aux risques liés à ces pratiques dangereuses, précise le Progrès. Les autres niveaux ainsi que les parents ont également été alertés.

