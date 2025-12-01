Rendez-vous au Mondial des Métiers 2025 du 11 au 14 décembre, le salon où construire son avenir !

Du 11 au 14 décembre 2025, Eurexpo Lyon accueillera des milliers de visiteurs venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour explorer les métiers de demain, échanger avec des professionnels passionnés et préparer leur futur.

Événement gratuit sur inscription

Téléchargez vos entrées

Un événement unique à ne pas manquer

Créé il y a plus de 25 ans, le Mondial des Métiers s’est imposé comme le plus grand salon dédié à l’orientation et à la découverte des métiers en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Chaque édition attire collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, parents, mais aussi adultes en reconversion. Cette année encore, plus de 50 secteurs d’activité seront représentés, avec 700 métiers présentés par plus de 4 000 professionnels.

Industrie, numérique, santé, artisanat, agriculture, bâtiment et travaux publics, métiers d’art ou encore communication : le salon met en lumière la diversité du monde professionnel et les multiples voies possibles pour y accéder.

Une expérience immersive au cœur des métiers

Le point fort du Mondial des Métiers ? L’expérience. Ici, pas de discours abstraits : les visiteurs vivent les métiers à travers des démonstrations, des ateliers interactifs et des mises en situation réelles.

De nombreux jeunes en formation se relaient sur les stands pour montrer leur savoir-faire et partager leur quotidien d’apprenti ou d’étudiant.

Certaines zones du salon invitent même à tester des métiers via la réalité virtuelle, pour plonger dans l’univers d’un mécanicien aéronautique, d’un infirmier ou d’un technicien de maintenance sans bouger d’Eurexpo.

Une manière concrète de découvrir la richesse et la modernité des professions d’aujourd’hui.

Trouver votre voie à travers le Village de l’orientation !

Au cœur du salon, le Village de l’orientation est devenu un passage incontournable.

On y retrouve des conseillers d’orientation, des coachs professionnels et des outils numériques innovants permettant à chaque visiteur d’identifier ses envies, ses aptitudes et les formations correspondantes.

Pour préparer sa visite, la plateforme O’rêka, développée par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, propose un quiz d’orientation, des fiches métiers détaillées et de nombreuses ressources interactives.

Les enseignants et les accompagnateurs de groupes scolaires peuvent aussi y trouver des supports pédagogiques pour aider les jeunes à tirer le meilleur parti du salon.

Une véritable vitrine pour les métiers d’avenir

Au-delà de la découverte, le Mondial des Métiers met en avant les filières porteuses de demain.

Cette édition 2025 s’intéressera particulièrement aux secteurs en tension et aux métiers émergents : transition écologique, intelligence artificielle, robotique, santé, métiers de la mobilité et bien d’autres métiers à découvrir sur place.

Ces domaines offrent de vraies opportunités d’emploi sur le territoire lyonnais et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, où la demande ne cesse de croître.

Alors n’hésitez plus ! Le Mondial des Métiers 2025 n’est pas qu’un salon d’information : c’est une expérience immersive, un lieu d’échange et de déclics.

Pour beaucoup de jeunes, cette visite devient le point de départ d’une véritable vocation.

Entre découvertes, rencontres et ambitions, Eurexpo se transformera pendant quatre jours en tremplin vers l’avenir.

Événement gratuit sur inscription

Téléchargez vos entrées

Infos pratiques

Eurexpo Lyon, Boulevard de l’Europe 69680 Chassieu

Du jeudi 11 au dimanche 14 décembre 2025

De 9h à 17h

Entrée gratuite sur inscription obligatoire

Plus d’informations sur www.mondial-metiers.com