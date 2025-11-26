Faits Divers

Livraisons par drone dans une prison près de Lyon : quatre suspects interpellés - LyonMag

Le mirador a tout vu.

Les gendarmes de La Verpillière ont interpellé quatre individus, tous originaires du Rhône, après une série de livraisons clandestines réalisées par drone dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 novembre au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère).

Peu avant 2 heures du matin, le personnel posté au mirador repère la trajectoire d’un drone multipliant les allers-retours au-dessus de la détention. L’alerte est immédiatement donnée et les militaires convergent vers le site.

À leur arrivée, un premier suspect est arrêté, porteur du drone et d’un téléphone portable. Trois autres prennent la fuite, mais sont identifiés rapidement au fil des investigations. Ils seront tous arrêtés dans la journée, toujours dans le Rhône, précise le Progrès

Les perquisitions menées ensuite n’ont pas permis de mettre la main sur d’éventuelles marchandises. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le contenu des livraisons ainsi que les détenus susceptibles d’en avoir bénéficié.

Les quatre suspects ont été placé en garde à vue.

alec69 le 26/11/2025 à 16:45
LFI 69 a écrit le 26/11/2025 à 15h27

C'est certes illégal, mais écologique.
Dans notre société on préfère la légalité Amazon et ses milliers de camions et camionnettes qui assassinent la planète, c'est tellement mieux.

Gabriel,
Tu finis par ne pas être drôle avec tes commentaires vaseux.
C'est difficile de trouver de bons mots alors il vaut mieux continuer à employer le terme facho pour les policiers qui ont interrompu ce trafic.

LFI 69 le 26/11/2025 à 15:27

C'est certes illégal, mais écologique.
Dans notre société on préfère la légalité Amazon et ses milliers de camions et camionnettes qui assassinent la planète, c'est tellement mieux.

Ralbol le 26/11/2025 à 15:01

En taule et sans procès !

