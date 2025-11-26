Livraisons par drone dans une prison près de Lyon : quatre suspects interpellés

Les gendarmes de La Verpillière ont interpellé quatre individus, tous originaires du Rhône, après une série de livraisons clandestines réalisées par drone dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 novembre au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère).

Peu avant 2 heures du matin, le personnel posté au mirador repère la trajectoire d’un drone multipliant les allers-retours au-dessus de la détention. L’alerte est immédiatement donnée et les militaires convergent vers le site.

À leur arrivée, un premier suspect est arrêté, porteur du drone et d’un téléphone portable. Trois autres prennent la fuite, mais sont identifiés rapidement au fil des investigations. Ils seront tous arrêtés dans la journée, toujours dans le Rhône, précise le Progrès.

Les perquisitions menées ensuite n’ont pas permis de mettre la main sur d’éventuelles marchandises. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le contenu des livraisons ainsi que les détenus susceptibles d’en avoir bénéficié.

Les quatre suspects ont été placé en garde à vue.