Lyon : le couple cultivait du cannabis dans la chambre de leur bébé

Quand les forces de l'ordre sont entrées dans cet appartement du 9e arrondissement de Lyon dans la nuit de lundi à mardi, elles ont fait une plongée dans la misère.

Alertés par des bruits sourds et des cris, des habitants de cet immeuble du quai Arloing avaient prévenu la police qu'un couple se disputait violemment.

L'équipage de police secours a constaté que l'homme et la femme échangeaient effectivement des insultes, mais aucun coup n'aurait été distribué.

Les fonctionnaires ont toutefois souhaité faire le tour de leur domicile. Et ils ont eu le nez creux, puisque dans la chambre du bébé âgé de 10 mois, une serre de culture de plants de cannabis avait été installée...

Les parents ont donc été interpellés et placés en garde à vue, tandis que l'enfant a été hospitalisé pour un bilan de santé en vue de son placement.

Selon le Progrès, le couple ne travaille pas. L'homme consomme de la drogue et la mère est atteintes de troubles psychologiques.

French connection le 27/11/2025 à 09:34

On devrait interdire à certains parents minables de faire des enfants condamnés de fait à une existence difficile

Lyon 9 le 27/11/2025 à 09:08

Ancien habitant du 9ème vers Valmy il semblerait que ce quartier est devenu assez désastreux à cause du "trafic".

Sinon pour l'article cela ne m'étonne pas. En vacances dans une petite ville du sud, je promenais mes chiens, je crois un couple avec 2 enfants, les enfants dans la rue font des incivilités (sans remarques des parents) puis je vois les parents se poser sur un banc pour se rouler un joint...
Une autre histoire, un ami va déposer son fils à la maternelle, il arrive un peu trop tôt donc il est garé à attendre. Une voiture se gare à côté de lui et il voit la femme au volant, le mari est allongé sur le siège passager à fumer un joint (reconnaissable à l'odeur) avec 2 gosses à l'arrière en siège auto.

voilà que dire?

Il faut fortement pénaliser les consommateurs car sinon on n'y arrivera pas

MAJLENZYS le 27/11/2025 à 08:33

Tellement d'accord avec le message précédent !
Beaucoup de peine pour ces enfants qui ne sont pas entourés d'amour et de bienveillance. Les cicatrices de l'enfance sont indélébiles, surtout quand elles ont été générées par des "pseudo" parents. Je suis âgé et je sais de quoi je parle...Les larmes arrivent souvent comme les marées des océans, et elles seront là, à vie.

Bellota le 27/11/2025 à 08:17

Scène de la déchéance « ordinaire »
Pauvre enfant

pauvre enfants le 27/11/2025 à 08:08

tous ces enfants qui naissent avec des parents minables, n ont pas demandé à naître. leur arrivée sur terre n est pas un cadeau pour eux. j ai toujours de la peine pour ces enfants qui découvrent le monde au travers de parents minables.

