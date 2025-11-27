Lyon : le couple cultivait du cannabis dans la chambre de leur bébé

Alertés par des bruits sourds et des cris, des habitants de cet immeuble du quai Arloing avaient prévenu la police qu'un couple se disputait violemment.

L'équipage de police secours a constaté que l'homme et la femme échangeaient effectivement des insultes, mais aucun coup n'aurait été distribué.

Les fonctionnaires ont toutefois souhaité faire le tour de leur domicile. Et ils ont eu le nez creux, puisque dans la chambre du bébé âgé de 10 mois, une serre de culture de plants de cannabis avait été installée...

Les parents ont donc été interpellés et placés en garde à vue, tandis que l'enfant a été hospitalisé pour un bilan de santé en vue de son placement.

Selon le Progrès, le couple ne travaille pas. L'homme consomme de la drogue et la mère est atteintes de troubles psychologiques.