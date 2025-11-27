Sous le coup d’une notice rouge d’Interpol, un Lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent

Un Français de 41 ans, originaire de Lyon, a été arrêté le 13 novembre à Cali, en Colombie. Les autorités locales expliquent qu’il était sous le coup d’une notice rouge d’Interpol émise à la demande d’une juridiction lyonnaise. Il s'agit d'Édouard Chavanne, un homme originaire de Lyon et bien et connu pour avoir travaillé dans le milieu de la nuit.

La Direction d’investigation criminelle colombienne (Dijin) détaille : "La Police nationale colombienne, en coordination avec le Ministère public de la République de Colombie, l'Armée de l'air colombienne et avec le soutien des autorités françaises, a interpellé à Cali (Valle del Cauca) un ressortissant français faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Il était recherché par une autorité judiciaire lyonnaise."

Le quadragénaire est soupçonné d’appartenir à un réseau international de blanchiment d’argent, et la Dijin précise qu’il serait en récidive.

Selon la presse colombienne, l’homme s’était installé à Cali où il avait ouvert une salle de sport de luxe dans le quartier de Los Cámbulos, un complexe comprenant notamment un espace fitness, une piscine et des terrains de football. Une partie des fonds à l’origine de cet investissement proviendrait d’opérations financières réalisées via une société américaine, avec dépôts sur un compte bancaire espagnol utilisé en Colombie, pour un total avoisinant les 185 000 euros.

Présenté comme un geste "philanthropique", ce projet aurait en réalité servi à intégrer des sommes d’origine illégale dans le système financier local, selon les conclusions des enquêteurs colombiens.

Interpellé à Cali, le Français a été immédiatement remis aux services spécialisés. La Dijin confirme : "Il a été placé à la disposition de la Direction des affaires internationales du Ministère public de la République de Colombie dans l'attente de l'aboutissement des procédures d'extradition, conformément aux traités internationaux en vigueur entre la Colombie et la France."

La presse locale rappelle qu’il est également visé par des accusations d’abus de confiance, de travail non déclaré et de fraude fiscale.