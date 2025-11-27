Judiciaire

Sous le coup d’une notice rouge d’Interpol, un Lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent

DR : Dijin

La traque internationale s’est achevée à Cali.

Un Français de 41 ans, originaire de Lyon, a été arrêté le 13 novembre à Cali, en Colombie. Les autorités locales expliquent qu’il était sous le coup d’une notice rouge d’Interpol émise à la demande d’une juridiction lyonnaise. Il s'agit d'Édouard Chavanne, un homme originaire de Lyon et bien et connu pour avoir travaillé dans le milieu de la nuit.

La Direction d’investigation criminelle colombienne (Dijin) détaille : "La Police nationale colombienne, en coordination avec le Ministère public de la République de Colombie, l'Armée de l'air colombienne et avec le soutien des autorités françaises, a interpellé à Cali (Valle del Cauca) un ressortissant français faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Il était recherché par une autorité judiciaire lyonnaise."

Le quadragénaire est soupçonné d’appartenir à un réseau international de blanchiment d’argent, et la Dijin précise qu’il serait en récidive. 

Selon la presse colombienne, l’homme s’était installé à Cali où il avait ouvert une salle de sport de luxe dans le quartier de Los Cámbulos, un complexe comprenant notamment un espace fitness, une piscine et des terrains de football. Une partie des fonds à l’origine de cet investissement proviendrait d’opérations financières réalisées via une société américaine, avec dépôts sur un compte bancaire espagnol utilisé en Colombie, pour un total avoisinant les 185 000 euros.

Présenté comme un geste "philanthropique", ce projet aurait en réalité servi à intégrer des sommes d’origine illégale dans le système financier local, selon les conclusions des enquêteurs colombiens.

Interpellé à Cali, le Français a été immédiatement remis aux services spécialisés. La Dijin confirme : "Il a été placé à la disposition de la Direction des affaires internationales du Ministère public de la République de Colombie dans l'attente de l'aboutissement des procédures d'extradition, conformément aux traités internationaux en vigueur entre la Colombie et la France."

La presse locale rappelle qu’il est également visé par des accusations d’abus de confiance, de travail non déclaré et de fraude fiscale.

5 commentaires
avatar
JOE LE TAXI le 27/11/2025 à 14:39

Interpol efficace ! Mais il ne vont, pas partout, surtout en Algérie !

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 27/11/2025 à 13:29

Et sinon ils veulent pas le garder ?Ils doivent pas avoir de problèmes de places en Colombie

Signaler Répondre
avatar
Ahlu le 27/11/2025 à 12:01

Bon…j’ai rien à ajouter !! Mdrrrr!

Signaler Répondre
avatar
qu'ils le gardent le 27/11/2025 à 11:57

Des truands , des voyous , on en a assez
il va gouter la qualité des prisons colombiennes, les notres sont pleines
Pas la peine de faire une pétition pour qu'il revienne, c'est bien la Colombie

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/11/2025 à 11:35

Un bon gros truand en quelque sorte.
Si Doucet est condamné il sera sur le coup d'une notice verte et rouge ;-)

Signaler Répondre

