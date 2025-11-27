Judiciaire

Lyon : un homme poignardé avec une fourchette à barbecue, le suspect écroué

Lyon : un homme poignardé avec une fourchette à barbecue, le suspect écroué

 
L’enquête se poursuit autour du meurtre commis le 14 novembre dernier à la station de tramway Perrache (Lyon 2e).

Un homme de 56 ans avait été mortellement blessé aux alentours  21h30, touché par une arme blanche — une fourchette à barbecue — alors qu’il attendait le tram.

Rapidement interpellé après les faits, le suspect, un SDF de 32 ans récemment sorti de prison, avait d’abord vu sa garde à vue interrompue en raison de lourds troubles psychiatriques. Il avait alors été admis à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu (Lyon 8e) pour une prise en charge médicale.

La mort de la victime, survenue une semaine plus tard, a réorienté l’enquête. Le trentenaire a été extrait de l’hôpital pour être placé de nouveau en garde à vue. L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis de confirmer son implication dans l’agression, même s’il n’a fourni aucune explication sur son geste.

Présenté au parquet, il a été mis en examen pour meurtre dans le cadre d’une information judiciaire et placé en détention provisoire.

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
GLOUGLOU 1er le 27/11/2025 à 15:24

Après l'interdiction des couteaux, préparez vous à manger avec vos doigts après un meurtre à la baguette!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.