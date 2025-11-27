Lyon : un homme poignardé avec une fourchette à barbecue, le suspect écroué

Un homme de 56 ans avait été mortellement blessé aux alentours 21h30, touché par une arme blanche — une fourchette à barbecue — alors qu’il attendait le tram.

Rapidement interpellé après les faits, le suspect, un SDF de 32 ans récemment sorti de prison, avait d’abord vu sa garde à vue interrompue en raison de lourds troubles psychiatriques. Il avait alors été admis à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu (Lyon 8e) pour une prise en charge médicale.

La mort de la victime, survenue une semaine plus tard, a réorienté l’enquête. Le trentenaire a été extrait de l’hôpital pour être placé de nouveau en garde à vue. L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis de confirmer son implication dans l’agression, même s’il n’a fourni aucune explication sur son geste.

Présenté au parquet, il a été mis en examen pour meurtre dans le cadre d’une information judiciaire et placé en détention provisoire.