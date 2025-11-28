Faits Divers

Les policiers retrouvent in extremis un homme porté disparu près de Lyon : il venait de se trancher la gorge

La police caladoise a été efficace ce mardi.

Dans la journée, les proches d'un homme ont signalé sa disparition inquiétante. Il avait coupé son téléphone et s'était volatilisé. Mais le soir, sa piste a été retrouvée par les forces de l'ordre. Elle menait à un hôtel situé boulevard Louis-Blanc à Villefranche-sur-Saône.

En arrivant sur place, les fonctionnaires ont eu le sentiment d'avoir eu la bonne intuition, au bon moment. Car l'homme disparu avait pris une chambre puis s'était tranché la gorge avec un cutter dans la baignoire. Des faits qui venaient de se produire.

Immédiatement, les policiers ont improvisé une compresse plaquée sur la gorge de la victime et ont prévenu les pompiers qui ont pris le relais.

Le quinquagénaire suicidaire a ainsi pu être sauvé. L'origine de son geste désespéré n'est pas connue.

