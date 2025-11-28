Lyon : les Saveurs de la Corne d'Afrique fermées en urgence, les denrées étaient moisies

Rendez-vous à la Guillotière ce vendredi, où le restaurant Les Saveurs de la Corne d'Afrique a été fermé administrativement après un contrôle d'hygiène inquiétant.

Sur place, plusieurs manquements graves aux règles d'hygiène ont été constatés. Il y avait les traditionnels défauts de nettoyage des locaux de production et des équipements, mais aussi la détention de denrées moisies, le non-respect des températures de conservation de ces dernières ou encore l'absence de poubelle à commande hygiénique et de dispositif de lavage des mains en zone de production et dans les toilettes du personnel.

Véritable "menace importante pour la santé des consommateurs", le restaurant somalien du Clip a plusieurs dizaines de mesures correctives à appliquer pour espérer pouvoir rouvrir à l'occasion d'une nouvelle inspection.