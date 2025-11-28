Faits Divers

Lyon : les Saveurs de la Corne d'Afrique fermées en urgence, les denrées étaient moisies

Nouvelle victime de la DDPP et de la préfecture du Rhône.

Rendez-vous à la Guillotière ce vendredi, où le restaurant Les Saveurs de la Corne d'Afrique a été fermé administrativement après un contrôle d'hygiène inquiétant.

Sur place, plusieurs manquements graves aux règles d'hygiène ont été constatés. Il y avait les traditionnels défauts de nettoyage des locaux de production et des équipements, mais aussi la détention de denrées moisies, le non-respect des températures de conservation de ces dernières ou encore l'absence de poubelle à commande hygiénique et de dispositif de lavage des mains en zone de production et dans les toilettes du personnel.

Véritable "menace importante pour la santé des consommateurs", le restaurant somalien du Clip a plusieurs dizaines de mesures correctives à appliquer pour espérer pouvoir rouvrir à l'occasion d'une nouvelle inspection.

Amen le 28/11/2025 à 18:21

Toujours la même chanson avec toutes ces enseignes .
La solution est simple , pour éviter toutes ces fermetures , il faut interdire leurs ouvertures !
L' hygiène et la gestion de leurs denrées ne sont pas leurs priorités , c'est bien connu.

oksour le 28/11/2025 à 17:32

étrange j'ai quand même l'impression de lire des commentaires tendancieux.

ce n est pas etonnant le 28/11/2025 à 17:22
Bitaillon a écrit le 28/11/2025 à 16h35

Rien que le nom du restaurant et le quartier ce donne pas envie !
D’ailleurs Doucet il a fait quoi pour ce quartier ? Rien

Les habitants du quartier ne votent pas , alors ...un petit courrier au ministre ou au préfet et il peut changer de quartier..
next!

Jacques1 le 28/11/2025 à 16:49

Le moisi, c'est juste signe que c'est bien mûr.

Jesaistout le 28/11/2025 à 16:42

Je ne comprends pas pourquoi on ferme ce commerce. En effet, il est en adéquation avec la configuration et le développement du quartier.
Les habitants veulent de l'authenticité et du vécu.

Bitaillon le 28/11/2025 à 16:35

Rien que le nom du restaurant et le quartier ce donne pas envie !
D’ailleurs Doucet il a fait quoi pour ce quartier ? Rien

aimelyon le 28/11/2025 à 16:35

là bas ils mangent des choses périmé peut-être, c'est la coutume local. la gastronomie française ramasse un peu quand même avec ce genre de chose, la guillotiére s'est bizarre là bas, les gens le comportement.

c'est pas possible le 28/11/2025 à 16:18

Encore à la guillotière ? ils ont pris un abonnement !

