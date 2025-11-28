Lyon : les Saveurs de la Corne d'Afrique fermées en urgence, les denrées étaient moisies

Rendez-vous à la Guillotière ce vendredi, où le restaurant Les Saveurs de la Corne d'Afrique a été fermé administrativement après un contrôle d'hygiène inquiétant.
Sur place, plusieurs manquements graves aux règles d'hygiène ont été constatés. Il y avait les traditionnels défauts de nettoyage des locaux de production et des équipements, mais aussi la détention de denrées moisies, le non-respect des températures de conservation de ces dernières ou encore l'absence de poubelle à commande hygiénique et de dispositif de lavage des mains en zone de production et dans les toilettes du personnel.
Véritable "menace importante pour la santé des consommateurs", le restaurant somalien du Clip a plusieurs dizaines de mesures correctives à appliquer pour espérer pouvoir rouvrir à l'occasion d'une nouvelle inspection.
Toujours la même chanson avec toutes ces enseignes .Signaler Répondre
La solution est simple , pour éviter toutes ces fermetures , il faut interdire leurs ouvertures !
L' hygiène et la gestion de leurs denrées ne sont pas leurs priorités , c'est bien connu.
étrange j'ai quand même l'impression de lire des commentaires tendancieux.Signaler Répondre
Les habitants du quartier ne votent pas , alors ...un petit courrier au ministre ou au préfet et il peut changer de quartier..Signaler Répondre
next!
Le moisi, c'est juste signe que c'est bien mûr.Signaler Répondre
Je ne comprends pas pourquoi on ferme ce commerce. En effet, il est en adéquation avec la configuration et le développement du quartier.Signaler Répondre
Les habitants veulent de l'authenticité et du vécu.
Rien que le nom du restaurant et le quartier ce donne pas envie !Signaler Répondre
D’ailleurs Doucet il a fait quoi pour ce quartier ? Rien
là bas ils mangent des choses périmé peut-être, c'est la coutume local. la gastronomie française ramasse un peu quand même avec ce genre de chose, la guillotiére s'est bizarre là bas, les gens le comportement.Signaler Répondre
Encore à la guillotière ? ils ont pris un abonnement !Signaler Répondre