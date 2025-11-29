Ce jeudi soir, deux individus ont subtilisé une banane sur le présentoir extérieur d'une épicerie de la grande rue de Saint-Clair. Sauf qu'ils ont été surpris par un proche de la gérante, qui s'est lancé à leurs trousses.

Une rixe a éclaté entre les trois hommes, et le parent a été poignardé à deux reprises par l'un des voleurs. Touchée au flanc, la victime grièvement blessée a été prise en charge par les secours.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les suspects qui ont pris la fuite.