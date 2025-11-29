Ce jeudi soir, deux individus ont subtilisé une banane sur le présentoir extérieur d'une épicerie de la grande rue de Saint-Clair. Sauf qu'ils ont été surpris par un proche de la gérante, qui s'est lancé à leurs trousses.
Une rixe a éclaté entre les trois hommes, et le parent a été poignardé à deux reprises par l'un des voleurs. Touchée au flanc, la victime grièvement blessée a été prise en charge par les secours.
Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les suspects qui ont pris la fuite.
il faudrait peut ê tre bloquer les commentaires de cette personne aussi débile que son partie.Signaler Répondre
Oui, mais lui, il est trop zoomer pour le comprendre. D'ailleurs il parle de choses qu'il ne connaît même pas, pas de son époque.Signaler Répondre
Gabriel,Signaler Répondre
Sincèrement tu commences à me faire de la peine.
Tu te crois pertinent dans tes commentaires mais en fait tu te ridiculises à l'image des élus de ton parti.
Beau papa ne va pas être content
Les boomers ils avaient un autre niveau scolaire et intellectuel que toiSignaler Répondre
pas question de banane mais tu ne met pas des coups de couteau pour une banane et il était deux...Signaler Répondre
Les boomers volaient des bonbons quand ils étaient ados mais y avait pas des justiciers qui les coursaient, voilà la différence.Signaler Répondre
Pour des bananes ? et bien certains n'ont pas la lumière à tout les étage de leur têtes, triste personne sans éducations et surtout sans avenir.Signaler Répondre
Immigrés clandestins, prison, reinsertion sociale et papiers à la clef, What else ?Signaler Répondre
Et oui, les couteaux ont été interdis.Signaler Répondre
Mais c'est comme les zones 30, certains ne savent pas lire les panneaux ou s'assoient sur les lois.
Ah mais c'est culturel, d'accord on continue comme ça. Tout va bien