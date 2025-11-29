Faits Divers

Près de Lyon : des voleurs de banane poignardent un proche de la gérante de l'épicerie

Une escalade de violences à laquelle Caluire-et-Cuire n'est pas habituée.

Ce jeudi soir, deux individus ont subtilisé une banane sur le présentoir extérieur d'une épicerie de la grande rue de Saint-Clair. Sauf qu'ils ont été surpris par un proche de la gérante, qui s'est lancé à leurs trousses.

Une rixe a éclaté entre les trois hommes, et le parent a été poignardé à deux reprises par l'un des voleurs. Touchée au flanc, la victime grièvement blessée a été prise en charge par les secours.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les suspects qui ont pris la fuite.

boris69 le 29/11/2025 à 15:13
LFI 69 a écrit le 29/11/2025 à 13h40

Les boomers volaient des bonbons quand ils étaient ados mais y avait pas des justiciers qui les coursaient, voilà la différence.

il faudrait peut ê tre bloquer les commentaires de cette personne aussi débile que son partie.

Jacques1 le 29/11/2025 à 15:03
Petit minable a écrit le 29/11/2025 à 14h02

Les boomers ils avaient un autre niveau scolaire et intellectuel que toi

Oui, mais lui, il est trop zoomer pour le comprendre. D'ailleurs il parle de choses qu'il ne connaît même pas, pas de son époque.

alec69 le 29/11/2025 à 14:52
LFI 69 a écrit le 29/11/2025 à 13h40

Les boomers volaient des bonbons quand ils étaient ados mais y avait pas des justiciers qui les coursaient, voilà la différence.

Gabriel,
Sincèrement tu commences à me faire de la peine.
Tu te crois pertinent dans tes commentaires mais en fait tu te ridiculises à l'image des élus de ton parti.
Beau papa ne va pas être content

Petit minable le 29/11/2025 à 14:02
LFI 69 a écrit le 29/11/2025 à 13h40

Les boomers volaient des bonbons quand ils étaient ados mais y avait pas des justiciers qui les coursaient, voilà la différence.

Les boomers ils avaient un autre niveau scolaire et intellectuel que toi

viet69 le 29/11/2025 à 13:58

pas question de banane mais tu ne met pas des coups de couteau pour une banane et il était deux...

LFI 69 le 29/11/2025 à 13:40

Les boomers volaient des bonbons quand ils étaient ados mais y avait pas des justiciers qui les coursaient, voilà la différence.

VarietyLyonnaise le 29/11/2025 à 12:57

Pour des bananes ? et bien certains n'ont pas la lumière à tout les étage de leur têtes, triste personne sans éducations et surtout sans avenir.

médico-social le 29/11/2025 à 12:46

Immigrés clandestins, prison, reinsertion sociale et papiers à la clef, What else ?

alec69 le 29/11/2025 à 12:38

Et oui, les couteaux ont été interdis.
Mais c'est comme les zones 30, certains ne savent pas lire les panneaux ou s'assoient sur les lois.
Ah mais c'est culturel, d'accord on continue comme ça. Tout va bien

