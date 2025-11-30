Comment une mauvaise adresse a mené les gendarmes à découvrir 132 pieds de cannabis près de Lyon

En 2024, une société recevait subitement des colis contenant des graines de cannabis. Prévenues, les forces de l'ordre remontaient la piste et découvraient grâce à cette erreur d'adresse que plusieurs personnes étaient impliquées dans la culture de drogue.

Les gendarmes passaient à l'action il y a quelques semaines, interpellant 4 personnes et menant des perquisitions à Vaulx-en-Velin et Vindry-sur-Turdine. Ces dernières permettaient de mettre la main sur 132 pieds de cannabis, 600g de cannabis, 40g de graines de cannabis, 13 fioles d'huile de cannabis et un pistole d'alarme.

Au final, 2 individus seront prochainement convoqués devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.