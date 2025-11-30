Près de Lyon : un octogénaire embourbé dans les marécages sauvé in extremis

Vendredi après-midi vers 16h, un octogénaire a quitté son domicile de Ranchal dans le Rhône pour se promener. Sauf qu'une fois la nuit tombée, sa famille inquiète de ne pas le voir revenir a prévenu les gendarmes.

Les militaires, appuyés par une brigade cynophile qui a permis d'isoler un secteur de recherches, ont finalement retrouvé le promeneur de 81 ans dans une zone marécageuse. Embourbé et incapable de se dégager, il était en état d'hypothermie.

La victime a été prise en charge mais le secteur boisé était trop dense pour l'intervention d'un hélicoptère. Les gendarmes l'ont donc transportée sur un brancard à travers la forêt jusqu'aux premières habitations où elle a pu se réchauffer, avant d'être héliportée à l'hôpital.