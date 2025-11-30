Faits Divers

Près de Lyon : un octogénaire embourbé dans les marécages sauvé in extremis

Près de Lyon : un octogénaire embourbé dans les marécages sauvé in extremis

C'est une petite balade qui aurait pu lui coûter la vie.

Vendredi après-midi vers 16h, un octogénaire a quitté son domicile de Ranchal dans le Rhône pour se promener. Sauf qu'une fois la nuit tombée, sa famille inquiète de ne pas le voir revenir a prévenu les gendarmes.

Les militaires, appuyés par une brigade cynophile qui a permis d'isoler un secteur de recherches, ont finalement retrouvé le promeneur de 81 ans dans une zone marécageuse. Embourbé et incapable de se dégager, il était en état d'hypothermie.

La victime a été prise en charge mais le secteur boisé était trop dense pour l'intervention d'un hélicoptère. Les gendarmes l'ont donc transportée sur un brancard à travers la forêt jusqu'aux premières habitations où elle a pu se réchauffer, avant d'être héliportée à l'hôpital.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Kid 69 le 30/11/2025 à 16:51

Bonjour, il a dû s'égaré d'une chasse au dahu.

Signaler Répondre
avatar
Okkkkk le 30/11/2025 à 15:32

Sacré idée pr un octogénaire d’aller se balader seul dans des marécages….

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.