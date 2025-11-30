Elles brandissaient une banderole et un trophée symbolique pour dénoncer ce qu’elles qualifient de "comportement de hooligans" de la police nationale lors de la manifestation parisienne du 22 novembre contre les violences faites aux femmes.

Les militantes reprochent à des policiers d’avoir posé, tenant une banderole féministe à l'envers, comme le font les supporters ultras. Selon elles, cet acte ne relève pas d’une "maladresse" mais d’un symbole : celui d’un "système de contrôle qui revendique l’ordre tout en piétinant la dignité".

Elles affirment que cet épisode s’inscrit dans un contexte plus large, évoquant "des centaines de témoignages" faisant état de violences sexistes, sexuelles ou de genre imputées à des policiers.

Leur action s’accompagnait d’un trophée inversé, présenté comme un "prix d’indignité" destiné à symboliser la honte et "la confiance trahie" par l’institution policière.

Les participantes formulent trois demandes : une reconnaissance officielle par la police nationale et l’État de la gravité des accusations visant certains agents, la mise en place d’une enquête indépendante pour identifier et sanctionner les policiers présents sur la photo à l’origine de la polémique et une "refonte réelle de la culture policière", incluant formation, transparence et éthique.