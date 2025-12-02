Fête des Lumières à Lyon : au parc de la Tête d’Or, le spectacle de drones pourrait virer au parcours du combattant

Mais à chaque édition, les modalités d’accès font grincer des dents. Et 2025 ne devrait pas faire exception. Comme les précédentes années, un sas d’attente avec barrières en serpentin zigzag sera mis en place pour accéder au site. Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité, expliquait ce lundi 1er décembre que la zone avait été "agrandie dans le parc par mesure de sécurité pour éviter que la foule déborde sur la voie publique en dehors du parc comme l’année dernière."

Une décision qui répond à des impératifs de sécurité, mais qui pose une question simple : qui dit plus grande file, dit potentiellement plus d’attente. Et c’est justement ce qui agaçait déjà les visiteurs les années précédentes : froid, flaques de boue selon la météo, impossibilité de sortir une fois engagé dans la queue, et parfois largement plus d’une heure d’attente.

Le spectacle de drones, lui, durerait huit minutes et serait rejoué toutes les 30 minutes. Un format resserré qui interroge et qui laisse une idée du temps qu'il faudra sacrifier dans la file d’attente. D’autant qu’en cas de météo défavorable, de "mauvaises surprises" sont à prévoir : les drones pourraient devoir rester cloués au sol et le spectacle simplement annulé.

Les modalités d’accès restent inchangées : une seule entrée et une seule sortie. Les Lyonnais devront donc, une fois encore, s’armer de patience avant d’apercevoir l’œuvre.

Du côté de la Ville, la description artistique est présentée comme l’un des temps forts de l’édition 2025. L’œuvre, intitulée "L’Éveil des Lumières," se résume ainsi : "500 drones qui se déploient dans le ciel pour évoquer l’histoire de la lumière… Un défi technologique qui va rendre hommage à nos chers lumignons, mais aussi d’autres lumières comme la puissance des constellations et les mystères de la galaxie. Ce spectacle aérien nous plonge dans le vertige du temps qui passe et dans cet ailleurs si vaste. […] Pour chaque passage, [les] drones décollent de l’île du Souvenir pour se positionner au-dessus du lac du parc de la Tête d’Or."

La Ville rappelle également les conditions d’accès : "L’entrée s’effectue Boulevard des Belges, par la Porte Tête d’Or (située face à la rue Tête d’Or). La Porte des Enfants du Rhône est uniquement réservée aux personnes en situation de handicap."