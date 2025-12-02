Cochon Iodé veut dépoussiérer les plateaux de fêtes à Lyon

Et plutôt que de faire comme tout le monde, ils se sont fixé comme objectif de casser le traditionnel plateau 100% huîtres pour séduire un public plus large. Le concept lyonnais, qui marie ostréiculture et cochonnailles, met en avant de nouveaux assortiments terre-mer pensés pour “rassembler autour de la table”.

Fondé par Emeric Dondainas, ostréiculteur sur le bassin d’Arcachon et éleveur de porcs en plein air, Cochon Iodé s’est implanté à Lyon à la Croix-Rousse puis dans le quartier de la préfecture. La maison revendique le “100 % fait maison” et une identité conviviale centrée sur les produits bruts.

Des plateaux revisités pour tous les goûts

Pour ces fêtes de fin d'année, la marque propose plusieurs nouvelles compositions : plateaux terre-mer mêlant huîtres Ostreccia, coquillages, crevettes et charcuteries, versions plus iodées ou au contraire très cochonnailles, ainsi qu’un système entièrement personnalisable. La volonté affichée est d’intégrer “ceux qui n’aiment pas les huîtres” en multipliant les options : rillettes, terrines, recettes originales comme les moules glacées...

À cela s’ajoute une gamme de produits de fêtes : foie gras maison, saumon gravlax ou caviar de Neuvic décliné en plusieurs variétés et formats.