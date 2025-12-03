Deux cambriolages près de Lyon : interpellations en cascade après une porte défoncée à la hache

Ce mardi soir, les policiers sont intervenus à deux reprises dans l’agglomération lyonnaise pour des vols par effraction.

À Meyzieu, rue Marcel-Girardin, deux individus avaient forcé la porte d’une maison à coups de hache. Alertée par un témoin, la brigade anticriminalité (BAC) s’est rendue sur place et a repéré les suspects qui avaient déjà quitté les lieux. Ils ont été interpellés aux alentours de 19h15.

Quelques heures plus tard, dans la nuit de mardi à mercredi, un autre cambriolage a été signalé à Caluire-et-Cuire, chemin de Vassieux. Une société de sécurité a prévenu les forces de l’ordre d’un vol en cours dans un pavillon. Les agents du Groupe de sécurité de proximité (GSP) ont finalement retrouvé le suspect caché dans le vide sanitaire de la maison, vers 1h du matin.

Les trois individus, de nationalité algérienne selon le Progrès, ont été placés en garde à vue.