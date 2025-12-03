Faits Divers

Deux cambriolages près de Lyon : interpellations en cascade après une porte défoncée à la hache

Deux cambriolages près de Lyon : interpellations en cascade après une porte défoncée à la hache
Deux cambriolages près de Lyon : interpellations en cascade après une porte défoncée à la hache - LyonMag

La soirée de ce mardi 2 décembre a été mouvementée à Meyzieu comme à Caluire.

Ce mardi soir, les policiers sont intervenus à deux reprises dans l’agglomération lyonnaise pour des vols par effraction.

À Meyzieu, rue Marcel-Girardin, deux individus avaient forcé la porte d’une maison à coups de hache. Alertée par un témoin, la brigade anticriminalité (BAC) s’est rendue sur place et a repéré les suspects qui avaient déjà quitté les lieux. Ils ont été interpellés aux alentours de 19h15.

Quelques heures plus tard, dans la nuit de mardi à mercredi, un autre cambriolage a été signalé à Caluire-et-Cuire, chemin de Vassieux. Une société de sécurité a prévenu les forces de l’ordre d’un vol en cours dans un pavillon. Les agents du Groupe de sécurité de proximité (GSP) ont finalement retrouvé le suspect caché dans le vide sanitaire de la maison, vers 1h du matin.

Les trois individus, de nationalité algérienne selon le Progrès, ont été placés en garde à vue.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 03/12/2025 à 19:04
alec69 a écrit le 03/12/2025 à 17h38

Et bien dit donc les algériens donnent une bien belle image.
A croire que tous les délinquants du pays sont venus chez nous.

C'est exactement ça, le gouvernement Algérien ne veut pas de délinquants et les envoie chez nous, et après il ne veut évidemment pas les reprendre ces OQTF. Et les assocs gauchistes veulent les garder ces pauvres petits en errance...

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 03/12/2025 à 17:38

Et bien dit donc les algériens donnent une bien belle image.
A croire que tous les délinquants du pays sont venus chez nous.

Signaler Répondre
avatar
Etoui le 03/12/2025 à 17:33

Tout le monde sait.
Qu'on en finisse avec cette vermine.
Ils amènent leur us et coutumes, qu'on aille au bout en appliquant les mêmes sanctions que dans les pays musulmans a ces voleurs. Une fois les mains coupables enlevées, plus de récidives !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.