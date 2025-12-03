Coup de feu en plein après midi à Vénissieux : un automobiliste blessé, un suspect arrêté

Un important dispositif de secours et de police a convergé,m ce mercredi 3 décembre dans l’après-midi, vers l’allée des Savoies à Vénissieux, en bordure du périphérique Laurent-Bonnevay. Aux alentours de 16h, un coup de feu a retenti dans cette zone commerciale située entre les parkings des enseignes Darty et B&M.

Une source sécuritaire précise au Progrès qu'un homme aurait tiré au moins une fois sur un automobiliste installé dans son véhicule. Touchée à la main, la victime était consciente lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés. Elle a été prise en charge sur place avant son transfert pour examen.

L’auteur présumé du tir a été interpellé rapidement par un équipage de police secours. L’homme n’aurait opposé aucune résistance lors de son arrestation.

Les policiers ont également retrouvé une arme sur les lieux de l’intervention. À ce stade, aucune indication n’a filtré concernant les âges des personnes impliquées ni les raisons du geste. Les circonstances exactes du coup de feu devront être précisées par l’enquête en cours.