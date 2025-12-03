Un important dispositif de secours et de police a convergé,m ce mercredi 3 décembre dans l’après-midi, vers l’allée des Savoies à Vénissieux, en bordure du périphérique Laurent-Bonnevay. Aux alentours de 16h, un coup de feu a retenti dans cette zone commerciale située entre les parkings des enseignes Darty et B&M.
Une source sécuritaire précise au Progrès qu'un homme aurait tiré au moins une fois sur un automobiliste installé dans son véhicule. Touchée à la main, la victime était consciente lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés. Elle a été prise en charge sur place avant son transfert pour examen.
L’auteur présumé du tir a été interpellé rapidement par un équipage de police secours. L’homme n’aurait opposé aucune résistance lors de son arrestation.
Les policiers ont également retrouvé une arme sur les lieux de l’intervention. À ce stade, aucune indication n’a filtré concernant les âges des personnes impliquées ni les raisons du geste. Les circonstances exactes du coup de feu devront être précisées par l’enquête en cours.
Plus personne ne commente tellement ces scènes de crimes sont devenues banales depuis l'arrivée des écologistes en 2020.Signaler Répondre