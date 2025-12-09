Faits Divers

Près de Lyon : un détenu retrouvé mort dans sa cellule à Villefranche-sur-Saône

La piste du suicide est privilégiée.

Ce lundi matin, le corps d'un détenu a été retrouvé dans sa cellule de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. La victime se serait pendue.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces faits.

Prolo2012@yahoo.fr le 09/12/2025 à 11:10

Quel drame et désespoir de se suicider en prison, loin de sa famille, dans une atmosphère hostile

décidemment le 09/12/2025 à 10:49

Il s'en passent des choses à Villefranche ?

