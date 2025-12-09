Près de Lyon : un détenu retrouvé mort dans sa cellule à Villefranche-sur-Saône

Ce lundi matin, le corps d'un détenu a été retrouvé dans sa cellule de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. La victime se serait pendue.
Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces faits.
La piste du suicide est privilégiée.
Ce lundi matin, le corps d'un détenu a été retrouvé dans sa cellule de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. La victime se serait pendue.
Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces faits.
Quel drame et désespoir de se suicider en prison, loin de sa famille, dans une atmosphère hostileSignaler Répondre
Il s'en passent des choses à Villefranche ?Signaler Répondre