Mise à jour : Dans un communiqué diffusé après la décision, EDF assure que "le jugement du tribunal administratif de Lyon ne remet pas en cause le projet de construction des EPR2 à Bugey […] ni son planning." L’entreprise indique poursuivre "la préparation du projet, conformément à ses engagements" et rappelle que la démarche Grand Chantier a été lancée le 9 décembre par l’État, EDF et les acteurs locaux.
Article initial : Le tribunal administratif de Lyon a annulé, dans un jugement rendu le 9 décembre, la modification du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de Loyettes, deux documents qui autorisaient l’ouverture à l’urbanisation d’un site de 150 hectares destiné à accueillir deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération.
Ces documents avaient été adoptés en février 2023 pour le SCOT puis en septembre 2024 pour le PLU. Ils étaient contestés par l’association Sortir du nucléaire et plusieurs habitants, qui dénonçaient notamment des procédures menées avant la fin du débat public national organisé entre octobre 2022 et février 2023.
Une modification du SCOT jugée trop profonde
Les magistrats ont retenu plusieurs griefs concernant le SCOT, soulignant des évolutions majeures "sur la gestion économe de l’espace."
Le jugement relève notamment le transfert de "plus d’une centaine d’hectares" jusque-là dédiés aux activités économiques vers le projet nucléaire. Les juges constatent également que le document ne prévoyait plus certaines protections agricoles auparavant garanties par "un front urbain intangible."
Pour la juridiction, "l’ampleur et la nature des évolutions apportées" ne relevaient pas d’une simple modification mais auraient nécessité une révision complète du SCOT, procédure plus lourde et plus ouverte à la concertation.
Le tribunal a également annulé la modification du PLU de Loyettes, en pointant deux lacunes majeures. D’abord, "l’insuffisance de l’évaluation environnementale" concernant l’état initial du site, alors même qu’il présente "une importance particulière pour l’environnement."
Les magistrats soulignent que la zone projetée se trouve à proximité immédiate du Rhône et à moins de cent mètres du périmètre Natura 2000 de L’Isle Crémieu.
Ensuite, l’analyse des impacts du projet est qualifiée de "beaucoup trop sommaire." Ces vices, jugés non régularisables, conduisent selon le tribunal à une annulation "totale" des documents d’urbanisme liés au projet d’implantation des EPR2. Même si la décision marque un sérieux revers, l’importance stratégique du projet laisse difficilement imaginer qu’il ne fasse pas rapidement l’objet d’une nouvelle mouture.
on fait quoi monsieur le visionnaire ?Signaler Répondre
Epr depuis quand ça fonctionne ?Signaler Répondre
Jamais, ha si pour les cameras (on trouve tout sur le net)
Il faut virer les responsables d EDF et condamner les politiciens de cette faillite
Comme pour l amiante ce sera la faute à personne
Les juges semblent préférer le confort des grenouilles et celui de quelques agricolos ou idéologues à la fumette plutôt que l'essor et la prospérité de la nation et des Français.Signaler Répondre
Facteur4 !Signaler Répondre
Moins de centrales nucléaires = Moins d'énergie électrique = Arrêt d'internet = Arrêt des commentaires haineux sur Lyon Mag.Signaler Répondre
En fait, je vote pour.
les chiffres seront pour toi !Signaler Répondre
On dirait du " canard enchainé " !Signaler Répondre
Savez-vous où vont être fabriquées les cuves et couvercles des EPR2 de Penly, Gravelines et Bugey : au Japon. Il suffit de lire en détail le dossier de la concertation préalable à l'extension de l'usine Creusot Forge du Creusot.Signaler Répondre
La cuve et le couvercle de l'EPR de Flamanville ont aussi été fabriqués au Japon ainsi que plusieurs générateurs de vapeur de l'EPR et des réacteurs actuels.
La souveraineté énergétique ou nationale avec l'énergie nucléaire n'est qu'un mensonge.
Tu tapes "catastrophe nucléaire Fukushima " et tu choisis tes chiffres , tous monstrueux par ailleurs .Signaler Répondre
Dis nous le nombre de morts au Japon… et bien sûr, les vrais chiffres, pas des chiffres biaisés des antis, ceci dit il y a très peu d’antis au JaponSignaler Répondre
La cata de Feyzin était effectivement une cata mais rien à voir avec les exemples énoncés . Ce n' est pas une région entière qui aurait disparue définitivement pour les humains .Signaler Répondre
nous consommons donc du pétrole et du gaz français aujourd'hui ?Signaler Répondre
Ah que voilà une souveraineté souveraine, on dépend des autres parce qu'on a que dalle ou presque chez nous. Mon pauvre ami, voir un peu plus loin que le bout de ton nez, ça ne t'effleure pas de temps en temps ?Signaler Répondre
on fait quoi ?Signaler Répondre
il y a de l'uranium en France (arrêt de la production en 2010 ) ; autrement il y a le Canada , l'Australie , la Namibie , le Kazakhstan et la Russie (pas recommandé pour le moment ...) la Chine , l ' Ukraine et d'autresSignaler Répondre
idem pour le gaz de schiste que nous achetons fort cher aux USA , nous en avons de belles réserves
les assoces pseudo écolos anti française financées par des milliardaires américains qui cherchent a affaiblir l'Europe depuis plus de 50 ansSignaler Répondre
si on se chauffe au bois et que l'on s'éclaire a la bougie , il n'y aura plus d'accidents nucléaires dans le monde ?Signaler Répondre
nous aurions donc du cesser de raffiner du pétrole en France après la cata de Feyzin en 66 ?
Trump ne vas pas durer , a moins qu 'il supprime les élections mais dans ce cas , il aura ouvert une nouvelle guerre civile dans son pays . A ne pas suivre dans tous les cas .Signaler Répondre
cela émet des particules !!!Signaler Répondre
a condition d'importer de Chine certains métaux rares ...Signaler Répondre
leur point de vue n 'est plus le même , mais malheureusement , ils ne peuvent pas remonter le temps .Signaler Répondre
Ça t'arrive parfois de réfléchir ?Signaler Répondre
Les panneaux on peut/pourrait les fabriquer, par contre l'uranium...
Oui et puis on ira se battre avec des bouts de bâton et des lance pierre pour faire une guerre propreSignaler Répondre
La seule certitude en France, c'est que l'on s'enfonce chaque jour un peu plus, bien aidé par l'administration et la justice.Signaler Répondre
Pas besoin de centrale nucléaire, il suffit d'acheter à crédit des panneaux photovoltaïques en Chine et des éoliennes en Allemagne. Il parait que c'est écologique.
Les agriculteurs concernés seront bien content de toucher le pognon de la centrale, et les habitants ne cracheront pas sur une taxe foncière très faible voir nulle.Signaler Répondre
Le antinucléaires ils n'ont qu'à déménager sur le plateau du Larzac où Doucet et sa clique ne vont pas tarder à les rejoindre...
On aurait construit aucunes lignes de tgv, aucuns barrages si on avait fait ça dans les années 50 et 60.Signaler Répondre
Ce ne sera pas bon, aussi, pour l 'industrie française . Parlez en au japonais de la région ou il y a eu un tsunami .Signaler Répondre
Quoique avec nos changement climatique , on va pouvoir élever des crocodiles à la sortie du réseau de refroidissement super . Plein de perspectives qui s 'ouvrent .
Pour des motifs écologiques...Signaler Répondre
Et nous ne sommes pas en temps de guerre "militaire", mais la compétition internationale pour la sécurité énergétique est telle qu'on n'est pas loin d'une atteinte réelle à la sécurité des français...
C'est quoi au juste le coût final de cette gestion économe du site ?. Le prix du mais à la tonne ou le triplement de nos factures d'électricité. Le gaz de chiste de Trump, celui de Poutine par oleoducs peu fiables, ou d'Algérie indexé sur les retraites payées aux centenaires...Avec ce genre d'inepties judiciaires, les vélos à la cave seront eux aussi hors de prix. Lamentable !Signaler Répondre
Trump doit avoir un peut raison, la décision des juges c’est le suicide de la France.Signaler Répondre
Ces juges sont des irresponsables qui veulent supprimer l'indépendance énergétique de la France et la livrer pied et point lies à : Poutine, Trump et aux Chinois.
parce que l 'on a bradé notre production . Renseigne toi !Signaler Répondre
Les mouvements verts sont soutenus par l'Allemagne, qui à démantelé ses centrales nucléaires car elle de réserves de combustible fossile et reste dépendante pour son approvisionnement en gaz. La France n'est pas dans la même situation, et sans nucléaire, l'industrie disparaitra.Signaler Répondre
Exactement, notre indépendance nucléaire n est que du marketing. L uranium utilisé en France transite en grande partie par la Russie, même si il est extrait en dehors de la Russie.Signaler Répondre
Et les panneaux solaires à qui ont les achètent ?Signaler Répondre
Il vaut mieux faire du vent, la parole est écologique.
le déclin de la France est en marcheSignaler Répondre
Ah bon ! nous sommes producteurs d 'uranium . A qui on l 'achète ?Signaler Répondre
au milieu des combats pètent et l 'on en reparle...Signaler Répondre
Encore une association qui ruine la France. On marche sur la tête, on fait tout à l'envers. Et les juges qui continent à poignarder le France dans le dos. Il faut trouver le moyen de faire un gros stop à tous ces gens afin de pouvoir avancer dans notre souveraineté energétique.Signaler Répondre
On a tendance par ce projet ou d'autres à freiner, les investissements dans le pays...Signaler Répondre
Faut arrêter de se tirer une balle dans le pied. Un projet comme celui-ci c'est du job pour des milliers de personnes pendants plusieurs années (construction) mais aussi pour les environs que ce soit du commerce, service, .... Et il dépasse largement le local, avec une visu mondiale sur ce que la FR sait faire
Ca reste aussi ultra stratégique.... La consommation ne va cesser d'augmenter, déjà qu'on paye cher l'électricité si en plus on doit en acheter à d'autres pays...
La justice qui continue de creuser la ruine de la France.Signaler Répondre
Le jour où le bien commun aura une valeur on se chauffera au boisSignaler Répondre