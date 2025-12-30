La préfecture du Rhône a donné son feu vert à l’usage de caméras aéroportées, dans le cadre du dispositif de sécurité prévu pour la nuit du Nouvel An. Un arrêté, pris le 24 décembre, autorise la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône à "capter, enregistrer et transmettre des images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef."
Cette décision intervient dans un contexte particulier. L’arrêté rappelle que "l’édition 2024 a connu de nombreux incidents", avec "82 véhicules incendiés et de nombreux projectiles" jetés sur les forces de l’ordre.
Selon la préfecture, la demande formulée le 23 décembre 2025 par la police nationale vise explicitement la "prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la sécurisation des rassemblements."
Quatre communes sont concernées : Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape. À elles seules, elles concentrent "49 % des faits de violences, de dégradations et de destructions pour la Saint-Sylvestre 2024", souligne l’arrêté.
Pour appuyer une nouvelle fois cette décision, la préfecture estime par ailleurs que les moyens existants sont insuffisants. Les dispositifs de vidéoprotection au sol "ne permettent pas de couvrir l’ensemble du secteur concerné", tandis que les caméras embarquées offrent "une continuité d’observation sans déplacement d’effectifs d’une commune à l’autre." Leur mobilité permet également "d’être dans l’anticipation et non dans la réaction a posteriori."
Le texte explique que "seule la mise en œuvre de l’hélicoptère peut permettre le suivi", celui-ci étant équipé "en optique thermique et infra rouge." Un seul dispositif est autorisé : une caméra Wescam MX15, embarquée sur hélicoptère. La mesure est strictement encadrée dans le temps. La captation d’images est autorisée du mercredi 31 décembre 2025 à 18 heures au jeudi 1er janvier 2026 à 2 heures, et uniquement "aux lieux où sont susceptibles de survenir les atteintes" visées par l’arrêté.
le 31 est devenu une fête à la fraude d’assurance chaque année c’est la même choseSignaler Répondre
Comme pour les agriculteurs envoyer des blindés et des lacrimo par helicoptere ? ce traitement est réservé aux gilets jaunes et honnêtes travailleurs qui ont pour seul tors de vouloir vivre dignement de leur travail, eux on leur rentre dedans sans problème, mieux on leur fait payer via une taxe OBLIGATOIRE les dégâts de ces racailles. Franchement honte a ce pays a ses sénateurs et autres lâches qui nous gouvernent, qui siègent en se gavent, qui nous coulent. Un pays ou tu ne peux ni sortir, ni faire la fête, ni te délacer en sécurité, ou tu subis en fermant ta gueule en te privant pour payer pour les autres me fous les boules.Signaler Répondre
Pour la nuit de Nouvel An...Signaler Répondre
C'est dire le symbole du manque de moyens qu'on consacre à la sécurité dans notre pays.
Il faut renverser la table de cette politique molle qui croit contenir la délinquance en n'étant pas trop "aggressive" envers les agresseurs (...), alors que tout prouve au contraire que cette délinquance se démultiplie en raison de cette mollesse d'hommes politiques lâches.
c'est LFI qui va être content, la considération de ces personnes qui n'aime pas la république.Signaler Répondre
C'est vrai qu'ils sont plus courageux quand il ne risquent rien...Signaler Répondre
Il manque quand même Saint-Fons dans la liste ... Une bonne chose si ça permet d'éviter les incidents ou d'interpeller les incendiaires !!Signaler Répondre
Pour faire quoi? déjà qu'on a des policiers qui pointent leurs armes contre un agriculteur et qui reste stoïques devant les racailles!!!!!!!Signaler Répondre
Les 3V et Rillieux, what else ?Signaler Répondre
Ils vont filmer sous un autre angle les voitures qui brulent mais le résultat sera le même...
Le terreau c'est possible le terrier c"est sûr !Signaler Répondre
Et pourquoi que jusqu'a 2h du matin le 1 janvier, ils vont donc pouvoir agir tout simplement après le départ de l'helico. quels sont ces écervelés qui donnent autant d'incohérences ?Signaler Répondre
"Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape"Signaler Répondre
Tiens tiens...
Ces communes ne sont-elles pas le terreau de LFI ?
sur y a du brouillardSignaler Répondre
Puisque de toute façon il n'y aura comme d'habitude aucune interpellation.Signaler Répondre
juste dans ces communes apaisées en fait.Signaler Répondre
bon il attendront 2h15 pour prendre un œuf de marge.
nous sonnes vraiment les rois des actions ni faites ni à faire. des actions toutes à moitié .
Pourtant ils sont au topSignaler Répondre