Nouvel An : alcool, carburant, feux d’artifice… plusieurs interdictions dans le Rhône

À l’approche de la nuit de la Saint-Sylvestre, la préfecture du Rhône annonce une série de mesures préventives pour “le respect de la tranquillité publique” dans l’ensemble du département et de la Métropole de Lyon.
Ainsi, du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique sera interdite “en dehors des lieux réservés à cet effet”. La vente d’alcool à emporter sera également prohibée “à partir de 20h00”.
Dans le même temps, la détention, le transport et la vente de carburant en récipient portable seront interdits pendant toute la durée de cette période.
Les restrictions ne se limitent pas à la seule nuit du réveillon. Dès ce mardi 30 décembre 2025 et jusqu’au 3 janvier 2026, la préfecture interdit sur l’ensemble du département “l’achat, la vente, la détention, le transport et l’usage d’artifices et autres articles pyrotechniques par les particuliers sur la voie publique.” Une mesure régulièrement reconduite à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les services de l’État rappellent par ailleurs qu’une autre interdiction est déjà en vigueur sur une période plus longue. “La détention, le port, le transport, l’utilisation et la consommation de protoxyde d’azote, sous quelque forme que ce soit, à des fins récréatives détournées, sont interdits sur l’ensemble des voies et espaces publics du département du Rhône du 19 décembre 2025 jusqu’au 19 juin 2026 inclus”.
Le dépôt ou l’abandon de ces cartouches sur la voie publique ou l’espace public est également interdit. La préfète du Rhône “appelle à la plus grande prudence sur les routes et au strict respect du code de la route”. La préfecture rappelle qu’en 2025, “66 personnes ont perdu la vie” dans le département dans un accident de la circulation, des accidents provoqués “à 48 % par une vitesse excessive ou inadaptée, à 29 % par la conduite en état d’ivresse, à 17 % par la prise de stupéfiants.”