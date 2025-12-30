Nouvel An : alcool, carburant, feux d’artifice… plusieurs interdictions dans le Rhône

À l’approche de la nuit de la Saint-Sylvestre, la préfecture du Rhône annonce une série de mesures préventives pour “le respect de la tranquillité publique” dans l’ensemble du département et de la Métropole de Lyon.

Ainsi, du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique sera interdite “en dehors des lieux réservés à cet effet”. La vente d’alcool à emporter sera également prohibée “à partir de 20h00”.

Dans le même temps, la détention, le transport et la vente de carburant en récipient portable seront interdits pendant toute la durée de cette période. Les restrictions ne se limitent pas à la seule nuit du réveillon. Dès ce mardi 30 décembre 2025 et jusqu’au 3 janvier 2026, la préfecture interdit sur l’ensemble du département “l’achat, la vente, la détention, le transport et l’usage d’artifices et autres articles pyrotechniques par les particuliers sur la voie publique.” Une mesure régulièrement reconduite à l’occasion des fêtes de fin d’année.