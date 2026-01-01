La lyonnaise Vitaa victime d'une tentative de cambriolage, elle affiche ses voleurs en vidéo

La chanteuse lyonnaise Vitaa a révélé avoir été victime d'une tentative de cambriolage en son absence ce mercredi matin.

"Trois individus ont essayé de pénétrer à mon domicile, mais, Dieu merci, mon système, mon équipe de sécurité et les forces de l'ordre les ont fait fuir. Il y a deux ans, j'ai vécu l'horreur d'un home-jacking et d'une séquestration. Ce matin, réveillée par la terreur, tous mes sentiments ont refait surface. Quelle tristesse de ne pas se sentir en sécurité chez soi, dans son propre pays… Je suis inquiète pour mes enfants, leur sécurité, leur tranquillité, leur avenir… J'aurais souhaité terminer l'année différemment. A nouveau, je vous le dis : soyez vigilants, prenez soin de vos familles, prenez soin de vous", a publié Vitaa sur ses réseaux sociaux.

Une publication accompagnée d'extraits de la vidéosurveillance de sa maison des Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison, où l'on voit un cambrioleur chuter en tentant de prendre la fuite après le déclenchement de l'alarme. "C'est cadeau", ironise ainsi Vitaa.

Une enquête a été ouverte, les suspects sont activement recherchés.

Pour rappel, la Lyonnaise et sa famille avaient été victimes d'un violent home-jacking il y a deux ans.