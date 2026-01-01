People

La lyonnaise Vitaa victime d'une tentative de cambriolage, elle affiche ses voleurs en vidéo

Il y a de quoi être agacée.

La chanteuse lyonnaise Vitaa a révélé avoir été victime d'une tentative de cambriolage en son absence ce mercredi matin.

"Trois individus ont essayé de pénétrer à mon domicile, mais, Dieu merci, mon système, mon équipe de sécurité et les forces de l'ordre les ont fait fuir. Il y a deux ans, j'ai vécu l'horreur d'un home-jacking et d'une séquestration. Ce matin, réveillée par la terreur, tous mes sentiments ont refait surface. Quelle tristesse de ne pas se sentir en sécurité chez soi, dans son propre pays… Je suis inquiète pour mes enfants, leur sécurité, leur tranquillité, leur avenir… J'aurais souhaité terminer l'année différemment. A nouveau, je vous le dis : soyez vigilants, prenez soin de vos familles, prenez soin de vous", a publié Vitaa sur ses réseaux sociaux.

Une publication accompagnée d'extraits de la vidéosurveillance de sa maison des Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison, où l'on voit un cambrioleur chuter en tentant de prendre la fuite après le déclenchement de l'alarme. "C'est cadeau", ironise ainsi Vitaa.

Une enquête a été ouverte, les suspects sont activement recherchés.

Pour rappel, la Lyonnaise et sa famille avaient été victimes d'un violent home-jacking il y a deux ans.

normal le 01/01/2026 à 10:04
Vendredi a écrit le 01/01/2026 à 09h37

Ce n'est qu'une tentative mais rien n'a été volé, alors pourquoi informer la population

C’est bien d’afficher les cambrioleurs : il faudrait des chasseurs de prime, comme au farwest !!!!!

L'année démarre fort le 01/01/2026 à 10:03
Vendredi a écrit le 01/01/2026 à 09h37

Ce n'est qu'une tentative mais rien n'a été volé, alors pourquoi informer la population

Donc c’est juste une tentative de meurtre on en parle pas ?

Rlb le 01/01/2026 à 10:00

Prochaine chanson, sur le laxisme de la justice...

ou là là là là le 01/01/2026 à 09:38

Mais c'est qu'elle va se faire gronder ! il ne faut pas faire ça oh non non non !

Vendredi le 01/01/2026 à 09:37

Ce n'est qu'une tentative mais rien n'a été volé, alors pourquoi informer la population

JA83 le 01/01/2026 à 09:30
Watt a écrit le 01/01/2026 à 09h20

Un sentiment de cambriolage tout au plus.

La peur, l’angoisse.. ça ne compte pas

Watt le 01/01/2026 à 09:20

Un sentiment de cambriolage tout au plus.

