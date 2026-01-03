Judiciaire

Blocage du périphérique nord de Lyon lors d’un mariage : six condamnations

Photo d'illustration - LyonMag

L’épisode avait marqué les automobilistes.

Le 21 juin 2024, en soirée, la circulation avait été brutalement interrompue sur le boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL) à la suite d’un cortège de mariage devenu incontrôlable. Près d’un an et demi après les faits, le tribunal de Lyon a statué, lors d’une audience tenue le 10 décembre.

Selon les éléments évoqués au cours de l’enquête, entre dix et quinze véhicules, essentiellement des grosses cylindrées, avaient circulé de manière dangereuse sur cet axe stratégique de l’agglomération. Des manœuvres brusques, des freinages répétés et des arrêts soudains avaient été observés, avant une immobilisation complète de plusieurs voitures dans les tunnels et sur les voies.

À l’arrêt, certains participants étaient descendus de leurs véhicules, occupant la chaussée pour danser et se filmer, au mépris des règles de sécurité et de la fluidité du trafic. La scène avait entraîné un blocage temporaire du périphérique.

Alertée, la CRS autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne avait été chargée des investigations. Les enquêteurs sont parvenus à identifier plusieurs membres du cortège, permettant la tenue de ce procès.

Les six prévenus poursuivis ont été reconnus responsables des faits reprochés. Ils ont tous été condamnés à une amende de 1 500 euros chacun.

juge rouge le 03/01/2026 à 11:55
Libriste a écrit le 03/01/2026 à 10h49

Moi , j'étais au mariage et vous vous y étiez pas , alors taisez vous! Ce jugement est honteux car il n'est pas possible d'infliger de tels montants d'amendes à de simple bénéficiaires de prestations sociales non revalorisées depuis des années et des conducteurs qui n'étaient pas sous l'empire de protoxyde d'azote et qui exprimaient simplement leur joie. De plus cet argent , au lieu d'aider les enfants et les parents au pays , va tomber dans le tonneau des danaïdes du budget Français.
Pauvre France!

bravo!!!! et encore ils n'ont pas tirer en l'air comme la bas

Les honnêtes gens payent pour ça le 03/01/2026 à 11:48

Peines dérisoires ! On dirait que la justice veut encourager la déliquescence sociale. Pour un trafiquant, 1500 balles c’est que dalle.
En fait, cette famille a acheté le droit de s’approprier l’autoroute et d’emmerder tous les autres usagers. Ça va inspirer d’autres débiles profonds de leur espèce. Imaginez l’éducation des gamins…

joli billet le 03/01/2026 à 11:43
Libriste a écrit le 03/01/2026 à 10h49

Moi , j'étais au mariage et vous vous y étiez pas , alors taisez vous! Ce jugement est honteux car il n'est pas possible d'infliger de tels montants d'amendes à de simple bénéficiaires de prestations sociales non revalorisées depuis des années et des conducteurs qui n'étaient pas sous l'empire de protoxyde d'azote et qui exprimaient simplement leur joie. De plus cet argent , au lieu d'aider les enfants et les parents au pays , va tomber dans le tonneau des danaïdes du budget Français.
Pauvre France!

d humour...je soupçonne le second degre...

bref le 03/01/2026 à 11:40
looping69008 a écrit le 03/01/2026 à 11h23

Alors explique nous comment ils font pour louer des voitures de haut gamme grace leurs trafic en tout genre c'est vous qui devriez vous taire

ils ne les louent pas!!!! ils les volent

caillou le 03/01/2026 à 11:29

Un gag la condamnation même pas de retrait de permis rien qui pénalise leur vie

looping69008 le 03/01/2026 à 11:23
Libriste a écrit le 03/01/2026 à 10h49

Moi , j'étais au mariage et vous vous y étiez pas , alors taisez vous! Ce jugement est honteux car il n'est pas possible d'infliger de tels montants d'amendes à de simple bénéficiaires de prestations sociales non revalorisées depuis des années et des conducteurs qui n'étaient pas sous l'empire de protoxyde d'azote et qui exprimaient simplement leur joie. De plus cet argent , au lieu d'aider les enfants et les parents au pays , va tomber dans le tonneau des danaïdes du budget Français.
Pauvre France!

Alors explique nous comment ils font pour louer des voitures de haut gamme grace leurs trafic en tout genre c'est vous qui devriez vous taire

Vendredi le 03/01/2026 à 11:22
Libriste a écrit le 03/01/2026 à 10h49

Moi , j'étais au mariage et vous vous y étiez pas , alors taisez vous! Ce jugement est honteux car il n'est pas possible d'infliger de tels montants d'amendes à de simple bénéficiaires de prestations sociales non revalorisées depuis des années et des conducteurs qui n'étaient pas sous l'empire de protoxyde d'azote et qui exprimaient simplement leur joie. De plus cet argent , au lieu d'aider les enfants et les parents au pays , va tomber dans le tonneau des danaïdes du budget Français.
Pauvre France!

Pour le jugement, c'est même pas assez sévère, vous n'avez qu'un pois chiche dans la tête, les neurones ne doivent pas fonctionner normalement.

basta le 03/01/2026 à 11:21
Corsica33334 a écrit le 03/01/2026 à 10h44

Le plus grave c’est que tout l’entourage des vieux aux jeunes sont sans réaction...c’est génétique

tant qu'on ne touche pas à leur assurance-vie les moutons votent pour ceux qui promettent le pays des Bisounours, même si le décor cache l'abattoir.

Trop le 03/01/2026 à 11:14

Il faudrait que les articles chiffrent le dommage : les CRS, le tribunal…. Bien plus que les 4500 euros peut être récoltés ! Et pendant ce temps là, les CRS ne sont pas ailleurs, les tribunaux sont surchargés !!!!

Signaler Répondre
avatar
Libriste le 03/01/2026 à 10:49

Moi , j'étais au mariage et vous vous y étiez pas , alors taisez vous! Ce jugement est honteux car il n'est pas possible d'infliger de tels montants d'amendes à de simple bénéficiaires de prestations sociales non revalorisées depuis des années et des conducteurs qui n'étaient pas sous l'empire de protoxyde d'azote et qui exprimaient simplement leur joie. De plus cet argent , au lieu d'aider les enfants et les parents au pays , va tomber dans le tonneau des danaïdes du budget Français.
Pauvre France!

Corsica33334 le 03/01/2026 à 10:44
ouf! a écrit le 03/01/2026 à 08h19

jamais de la vie, je n’aurais l’idée de faire cela. certains ont un problème dans le cerveau.

Le plus grave c’est que tout l’entourage des vieux aux jeunes sont sans réaction...c’est génétique

Corsica3333 le 03/01/2026 à 10:43

Retour au bled!

Kl le 03/01/2026 à 10:42

Toujours les mêmes

le Zorze le 03/01/2026 à 10:33

1500 balle pour avoir emmerde tout le monde !!!! c est une gageure de l administration judiciaire qui se fiche des bonne gens en ne punissant pas les gens qui pourrissent la société !!!! attention aux fautes qui amène à la haine

Amen le 03/01/2026 à 10:33

Comment voulez vous qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est très , très , très grave ?
1500€ ! Les lois et règles de la République sont bafouées par la justice française.
Qu'ils aillent faire ça en Turquie , en Algérie ou au Maroc et ils verront.

N'importe quoi le 03/01/2026 à 10:28

1500 euros c'est une obole, un pourboire pour ces gens là.
Et rien au niveau des permis de conduire .??
Le citoyen lambda chevauche une ligne blanche sur 5 mètres et il perd 1 point .. eux bloquent le périph mais on ne dit rien (c'est vrai qu'ils n'ont peut-être même pas le permis ..). 🤬

basta le 03/01/2026 à 10:28
Harmonie et vivre ensemble a écrit le 03/01/2026 à 09h34

Quand des célébrations de mariages, soirée du 31/12, victoire d'une équipe, etc...sont le prétexte pour porter préjudice et nuire aux autres : c'est signé cette mentalité détestable, et après il se demandent pourquoi ils sont détestés ?

ils sont chez eux maintenant ! les colons doivent se taire.

Mélencon le 03/01/2026 à 10:23

Non mais il faut bien que jeunesse se passe ! Si on ne peut plus faire ce que l'on veut en France où va le monde !!!

Rlb le 03/01/2026 à 10:19

Condamnations ridicules, ils peuvent louer des grosses cylindrées au prix plus élevé que l'amende.
On est chez nous, on fait ce que l'on veut.
Pas d'illusion sur la justice 2026

J6 le 03/01/2026 à 10:13

Peine ridiculeusement faible...cette justice devient une farce

IGNOBLE !!! le 03/01/2026 à 10:07
Lucie4 a écrit le 03/01/2026 à 09h34

Mdr, ça c'est de la condamnation!

Vive la magistrature! A vomir!

Dommage que le ridicule ne tue pas!!

c'est sur le 03/01/2026 à 10:05

On continue vraiment à nous prendre pour des cons !

Ex Précisions le 03/01/2026 à 09:50

6 sur 15 condamnés, 1500€ dont 5 sur 6 ne seront pas solvables, ça va vraiment les empêcher de recommencer !

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 03/01/2026 à 09:49
Ouuuila a écrit le 03/01/2026 à 08h33

1500€ c'est très didduasif.
Vu qu'ils aiment se promener sur le périphérique et mépriser les autres, des travaux d'intérêt général du nettoyage / ramassage des déchets sur le périphérique pendant 1 mois tous les jours yc weekend aurait permis de les renvoyer à leur existence et nous aurions pu a notre tour les mépriser un peu.

Exactement !

C'est pas cher payé ! le 03/01/2026 à 09:48

Franchement ça méritait beaucoup plus. De qui se moque ton ?

ah la suede le 03/01/2026 à 09:40

encore un mariage suédois avec ses traditions …
ah ses scandinaves …

papyrebel le 03/01/2026 à 09:39

Condamnation trop clémente ! On se doute du genre d'individus auteurs de telles infractions ...

Lucie4 le 03/01/2026 à 09:34

Mdr, ça c'est de la condamnation!

Vive la magistrature! A vomir!

Harmonie et vivre ensemble le 03/01/2026 à 09:34

Quand des célébrations de mariages, soirée du 31/12, victoire d'une équipe, etc...sont le prétexte pour porter préjudice et nuire aux autres : c'est signé cette mentalité détestable, et après il se demandent pourquoi ils sont détestés ?

LFI 69 le 03/01/2026 à 09:22

1500 euros d'amende et c'est tout ? Pour avoir mis en danger volontairement les autres automobilistes ?
Pauvre France ...

Dissuasif le 03/01/2026 à 09:16
Ouuuila a écrit le 03/01/2026 à 08h33

1500€ c'est très didduasif.
Vu qu'ils aiment se promener sur le périphérique et mépriser les autres, des travaux d'intérêt général du nettoyage / ramassage des déchets sur le périphérique pendant 1 mois tous les jours yc weekend aurait permis de les renvoyer à leur existence et nous aurions pu a notre tour les mépriser un peu.

1500€ pour des vendeurs de came c’est de la rigolade
Vivement 2027

pie69 le 03/01/2026 à 09:04
Ouuuila a écrit le 03/01/2026 à 08h33

1500€ c'est très didduasif.
Vu qu'ils aiment se promener sur le périphérique et mépriser les autres, des travaux d'intérêt général du nettoyage / ramassage des déchets sur le périphérique pendant 1 mois tous les jours yc weekend aurait permis de les renvoyer à leur existence et nous aurions pu a notre tour les mépriser un peu.

Tout à fait d’accord !!!!

pie69 le 03/01/2026 à 09:04
Kwara69 a écrit le 03/01/2026 à 08h45

La peine est exemplaire ! Le foutage de gueule mes chers compatriotes n’est pas prêt de s’arrêter !
Une France qui part à la dérive pas uniquement par des gouvernants d’une lâcheté scandaleuse mais aussi par des français qui n’aiment plus leur pays.

Justice à réformer en profondeur !!!
Prison systématique pour désordre a l’ordre public + amende de 15k€ minimum !!!

Kwara69 le 03/01/2026 à 08:45

La peine est exemplaire ! Le foutage de gueule mes chers compatriotes n’est pas prêt de s’arrêter !
Une France qui part à la dérive pas uniquement par des gouvernants d’une lâcheté scandaleuse mais aussi par des français qui n’aiment plus leur pays.

Ouuuila le 03/01/2026 à 08:33

1500€ c'est très didduasif.
Vu qu'ils aiment se promener sur le périphérique et mépriser les autres, des travaux d'intérêt général du nettoyage / ramassage des déchets sur le périphérique pendant 1 mois tous les jours yc weekend aurait permis de les renvoyer à leur existence et nous aurions pu a notre tour les mépriser un peu.

seulement le 03/01/2026 à 08:32

c est pas assez ! il manque un 0 !!! quand on peut louer des voitures comme ça on a les moyens ! et même pas de retrait de permis ????

ouf! le 03/01/2026 à 08:19

jamais de la vie, je n’aurais l’idée de faire cela. certains ont un problème dans le cerveau.

Catalan le 03/01/2026 à 08:16

Évidemment ils vont tous se déclarer insolvables,,,,,,,,sauf pour louer des grosses cylindrées .

