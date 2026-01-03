Blocage du périphérique nord de Lyon lors d’un mariage : six condamnations

Le 21 juin 2024, en soirée, la circulation avait été brutalement interrompue sur le boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL) à la suite d’un cortège de mariage devenu incontrôlable. Près d’un an et demi après les faits, le tribunal de Lyon a statué, lors d’une audience tenue le 10 décembre.
Selon les éléments évoqués au cours de l’enquête, entre dix et quinze véhicules, essentiellement des grosses cylindrées, avaient circulé de manière dangereuse sur cet axe stratégique de l’agglomération. Des manœuvres brusques, des freinages répétés et des arrêts soudains avaient été observés, avant une immobilisation complète de plusieurs voitures dans les tunnels et sur les voies.
À l’arrêt, certains participants étaient descendus de leurs véhicules, occupant la chaussée pour danser et se filmer, au mépris des règles de sécurité et de la fluidité du trafic. La scène avait entraîné un blocage temporaire du périphérique.
Alertée, la CRS autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne avait été chargée des investigations. Les enquêteurs sont parvenus à identifier plusieurs membres du cortège, permettant la tenue de ce procès.
Les six prévenus poursuivis ont été reconnus responsables des faits reprochés. Ils ont tous été condamnés à une amende de 1 500 euros chacun.
bravo!!!! et encore ils n'ont pas tirer en l'air comme la basSignaler Répondre
Peines dérisoires ! On dirait que la justice veut encourager la déliquescence sociale. Pour un trafiquant, 1500 balles c’est que dalle.Signaler Répondre
En fait, cette famille a acheté le droit de s’approprier l’autoroute et d’emmerder tous les autres usagers. Ça va inspirer d’autres débiles profonds de leur espèce. Imaginez l’éducation des gamins…
d humour...je soupçonne le second degre...Signaler Répondre
ils ne les louent pas!!!! ils les volentSignaler Répondre
Un gag la condamnation même pas de retrait de permis rien qui pénalise leur vieSignaler Répondre
Alors explique nous comment ils font pour louer des voitures de haut gamme grace leurs trafic en tout genre c'est vous qui devriez vous taireSignaler Répondre
Pour le jugement, c'est même pas assez sévère, vous n'avez qu'un pois chiche dans la tête, les neurones ne doivent pas fonctionner normalement.Signaler Répondre
tant qu'on ne touche pas à leur assurance-vie les moutons votent pour ceux qui promettent le pays des Bisounours, même si le décor cache l'abattoir.Signaler Répondre
Il faudrait que les articles chiffrent le dommage : les CRS, le tribunal…. Bien plus que les 4500 euros peut être récoltés ! Et pendant ce temps là, les CRS ne sont pas ailleurs, les tribunaux sont surchargés !!!!Signaler Répondre
Moi , j'étais au mariage et vous vous y étiez pas , alors taisez vous! Ce jugement est honteux car il n'est pas possible d'infliger de tels montants d'amendes à de simple bénéficiaires de prestations sociales non revalorisées depuis des années et des conducteurs qui n'étaient pas sous l'empire de protoxyde d'azote et qui exprimaient simplement leur joie. De plus cet argent , au lieu d'aider les enfants et les parents au pays , va tomber dans le tonneau des danaïdes du budget Français.Signaler Répondre
Pauvre France!
Le plus grave c’est que tout l’entourage des vieux aux jeunes sont sans réaction...c’est génétiqueSignaler Répondre
Retour au bled!Signaler Répondre
Toujours les mêmesSignaler Répondre
1500 balle pour avoir emmerde tout le monde !!!! c est une gageure de l administration judiciaire qui se fiche des bonne gens en ne punissant pas les gens qui pourrissent la société !!!! attention aux fautes qui amène à la haineSignaler Répondre
Comment voulez vous qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est très , très , très grave ?Signaler Répondre
1500€ ! Les lois et règles de la République sont bafouées par la justice française.
Qu'ils aillent faire ça en Turquie , en Algérie ou au Maroc et ils verront.
1500 euros c'est une obole, un pourboire pour ces gens là.Signaler Répondre
Et rien au niveau des permis de conduire .??
Le citoyen lambda chevauche une ligne blanche sur 5 mètres et il perd 1 point .. eux bloquent le périph mais on ne dit rien (c'est vrai qu'ils n'ont peut-être même pas le permis ..). 🤬
ils sont chez eux maintenant ! les colons doivent se taire.Signaler Répondre
Non mais il faut bien que jeunesse se passe ! Si on ne peut plus faire ce que l'on veut en France où va le monde !!!Signaler Répondre
Condamnations ridicules, ils peuvent louer des grosses cylindrées au prix plus élevé que l'amende.Signaler Répondre
On est chez nous, on fait ce que l'on veut.
Pas d'illusion sur la justice 2026
Peine ridiculeusement faible...cette justice devient une farceSignaler Répondre
Dommage que le ridicule ne tue pas!!Signaler Répondre
On continue vraiment à nous prendre pour des cons !Signaler Répondre
6 sur 15 condamnés, 1500€ dont 5 sur 6 ne seront pas solvables, ça va vraiment les empêcher de recommencer !Signaler Répondre
Exactement !Signaler Répondre
Franchement ça méritait beaucoup plus. De qui se moque ton ?Signaler Répondre
encore un mariage suédois avec ses traditions …Signaler Répondre
ah ses scandinaves …
Condamnation trop clémente ! On se doute du genre d'individus auteurs de telles infractions ...Signaler Répondre
Mdr, ça c'est de la condamnation!Signaler Répondre
Vive la magistrature! A vomir!
Quand des célébrations de mariages, soirée du 31/12, victoire d'une équipe, etc...sont le prétexte pour porter préjudice et nuire aux autres : c'est signé cette mentalité détestable, et après il se demandent pourquoi ils sont détestés ?Signaler Répondre
1500 euros d'amende et c'est tout ? Pour avoir mis en danger volontairement les autres automobilistes ?Signaler Répondre
Pauvre France ...
1500€ pour des vendeurs de came c’est de la rigoladeSignaler Répondre
Vivement 2027
Tout à fait d’accord !!!!Signaler Répondre
Justice à réformer en profondeur !!!Signaler Répondre
Prison systématique pour désordre a l’ordre public + amende de 15k€ minimum !!!
La peine est exemplaire ! Le foutage de gueule mes chers compatriotes n’est pas prêt de s’arrêter !Signaler Répondre
Une France qui part à la dérive pas uniquement par des gouvernants d’une lâcheté scandaleuse mais aussi par des français qui n’aiment plus leur pays.
1500€ c'est très didduasif.Signaler Répondre
Vu qu'ils aiment se promener sur le périphérique et mépriser les autres, des travaux d'intérêt général du nettoyage / ramassage des déchets sur le périphérique pendant 1 mois tous les jours yc weekend aurait permis de les renvoyer à leur existence et nous aurions pu a notre tour les mépriser un peu.
c est pas assez ! il manque un 0 !!! quand on peut louer des voitures comme ça on a les moyens ! et même pas de retrait de permis ????Signaler Répondre
jamais de la vie, je n’aurais l’idée de faire cela. certains ont un problème dans le cerveau.Signaler Répondre
Évidemment ils vont tous se déclarer insolvables,,,,,,,,sauf pour louer des grosses cylindrées .Signaler Répondre