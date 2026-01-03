Blocage du périphérique nord de Lyon lors d’un mariage : six condamnations

Le 21 juin 2024, en soirée, la circulation avait été brutalement interrompue sur le boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL) à la suite d’un cortège de mariage devenu incontrôlable. Près d’un an et demi après les faits, le tribunal de Lyon a statué, lors d’une audience tenue le 10 décembre.

Selon les éléments évoqués au cours de l’enquête, entre dix et quinze véhicules, essentiellement des grosses cylindrées, avaient circulé de manière dangereuse sur cet axe stratégique de l’agglomération. Des manœuvres brusques, des freinages répétés et des arrêts soudains avaient été observés, avant une immobilisation complète de plusieurs voitures dans les tunnels et sur les voies.

À l’arrêt, certains participants étaient descendus de leurs véhicules, occupant la chaussée pour danser et se filmer, au mépris des règles de sécurité et de la fluidité du trafic. La scène avait entraîné un blocage temporaire du périphérique.

Alertée, la CRS autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne avait été chargée des investigations. Les enquêteurs sont parvenus à identifier plusieurs membres du cortège, permettant la tenue de ce procès.

Les six prévenus poursuivis ont été reconnus responsables des faits reprochés. Ils ont tous été condamnés à une amende de 1 500 euros chacun.