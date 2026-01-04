Ce Lyonnais s’est retrouvé face à une sanction redoutable. Le tribunal correctionnel du Havre a condamné, vendredi 2 janvier 2026, un Lyonnais de 42 ans pour avoir transporté une quantité massive de tabac de contrebande à travers la France.
Les faits remontent au 7 novembre 2025. Ce jour-là, les gendarmes interceptent un Renault Master au péage du pont de Normandie, à hauteur de Sandouville, en Seine-Maritime. À l’intérieur du véhicule : 500 kilos de tabac illicite, correspondant à environ 2 500 cartouches de cigarettes de marque Marlboro.
Selon les éléments rapportés par Paris Normandie, le quadragénaire, père de deux enfants, reconnaît les faits. Il explique avoir accepté ce transport en échange de 4 000 euros, évoquant des difficultés financières. À la barre, il admet également avoir déjà réalisé des trajets similaires pour une connaissance lyonnaise, dont il refuse de livrer l’identité, affirmant craindre d’éventuelles représailles.
Lors de l’audience, la procureure a estimé que le prévenu "participe grandement" à un trafic structuré de tabac. Elle a requis deux ans de prison, dont une partie aménageable, ainsi qu’une amende correspondant à la valeur de la marchandise saisie.
La défense, de son côté, a plaidé "une erreur de parcours". L’avocate du prévenu a insisté sur son profil de travailleur et sur l’absence, selon elle, d’une inscription durable dans la délinquance organisée.
Le tribunal a finalement prononcé une peine de vingt mois de prison, dont dix avec sursis probatoire. La partie ferme sera exécutée sous bracelet électronique. À cela s’ajoute une amende très salée de 325 000 euros, une sanction financière particulièrement lourde pour ce père de famille lyonnais.
Qu'il paye ce criminel. Tout le monde a des problèmes financiers et ne se met pas dans le trafic de drogue ou de contrebande. Un menteur qui ne doit pas être ç son premier coup. (pas vu pas pris). Qu'il paye!Signaler Répondre
Je viens d'apprendre sur Internet que l'Arabie Saoudite a exécuté 356 personnes en 2025 pour des faits liés aux trafics en tout genre !Signaler Répondre
Contrairement à ce qu'il se passe en France , ces personnes ne risquent plus de récidiver.
La justice est beaucoup plus laxiste avec les trafiquants de drogue et ceux qui commettent des agressions physiques, cherchez l'erreur !Signaler Répondre
Je pense que les français en ont marre de ces jugements à contre-sens, la justice ne s'explique d'ailleurs jamais. Après on se retrouve avec plein de fakes sur le système judicaire en France, les concernés l'ont bien cherché....
Trump envoie des missiles contre les narco trafics! En France c'est sortie musée, massage!!!!Signaler Répondre
D'où va t il sortir cette somme ?Signaler Répondre
Sachant qu'il n'accomplira pas sa peine , tout ça pour rien , bravo la justice française , continuez !
La justice ne rigolent pas quand c’est les interêt financier de l’étatSignaler Répondre
De la propagande! N'oubliez pas de nous dire quand il aura payer l'amende!!!!!!!Signaler Répondre
Il semblerait que le manque à gagner pour l'état, irrite un peu plus le pouvoir judiciaire.Signaler Répondre
Tellement facile comme défense. Et bientôt ce sera de notre faute.Signaler Répondre
C’est exactement la réflexion que je me suis faite, cette justice est incompréhensible !Signaler Répondre
Des peines sévères dans certains cas et laxisme dans d’autres, allez comprendre…
Ah, quand on touche aux recettes de l'état (taxes sur le tabac), ça coûte très cher.Signaler Répondre
il aurait dû expliquer aux juges que c'était pour sa consommation personnelle.Signaler Répondre
Étrange il a du dire à la juge qu’il votait à droite le bougre.Signaler Répondre
Seuls le fabricant officiel a le droit d'empoisonner le peuple et de générer ce montant en bénéfice chaque seconde.Signaler Répondre
D’il vous plaît lyon Mag , pouvez vous continuer à tracer cette decision de justice et reporter ce qui sera payer dans 10 ansSignaler Répondre
500€ par an max et encore c’est tout
Très étrange cette justice française....Signaler Répondre