Ce Lyonnais s’est retrouvé face à une sanction redoutable. Le tribunal correctionnel du Havre a condamné, vendredi 2 janvier 2026, un Lyonnais de 42 ans pour avoir transporté une quantité massive de tabac de contrebande à travers la France.

Les faits remontent au 7 novembre 2025. Ce jour-là, les gendarmes interceptent un Renault Master au péage du pont de Normandie, à hauteur de Sandouville, en Seine-Maritime. À l’intérieur du véhicule : 500 kilos de tabac illicite, correspondant à environ 2 500 cartouches de cigarettes de marque Marlboro.

Selon les éléments rapportés par Paris Normandie, le quadragénaire, père de deux enfants, reconnaît les faits. Il explique avoir accepté ce transport en échange de 4 000 euros, évoquant des difficultés financières. À la barre, il admet également avoir déjà réalisé des trajets similaires pour une connaissance lyonnaise, dont il refuse de livrer l’identité, affirmant craindre d’éventuelles représailles.

Lors de l’audience, la procureure a estimé que le prévenu "participe grandement" à un trafic structuré de tabac. Elle a requis deux ans de prison, dont une partie aménageable, ainsi qu’une amende correspondant à la valeur de la marchandise saisie.

La défense, de son côté, a plaidé "une erreur de parcours". L’avocate du prévenu a insisté sur son profil de travailleur et sur l’absence, selon elle, d’une inscription durable dans la délinquance organisée.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de vingt mois de prison, dont dix avec sursis probatoire. La partie ferme sera exécutée sous bracelet électronique. À cela s’ajoute une amende très salée de 325 000 euros, une sanction financière particulièrement lourde pour ce père de famille lyonnais.