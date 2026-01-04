Lyon : une septuagénaire retrouvée sans vie chez elle, son fils arrêté

Peu avant 10h, une infirmière intervenant au domicile d’une femme de 72 ans a retrouvé cette dernière inanimée dans l’appartement situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, rapporte le Progrès.

C'’est le fils de la victime, âgé de 36 ans, qui a ouvert la porte à la professionnelle de santé. L’homme, atteint de schizophrénie, se trouvait dans le logement au moment des faits.

La septuagénaire a été retrouvée sans vie, enveloppée dans des draps. Face à la situation, l’infirmière a immédiatement alerté les secours en composant le 17. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur place et ont découvert le trentenaire en état de crise.

Le fils de la victime a été interpellé. À ce stade, les circonstances exactes du décès de la mère de famille demeurent inconnues. Les enquêteurs cherchent à déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle ou d’un acte criminel.

Une autopsie doit être pratiquée afin d’établir les causes précises de la mort. L’enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT).