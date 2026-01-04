Faits Divers

Lyon : une septuagénaire retrouvée sans vie chez elle, son fils arrêté

Une macabre découverte a eu lieu ce dimanche matin.

Peu avant 10h, une infirmière intervenant au domicile d’une femme de 72 ans a retrouvé cette dernière inanimée dans l’appartement situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, rapporte le Progrès

C'’est le fils de la victime, âgé de 36 ans, qui a ouvert la porte à la professionnelle de santé. L’homme, atteint de schizophrénie, se trouvait dans le logement au moment des faits.

La septuagénaire a été retrouvée sans vie, enveloppée dans des draps. Face à la situation, l’infirmière a immédiatement alerté les secours en composant le 17. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur place et ont découvert le trentenaire en état de crise.

Le fils de la victime a été interpellé. À ce stade, les circonstances exactes du décès de la mère de famille demeurent inconnues. Les enquêteurs cherchent à déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle ou d’un acte criminel.

Une autopsie doit être pratiquée afin d’établir les causes précises de la mort. L’enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT).

Edgar le 04/01/2026 à 21:37
papy pénard a écrit le 04/01/2026 à 21h09

C'est à cause des écolos ça, ils rendent fous les gens

Quelle stupidité de commenter ainsi.

papy pénard le 04/01/2026 à 21:09

C'est à cause des écolos ça, ils rendent fous les gens

Le désordre et la royauté le 04/01/2026 à 18:59
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 04/01/2026 à 18h18

La schizophrénie. Excuse passe-partout.

Et la bêtise, de commenter ainsi

Le Parti de Loi et d'Ordre le 04/01/2026 à 18:18

La schizophrénie. Excuse passe-partout.

