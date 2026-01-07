Lyon : la Maison Bouillet sort de la procédure de sauvegarde, "un nouveau chapitre" pour l’entreprise

Ce mardi, le tribunal des activités économiques a homologué la sortie de la procédure de sauvegarde engagée par l’entreprise artisanale lyonnaise.

Un an plus tôt, le 8 janvier 2025, le pâtissier-chocolatier Sébastien Bouillet avait sollicité cette procédure préventive afin "d’assurer la pérennité de l’entreprise familiale et repartir sur des bases solides".

Ces dernières années, la Maison Bouillet avait en effet consenti à des investissements importants, destinés à accompagner son développement, préserver ses valeurs artisanales et améliorer les conditions de travail. Une stratégie qui n’avait toutefois pas été suivie par une croissance du chiffre d’affaires à la hauteur des attentes, conduisant l’entreprise à activer ce dispositif de protection.

Dans un communiqué, Sébastien Bouillet se dit "heureux et soulagé" de cette décision judiciaire. "L’année 2025 a été marquée par de nombreux défis et a nécessité des efforts considérables, mobilisant l’ensemble de nos équipes", souligne-t-il, tout en saluant l’engagement de ses collaborateurs "qui n’ont rien lâché" et l’accompagnement dont il a bénéficié tout au long de la procédure.

Le chef pâtissier lyonnais évoque désormais une reprise sur des bases assainies. "La Maison Bouillet ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre sur des bases saines qui vont nous permettre d’envisager de nouvelles perspectives", affirme-t-il, qualifiant la procédure de sauvegarde de "formidable antibiotique". Sans masquer que "le travail n’est pas terminé", il indique aborder l’année 2026 avec un "second souffle", dans l’objectif de consolider les acquis et relancer la dynamique de l’entreprise.