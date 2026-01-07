Economie

Lyon : la Maison Bouillet sort de la procédure de sauvegarde, "un nouveau chapitre" pour l’entreprise

© Philippe Vaurès Santamaria

La Maison Bouillet tourne la page d’une période délicate.

Ce mardi, le tribunal des activités économiques a homologué la sortie de la procédure de sauvegarde engagée par l’entreprise artisanale lyonnaise.

Un an plus tôt, le 8 janvier 2025, le pâtissier-chocolatier Sébastien Bouillet avait sollicité cette procédure préventive afin "d’assurer la pérennité de l’entreprise familiale et repartir sur des bases solides".

Ces dernières années, la Maison Bouillet avait en effet consenti à des investissements importants, destinés à accompagner son développement, préserver ses valeurs artisanales et améliorer les conditions de travail. Une stratégie qui n’avait toutefois pas été suivie par une croissance du chiffre d’affaires à la hauteur des attentes, conduisant l’entreprise à activer ce dispositif de protection.

Dans un communiqué, Sébastien Bouillet se dit "heureux et soulagé" de cette décision judiciaire. "L’année 2025 a été marquée par de nombreux défis et a nécessité des efforts considérables, mobilisant l’ensemble de nos équipes", souligne-t-il, tout en saluant l’engagement de ses collaborateurs "qui n’ont rien lâché" et l’accompagnement dont il a bénéficié tout au long de la procédure.

Le chef pâtissier lyonnais évoque désormais une reprise sur des bases assainies. "La Maison Bouillet ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre sur des bases saines qui vont nous permettre d’envisager de nouvelles perspectives", affirme-t-il, qualifiant la procédure de sauvegarde de "formidable antibiotique". Sans masquer que "le travail n’est pas terminé", il indique aborder l’année 2026 avec un "second souffle", dans l’objectif de consolider les acquis et relancer la dynamique de l’entreprise.

Darmon5 le 07/01/2026 à 07:42

Sébastien un bon gars travailleur, gentil et profondément passionné ! Bravo à lui et sa team

Dassyk le 07/01/2026 à 07:03

Trump declare la guerre aux francais malades : "Marché conclu Donald, j’adorerai augmenter le prix de mes médicaments de 200% ! Cela serait un honneur Donald, tout ce que tu veux ! Ne le dis pas à la population Donald, je t’en supplie...", poursuit-il, imitant Macron sanglotant.
https://www.leparisien.fr/international/etats-unis/ne-le-dis-pas-a-la-population-donald-je-ten-supplie-quand-trump-affirme-moqueur-que-macron-a-sanglote-sur-le-prix-des-medicaments-06-01-2026-MQQRG4KDORB2XB7ZGR6UTTARUI.php

Creslo le 07/01/2026 à 06:37

ABC tente de rassurer les lyonnais : "Nous surveillerons de près les magouilles et les conflits d’intérêts sur les marchés publics de ces J.O", citant Aulas et Estrosi.
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/municipales-2026-la-candidate-lfi-propose-une-ceremonie-d-ouverture-des-jo-2030-a-lyon_63661215.html

l'expert en redressements judiciaire le 07/01/2026 à 06:17
quid des fournisseurs? a écrit le 07/01/2026 à 06h08

dans le c.l la balayette!

le manche et les poils avec!...les creanciers sont...chocolat!!

quid des fournisseurs? le 07/01/2026 à 06:08

dans le c.l la balayette!

