Refus d’obtempérer à Lyon : des mineurs en voiture volée percutent la police avant un lourd accident

Ce mardi 6 janvier, aux alentours de 20h45, une intervention de police a mal tourné entre l’autoroute A7 et la sortie Vaise, via le boulevard périphérique, à Lyon.

Selon les informations et les images diffusées par le syndicat Alliance Police nationale Auvergne-Rhône-Alpes, quatre jeunes, tous mineurs, circulaient à bord d’une Renault Clio signalée volée.

Lors d’un contrôle, le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite. Au cours de la poursuite, le véhicule a foncé volontairement sur une voiture de police, la percutant violemment. Les forces de l’ordre ont alors utilisé un "stop stick", un dispositif destiné à crever les pneus, pour tenter de mettre fin à la fuite.

Peu après, la voiture des fuyards a été accidentée. Le véhicule s’est retourné sur le bas-côté. Les occupants ont finalement été interpellés.

"Heuresement, il n’y a eu que des dommages matériels !!", précise le syndicat qui déplore un "nouveau refus d’obtempérer où nos collègues nuiteux ont été victimes à plusieurs reprises de violences aggravées par le conducteur […] Alliance Police Nationale apporte son total soutien à nos policiers courageux et qui ont une fois de plus agi avec professionnalisme. Un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes en France, on nous parle de sentiment d’insécurité, vraiment ?? Policiers, Citoyens, Élus, Associations... mobilisons-nous le 31 janvier pour la marche citoyenne."