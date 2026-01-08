Faits Divers

Refus d’obtempérer à Lyon : des mineurs en voiture volée percutent la police avant un lourd accident

Photos fournies

Un nouveau refus d'obtempérer s’est achevée par un choc violent.

Ce mardi 6 janvier, aux alentours de 20h45, une intervention de police a mal tourné entre l’autoroute A7 et la sortie Vaise, via le boulevard périphérique, à Lyon. 

Selon les informations et les images diffusées par le syndicat Alliance Police nationale Auvergne-Rhône-Alpes, quatre jeunes, tous mineurs, circulaient à bord d’une Renault Clio signalée volée.

Lors d’un contrôle, le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite. Au cours de la poursuite, le véhicule a foncé volontairement sur une voiture de police, la percutant violemment. Les forces de l’ordre ont alors utilisé un "stop stick", un dispositif destiné à crever les pneus, pour tenter de mettre fin à la fuite.

Peu après, la voiture des fuyards a été accidentée. Le véhicule s’est retourné sur le bas-côté. Les occupants ont finalement été interpellés.

"Heuresement, il n’y a eu que des dommages matériels !!", précise le syndicat qui déplore un "nouveau refus d’obtempérer où nos collègues nuiteux ont été victimes à plusieurs reprises de violences aggravées par le conducteur […] Alliance Police Nationale apporte son total soutien à nos policiers courageux et qui ont une fois de plus agi avec professionnalisme. Un refus d’obtempérer toutes les 20 minutes en France, on nous parle de sentiment d’insécurité, vraiment ?? Policiers, Citoyens, Élus, Associations... mobilisons-nous le 31 janvier pour la marche citoyenne."

caillou le 08/01/2026 à 13:42
on compare a écrit le 08/01/2026 à 12h44

On sort les armes contre les agriculteurs et on sort un stop stick contre les racailles!
Et pour ceux qui sont pas d'accord allez voir dans d'autres pays comment ça se passe!!!!!!!!

Les extrémistes n ont pas leurs places ici
La CR ne négocie rien elle crie abois ...

par exemple le 08/01/2026 à 13:38
LFI 69 a écrit le 08/01/2026 à 13h04

Encore des risques inconsidérés.
Quand est-ce que la police va entreprendre de revoir ses procédures pour cesser de mettre la vie d'autrui en danger ?

Toi c'est ta vision qu'il faudrait revoir et ta mentalité de mdr !

Arthur le 08/01/2026 à 13:27

Dixit
Quatre jeunes...
Arrêtons ces faux-semblants, ces non-dits et toute cette hypocrisie. Nous connaissons tous depuis des années le faciès de cette racaille que nous cachons sous le terme les jeunes afin de maintenir en France une dérisoire paix sociale.
Qui sera le prochain Président de la République, Premier Ministre ou autre qui aura le courage d'actionner la chasse d'eau pour nous débarrasser de toute cette chienlit.

Peau lisse le 08/01/2026 à 13:23
LFI 69 a écrit le 08/01/2026 à 13h04

Encore des risques inconsidérés.
Quand est-ce que la police va entreprendre de revoir ses procédures pour cesser de mettre la vie d'autrui en danger ?

Faut pas leur demander de réfléchir, surtout pas.

Jimbo69 le 08/01/2026 à 13:20
LFI 69 a écrit le 08/01/2026 à 13h04

Encore des risques inconsidérés.
Quand est-ce que la police va entreprendre de revoir ses procédures pour cesser de mettre la vie d'autrui en danger ?

Toi tu vas pas bien il faudrait consulter 😱

Faja69 le 08/01/2026 à 13:11

personnellement je trouverai logique que ces quatre personnes soient condamnées à payer un véhicule neuf au propriétaire de celui qui a été volé....

pasquoil le 08/01/2026 à 13:07
j'espère que la voiture va bien a écrit le 08/01/2026 à 12h49

j'espère que la voiture va bien

👍

Alouf1959 le 08/01/2026 à 13:04
Bertrand kanta a écrit le 08/01/2026 à 12h28

Refus d’obtempérer toutes les 20 min en France .. vraiment ? Pas étonnant quand on voit que la police française est la seule police au monde qui te contrôle pour rien même si tu a commis aucune infractions .. et aussi tu peut te faire contrôler une dizaine de fois même par semaine par la même police la même équipe , trouver l’erreur …

Excellente idée, on peut même supprimer la police comme ça on fera des économies, ça va être rapidement un joyeux bor... mais il me semble que c'est déjà largement le cas.
Ce n'est pas mentionné dans l'article mais je pense que l'ensemble de ces joyeux drilles était en règle et en possession des documents qui vont bien : permis de conduire, etc...
Et surtout n'avoir consommé aucune substance susceptible d'altérer la conduite.

LFI 69 le 08/01/2026 à 13:04

Encore des risques inconsidérés.
Quand est-ce que la police va entreprendre de revoir ses procédures pour cesser de mettre la vie d'autrui en danger ?

tout a fait le 08/01/2026 à 12:57
et a écrit le 08/01/2026 à 12h11

les parents de ces futurs nobélisables ; ils sont ou ?

c'est bien l’absence de réponses a cette question depuis 50 ans qui fait que nous sommes dans cette situation

C'est la "culture judiciaire" de l'impunité qui produit ces faits le 08/01/2026 à 12:56

La Justice a 50 ans de retard sur l'évolution de la mentalité des délinquants.

50 ans en arrière, mettre des petites peines pouvait fonctionner, pas mal de gens pouvaient et savaient encore s'amender et se remettre dans le droit chemin.

Aujourd'hui c'et terminé : ceux qui font n'importe quoi une fois se comporteront tous à nouveau n'importe comment.

Il faut donc que la Justice réforme sa mentalité à elle : savoir prononcer des peines lourdes dès le premier fait.

Enfin, si la société veut vraiment mettre un coup d'arrêt à des phénomènes pareils : des mineurs qui pensent possible voire commun de prendre une voiture volée et de foncer carrément sur des policiers...

j'espère que la voiture va bien le 08/01/2026 à 12:49

j'espère que la voiture va bien

Jesaistout le 08/01/2026 à 12:45
Bertrand kanta a écrit le 08/01/2026 à 12h28

Refus d’obtempérer toutes les 20 min en France .. vraiment ? Pas étonnant quand on voit que la police française est la seule police au monde qui te contrôle pour rien même si tu a commis aucune infractions .. et aussi tu peut te faire contrôler une dizaine de fois même par semaine par la même police la même équipe , trouver l’erreur …

Arrêter de raconter n'importe quoi.
Heureusement qu'il y a la police, vous êtes en train de cautionner la Jungle.

on compare le 08/01/2026 à 12:44

On sort les armes contre les agriculteurs et on sort un stop stick contre les racailles!
Et pour ceux qui sont pas d'accord allez voir dans d'autres pays comment ça se passe!!!!!!!!

Ola le 08/01/2026 à 12:42

Pourquoi ne pas légiférer pour permettre de les enrôler de force pour aller sur le front Ukrainien ?
Ils aiment le challenge, défier autrui, voilà qui pourrait répondre à ce besoin de se rebeller !
Ça pourrait peut être dissuader les autres ?

J6 le 08/01/2026 à 12:40
Hehe a écrit le 08/01/2026 à 11h57

Dommage que l'accident n'ait pas pris une tournure plus définitive pour les abrutis dans la voiture.

Exactement cela aurait été tout benef pour la société

Pouah le 08/01/2026 à 12:30
Jeanlaville a écrit le 08/01/2026 à 11h53

Heureusement rien de grave pour les 4 jeune hommes

Votre gauche pue.

Bertrand kanta le 08/01/2026 à 12:28

Refus d’obtempérer toutes les 20 min en France .. vraiment ? Pas étonnant quand on voit que la police française est la seule police au monde qui te contrôle pour rien même si tu a commis aucune infractions .. et aussi tu peut te faire contrôler une dizaine de fois même par semaine par la même police la même équipe , trouver l’erreur …

Rlb le 08/01/2026 à 12:23

Justice laxiste=rappel à la loi. Politiques complices

J'attends ta tronche le 08/01/2026 à 12:22
Jeanlaville a écrit le 08/01/2026 à 11h53

Heureusement rien de grave pour les 4 jeune hommes

le jour ou ils vont te piquer ta montre..................................

et le 08/01/2026 à 12:11

les parents de ces futurs nobélisables ; ils sont ou ?

Obsdu9 le 08/01/2026 à 12:06

Mineurs ou pas, un "crédit- ZONZON" pourrait les attendre, une fois atteint leurs 18 ans ! Trois ans fermes et indemnisation des dégâts et des victimes ! Ca en ferait peut-être réfléchir d'autres...

Hehe le 08/01/2026 à 11:57

Dommage que l'accident n'ait pas pris une tournure plus définitive pour les abrutis dans la voiture.

Jeanlaville le 08/01/2026 à 11:53

Heureusement rien de grave pour les 4 jeune hommes

C’est le 08/01/2026 à 11:52

L’anarchie dans ce pays, plus personne au commande. D’un coté des mecs qui cassent qui crament pour fêter des événements impunité totale, de l’autre des travailleurs pacifiques qui manifestent et a qui en envoie des blindés, des crs, des helicos. La France a choisi les racailles, les trafiquants, les délinquants et les haineux. Et NOUS ON PAIE LES DEGATS DE GREE OU DE FORCE

fgggg le 08/01/2026 à 11:50

Les mêmes causes entrainent les mêmes effets.

Prochain fait divers similaire dans moins de 2 jours.

Bianca le 08/01/2026 à 11:45

Travaux forcés et lourde lourde amende pour cette racaille.

