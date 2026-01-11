Faits Divers

Meurtre raciste près de Lyon : une cagnotte lancée par la famille de la victime

L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur le meurtre présumé raciste survenu la nuit du 6 janvier à Loire-sur-Rhône.

Le corps d'un homme de 20 ans avait été découvert dans l'étang de Prin, tandis qu'un suspect a été mis en examen et écroué, avec une information judiciaire ouverte pour meurtre commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion.

La famille de la victime a décidé d'ouvrir une cagnotte Leetchi pour "aider sa maman à surmonter les charges financières liées à cet événement tragique". Plus de 2200 euros ont déjà été collectés en quelques jours.

Ismaël Aali était originaire de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. On ignore encore ses liens avec le suspect, et pourquoi il était venu jusqu'à Loire-sur-Rhône cette nuit-là.

J6 le 11/01/2026 à 11:46
Tais toi donc, ça fera des vacances a tout le monde a écrit le 11/01/2026 à 11h34

Tu fais partie des enquêteurs, crétinus?
T'es dans le secret de l'instruction?
Si les gendarmes ont retenu le mobile raciste après l'audition du meurtrier, c'est qu' il y a des éléments concordants..

Tiens donc les 9 témoignages de Crepol "on va planter du blanc"...pas de racisme dans ce sens là ?

avatar
Vous le 11/01/2026 à 11:39
Loool a écrit le 11/01/2026 à 11h26

Tu sais pas lire ? C’est marqué en gros pourtant

qui pretendez savoir lire; ajustez vos lunettes : dans le titre c'est "crime raciste" et la ligne en dessous "meurtre présumé raciste" Donc pour l'instant speculation

avatar
Tais toi donc, ça fera des vacances a tout le monde le 11/01/2026 à 11:34
Bl74 a écrit le 11/01/2026 à 10h42

Personne ne sait rien mais c est raciste...
C est marrant ça ne marche jamais dans l' autre sens...

Tu fais partie des enquêteurs, crétinus?
T'es dans le secret de l'instruction?
Si les gendarmes ont retenu le mobile raciste après l'audition du meurtrier, c'est qu' il y a des éléments concordants..

avatar
Okkkkk le 11/01/2026 à 11:28
Bl74 a écrit le 11/01/2026 à 10h42

Personne ne sait rien mais c est raciste...
C est marrant ça ne marche jamais dans l' autre sens...

T’es policier ? Tu fais partie de l’enquête ? Nn donc normal que tu saches rien. Tu penses vraiment qu’ils vont tt dévoiler à des debiles cme vs ?

avatar
Loool le 11/01/2026 à 11:26
dites donc a écrit le 11/01/2026 à 11h05

Meurtre raciste ou présumé raciste ?????????? il faudrait s'entendre

Tu sais pas lire ? C’est marqué en gros pourtant

avatar
dites donc le 11/01/2026 à 11:05

Meurtre raciste ou présumé raciste ?????????? il faudrait s'entendre

avatar
Vendredi le 11/01/2026 à 10:58

Eh! oui on compte encore sur les autres........

avatar
Bl74 le 11/01/2026 à 10:42

Personne ne sait rien mais c est raciste...
C est marrant ça ne marche jamais dans l' autre sens...

avatar
Vraiment? le 11/01/2026 à 10:25
J6 a écrit le 11/01/2026 à 09h59

Sinon il y a des contrats obsèques spécialement prévus pour ça...mais il faut un minimum d'intelligence et de prévoyance pour souscrire

Un contrat obsèques pour un jeune de 20 ans, c'est une démarche rarement engagée.

avatar
mdr 69 le 11/01/2026 à 10:07
J6 a écrit le 11/01/2026 à 09h59

Sinon il y a des contrats obsèques spécialement prévus pour ça...mais il faut un minimum d'intelligence et de prévoyance pour souscrire

à 20 ans ?
mais vous qui transpirez la compassion et surtout le fameux minimum d'intelligence allez nous dire que, oui, à 20 ans vous aviez déjà souscrit ce genre de contrat.

avatar
Meurtre raciste le 11/01/2026 à 10:06

"le meurtre présumé raciste"
Faut savoir si il est présumé ou non le meurtre..
Le titre est fait pour cliquer sinon ?

avatar
J6 le 11/01/2026 à 09:59

Sinon il y a des contrats obsèques spécialement prévus pour ça...mais il faut un minimum d'intelligence et de prévoyance pour souscrire

avatar
kool le 11/01/2026 à 09:48

Une cagnotte ? C'est devenu très courant ces méthodes !

