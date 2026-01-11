Meurtre raciste près de Lyon : une cagnotte lancée par la famille de la victime

Le corps d'un homme de 20 ans avait été découvert dans l'étang de Prin, tandis qu'un suspect a été mis en examen et écroué, avec une information judiciaire ouverte pour meurtre commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion.
La famille de la victime a décidé d'ouvrir une cagnotte Leetchi pour "aider sa maman à surmonter les charges financières liées à cet événement tragique". Plus de 2200 euros ont déjà été collectés en quelques jours.
Ismaël Aali était originaire de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. On ignore encore ses liens avec le suspect, et pourquoi il était venu jusqu'à Loire-sur-Rhône cette nuit-là.
Tiens donc les 9 témoignages de Crepol "on va planter du blanc"...pas de racisme dans ce sens là ?Signaler Répondre
qui pretendez savoir lire; ajustez vos lunettes : dans le titre c'est "crime raciste" et la ligne en dessous "meurtre présumé raciste" Donc pour l'instant speculationSignaler Répondre
Tu fais partie des enquêteurs, crétinus?Signaler Répondre
T'es dans le secret de l'instruction?
Si les gendarmes ont retenu le mobile raciste après l'audition du meurtrier, c'est qu' il y a des éléments concordants..
T’es policier ? Tu fais partie de l’enquête ? Nn donc normal que tu saches rien. Tu penses vraiment qu’ils vont tt dévoiler à des debiles cme vs ?Signaler Répondre
Tu sais pas lire ? C’est marqué en gros pourtantSignaler Répondre
Meurtre raciste ou présumé raciste ?????????? il faudrait s'entendreSignaler Répondre
Eh! oui on compte encore sur les autres........Signaler Répondre
Personne ne sait rien mais c est raciste...Signaler Répondre
C est marrant ça ne marche jamais dans l' autre sens...
Un contrat obsèques pour un jeune de 20 ans, c'est une démarche rarement engagée.Signaler Répondre
à 20 ans ?Signaler Répondre
mais vous qui transpirez la compassion et surtout le fameux minimum d'intelligence allez nous dire que, oui, à 20 ans vous aviez déjà souscrit ce genre de contrat.
"le meurtre présumé raciste"Signaler Répondre
Faut savoir si il est présumé ou non le meurtre..
Le titre est fait pour cliquer sinon ?
Sinon il y a des contrats obsèques spécialement prévus pour ça...mais il faut un minimum d'intelligence et de prévoyance pour souscrireSignaler Répondre
Une cagnotte ? C'est devenu très courant ces méthodes !Signaler Répondre