Meurtre raciste près de Lyon : une cagnotte lancée par la famille de la victime

Le corps d'un homme de 20 ans avait été découvert dans l'étang de Prin, tandis qu'un suspect a été mis en examen et écroué, avec une information judiciaire ouverte pour meurtre commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion.

La famille de la victime a décidé d'ouvrir une cagnotte Leetchi pour "aider sa maman à surmonter les charges financières liées à cet événement tragique". Plus de 2200 euros ont déjà été collectés en quelques jours.

Ismaël Aali était originaire de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. On ignore encore ses liens avec le suspect, et pourquoi il était venu jusqu'à Loire-sur-Rhône cette nuit-là.