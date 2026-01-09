Corps retrouvé dans un étang près de Lyon : des motivations racistes pour le meurtrier ?

Ce jeudi, le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire du chef de meurtre commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion à l'issue de la garde à vue de l'homme soupçonné d'avoir tué la victime retrouvée mardi matin dans l'étang gelé de Prin à Loire-sur-Rhône.
L'individu et la victime s'étaient donnés rendez-vous lundi soir sur un parking à proximité de l'étang. On ignore encore les circonstances de la mort du jeune Rhodanien de 20 ans, d'origine maghrébine.
Ce qui le liait au suspect de 21 ans n'a pas été non plus communiqué. Ce dernier s'était rendu de lui-même au commissariat de Givors mardi.
Son placement en détention provisoire à l'issue de son audition a été requis.
Ce n’est pas une “asymétrie”, c’est une différence de réalité. On parle de crime raciste quand l’enquête établit un mobile raciste, pas selon la couleur de la victime. Si un Blanc est tué parce qu’il est blanc, ce serait aussi un crime raciste. Ce qui est inquiétant, c’est de vouloir minimiser ces faits et ignorer le climat de haine qui les nourrit.Signaler Répondre
C'est exactement ce qui permet qu’ils continuent.
Peut-être juste parce qu'on ne le tue pas pour le fait qu'il soit blanc. En plus ça laisse entendre que dès qu'un noir ou un arabe se fait tuer on soupçonne directement le crime raciste alors que ce n'est pas le cas. Là les soupçons viennent après l'interrogatoire du suspect donc je vois pas ou est le problème sauf à part dans la tête de gens malade comme toi ou les paranos du crime raciste.Signaler Répondre
Et alors ? Alors ça veut dire que ce n’est pas un fait isolé sans contexte. Ça veut dire qu’on doit se demander ce que les discours, les médias et les choix politiques produisent dans la vraie vie. Ignorer ça, c’est laisser le problème continuer.Signaler Répondre
Quand la justice évoque un possible mobile raciste, cela oblige à regarder au-delà du fait divers. Le climat actuel en France, nourri par des discours de rejet et de désignation de boucs émissaires, crée un terrain propice aux passages à l’acte. C’est une responsabilité collective!Signaler Répondre