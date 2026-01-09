Corps retrouvé dans un étang près de Lyon : des motivations racistes pour le meurtrier ?

Ce jeudi, le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire du chef de meurtre commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion à l'issue de la garde à vue de l'homme soupçonné d'avoir tué la victime retrouvée mardi matin dans l'étang gelé de Prin à Loire-sur-Rhône.

L'individu et la victime s'étaient donnés rendez-vous lundi soir sur un parking à proximité de l'étang. On ignore encore les circonstances de la mort du jeune Rhodanien de 20 ans, d'origine maghrébine.

Ce qui le liait au suspect de 21 ans n'a pas été non plus communiqué. Ce dernier s'était rendu de lui-même au commissariat de Givors mardi.

Son placement en détention provisoire à l'issue de son audition a été requis.