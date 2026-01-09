Faits Divers

Corps retrouvé dans un étang près de Lyon : des motivations racistes pour le meurtrier ?
Et si le crime était raciste ?

Ce jeudi, le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire du chef de meurtre commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion à l'issue de la garde à vue de l'homme soupçonné d'avoir tué la victime retrouvée mardi matin dans l'étang gelé de Prin à Loire-sur-Rhône.

L'individu et la victime s'étaient donnés rendez-vous lundi soir sur un parking à proximité de l'étang. On ignore encore les circonstances de la mort du jeune Rhodanien de 20 ans, d'origine maghrébine.

Ce qui le liait au suspect de 21 ans n'a pas été non plus communiqué. Ce dernier s'était rendu de lui-même au commissariat de Givors mardi.

Son placement en détention provisoire à l'issue de son audition a été requis.

Réalité le 09/01/2026 à 12:01
Hélas.... a écrit le 09/01/2026 à 10h49

Des paranoïaques racistes, des néonazis, des identitaires et des zemmouriens sociopathes, il y en a plein la section commentaire de Lyonmag..
Dans le monde réel ils sont minoritaires et rasent les murs, mais sur ce site, c'est open bar pour eux, avec une modération des commentaires racistes qui laisse a désirer.

A priori on s'est jamais croisé... Dommage vraiment 😅

J’ai des soupçons le 09/01/2026 à 11:08

Serait-ce un algérien qui aurait noyé un marocain ?

Hélas.... le 09/01/2026 à 10:49
nei a écrit le 09/01/2026 à 10h32

Peut-être juste parce qu'on ne le tue pas pour le fait qu'il soit blanc. En plus ça laisse entendre que dès qu'un noir ou un arabe se fait tuer on soupçonne directement le crime raciste alors que ce n'est pas le cas. Là les soupçons viennent après l'interrogatoire du suspect donc je vois pas ou est le problème sauf à part dans la tête de gens malade comme toi ou les paranos du crime raciste.

Des paranoïaques racistes, des néonazis, des identitaires et des zemmouriens sociopathes, il y en a plein la section commentaire de Lyonmag..
Dans le monde réel ils sont minoritaires et rasent les murs, mais sur ce site, c'est open bar pour eux, avec une modération des commentaires racistes qui laisse a désirer.

:) le 09/01/2026 à 10:38
:( a écrit le 09/01/2026 à 08h39

"On ignore encore les circonstances de la mort du jeune Rhodanie"

Alors pourqui vous parlez de mobile raciste ? Vous avez des entrées ? Vous avez une équipe de détectives qui travaille plus vite que notre police ? Vite des infos, vous êtes soit géniaux, soit des véritables ordures.

soit LM rapporte l'avis du parquet?

UnHumain le 09/01/2026 à 10:35
C'est vrai ça.... a écrit le 09/01/2026 à 09h29

+1

Ce n’est pas une “asymétrie”, c’est une différence de réalité. On parle de crime raciste quand l’enquête établit un mobile raciste, pas selon la couleur de la victime. Si un Blanc est tué parce qu’il est blanc, ce serait aussi un crime raciste. Ce qui est inquiétant, c’est de vouloir minimiser ces faits et ignorer le climat de haine qui les nourrit.
C'est exactement ce qui permet qu’ils continuent.

nei le 09/01/2026 à 10:32
Loool a écrit le 09/01/2026 à 08h21

Quand un blanc se fait tuer, ce n est jamais considéré comme un crime raciste mais comme un fait divers qu il ne faut pas instrumentaliser. Étrange asymétrie

Peut-être juste parce qu'on ne le tue pas pour le fait qu'il soit blanc. En plus ça laisse entendre que dès qu'un noir ou un arabe se fait tuer on soupçonne directement le crime raciste alors que ce n'est pas le cas. Là les soupçons viennent après l'interrogatoire du suspect donc je vois pas ou est le problème sauf à part dans la tête de gens malade comme toi ou les paranos du crime raciste.

Ralbol le 09/01/2026 à 10:30

Un crimes point a la ligne ! Journaliste quand on ne sait pas on se tait !

UnHumain le 09/01/2026 à 10:30
Dupon a écrit le 09/01/2026 à 09h28

Et alors ?

Et alors ? Alors ça veut dire que ce n’est pas un fait isolé sans contexte. Ça veut dire qu’on doit se demander ce que les discours, les médias et les choix politiques produisent dans la vraie vie. Ignorer ça, c’est laisser le problème continuer.

Réseau zéro le 09/01/2026 à 10:23
LFI 69 a écrit le 09/01/2026 à 08h07

Et on va nous dire que les idées de l'extrême droite n'y sont pour rien.
Que c'est la faute de Maduro.

Comment se fait il que vous puissiez avoir du réseau depuis votre asile ?

Rance Infecte ! le 09/01/2026 à 10:23
LFI 69 a écrit le 09/01/2026 à 08h07

Et on va nous dire que les idées de l'extrême droite n'y sont pour rien.
Que c'est la faute de Maduro.

Et on va nous dire que les idées de l'extrême gauche n'y sont pour rien. Que c'est la faute de LFI !

J6 le 09/01/2026 à 09:45

Un morceau de barbaque à donner aux gauchos cet article

C'est vrai ça.... le 09/01/2026 à 09:29
Loool a écrit le 09/01/2026 à 08h21

Quand un blanc se fait tuer, ce n est jamais considéré comme un crime raciste mais comme un fait divers qu il ne faut pas instrumentaliser. Étrange asymétrie

+1

Dupon le 09/01/2026 à 09:28
UnHumain a écrit le 09/01/2026 à 07h38

Quand la justice évoque un possible mobile raciste, cela oblige à regarder au-delà du fait divers. Le climat actuel en France, nourri par des discours de rejet et de désignation de boucs émissaires, crée un terrain propice aux passages à l’acte. C’est une responsabilité collective!

Et alors ?

encore le 09/01/2026 à 09:27

Le racisme on en a plein la bouche , et on le met à toutes les sauces

oh dit donc le 09/01/2026 à 09:18
LFI 69 a écrit le 09/01/2026 à 08h07

Et on va nous dire que les idées de l'extrême droite n'y sont pour rien.
Que c'est la faute de Maduro.

Avant de l'ouvrir attend le résultat car visiblement ils se connaissaient ?

Bertrand kanta le 09/01/2026 à 09:05

Et voilà on y arrive , le ravage du RN dans la tête de nos concitoyens….

212 le 09/01/2026 à 08:58

voilà le racisme

mistigri le 09/01/2026 à 08:56

la prison pour lui ça va être très très dure a Il va voir l’envers du décor

:( le 09/01/2026 à 08:39

"On ignore encore les circonstances de la mort du jeune Rhodanie"

Alors pourqui vous parlez de mobile raciste ? Vous avez des entrées ? Vous avez une équipe de détectives qui travaille plus vite que notre police ? Vite des infos, vous êtes soit géniaux, soit des véritables ordures.

Loool le 09/01/2026 à 08:21

Quand un blanc se fait tuer, ce n est jamais considéré comme un crime raciste mais comme un fait divers qu il ne faut pas instrumentaliser. Étrange asymétrie

LFI 69 le 09/01/2026 à 08:07

Et on va nous dire que les idées de l'extrême droite n'y sont pour rien.
Que c'est la faute de Maduro.

tout à fait le 09/01/2026 à 07:51
UnHumain a écrit le 09/01/2026 à 07h38

Quand la justice évoque un possible mobile raciste, cela oblige à regarder au-delà du fait divers. Le climat actuel en France, nourri par des discours de rejet et de désignation de boucs émissaires, crée un terrain propice aux passages à l’acte. C’est une responsabilité collective!

https://www.lyonmag.com/article/149415/lyon-apres-des-chants-racistes-visant-marocains-et-juifs-a-la-guillotiere-l-etat-saisit-le-procureur

UnHumain le 09/01/2026 à 07:38

Quand la justice évoque un possible mobile raciste, cela oblige à regarder au-delà du fait divers. Le climat actuel en France, nourri par des discours de rejet et de désignation de boucs émissaires, crée un terrain propice aux passages à l’acte. C’est une responsabilité collective!

