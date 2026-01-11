Un Algérien en situation irrégulière vole un portable devant un policier dans le métro à Lyon

Dans le métro à la station Grange Blanche, il a été surpris en train de voler un téléphone portable par un policier qui n'était pas en service. Ce dernier avait alors pris l'initiative de l'interpeller.

Il s'avère que l'individu, en situation irrégulière en France, était recherché pour un cambriolage commis en 2024 dans les Pyrénées-Orientales. Des faits qu'il nie, tout comme le vol de portable lundi, expliquant l'avoir trouvé par terre.

Condamné pour un vol avec violence à Lyon fin 2024, il avait pu sortir libre du centre de rétention administrative puisque son expulsion vers l'Algérie avait échoué.

Qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Le prévenu a écopé de 18 mois de prison et a été incarcéré. Une interdiction définitive du territoire hexagonal a été prononcée.