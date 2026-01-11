Lyon : prison avec sursis pour l'individu qui avait sorti illégalement son véhicule de la fourrière

Lundi, ils avaient récupéré une voiture à la fourrière dans le 7e arrondissement de Lyon, sans payer, profitant de l'ouverture de la barrière.

Quelques jours plus tôt, le Lyonnais avait été contrôlé par la police au volant du véhicule alors que son permis de conduire a été annulé il y a cinq ans. Et comme la voiture appartenait à l'employeur de sa femme, il a vu une opportunité en or de contourner le système.

Venu à la fourrière avec son complice pour récupérer des affaires dans le véhicule, il s'est rendu compte que le manque de surveillance et la barrière levée lui permettaient de s'enfuir. Le duo avait toutefois été immédiatement rattrapé par les forces de l'ordre.

Face aux juges, les prévenus ont nié la préméditation, expliquant avoir vu une opportunité et l'avoir saisie.

Le Lyonnais a été condamné à 6 mois de prison et 300 euros d'amende, tandis que le San-Priod écopé de 4 mois avec sursis.