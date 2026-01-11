Judiciaire

Lyon : prison avec sursis pour l'individu qui avait sorti illégalement son véhicule de la fourrière

Un Lyonnais au casier judiciaire déjà rempli de 20 mentions a été jugé cette semaine, en compagnie d'un jeune homme originaire de Saint-Priest.

Lundi, ils avaient récupéré une voiture à la fourrière dans le 7e arrondissement de Lyon, sans payer, profitant de l'ouverture de la barrière.

Quelques jours plus tôt, le Lyonnais avait été contrôlé par la police au volant du véhicule alors que son permis de conduire a été annulé il y a cinq ans. Et comme la voiture appartenait à l'employeur de sa femme, il a vu une opportunité en or de contourner le système.

Venu à la fourrière avec son complice pour récupérer des affaires dans le véhicule, il s'est rendu compte que le manque de surveillance et la barrière levée lui permettaient de s'enfuir. Le duo avait toutefois été immédiatement rattrapé par les forces de l'ordre.

Face aux juges, les prévenus ont nié la préméditation, expliquant avoir vu une opportunité et l'avoir saisie.

Le Lyonnais a été condamné à 6 mois de prison et 300 euros d'amende, tandis que le San-Priod écopé de 4 mois avec sursis.

Enième démonstration que les petites peines sont d'un autre temps... le 11/01/2026 à 18:07

Assez de ce laxisme judiciaire institutionnalisé.

Il faut mettre d'emblée des peines lourdes, dès le premier fait de délinquance entrepris.

Au moins le message passera, et SURTOUT la sérénité et la sécurité publiques reviendront dans notre société...

Alcofribas Nasier le 11/01/2026 à 17:37
Ha ha ha a écrit le 11/01/2026 à 16h15

Ce ne sont plus des casiers judiciaires ce sont ds cartes de fidélités, nos gentils juges finiront par lui offrir une médaille du mérite, et une prime d’assiduité.

Pourquoi pas ? Nous pourrions prendre modèle sur le système judiciaire des USA, qui fidélise longuement les clients réguliers…

Du sursis du sursis le 11/01/2026 à 17:34

Du sursis
Ça sert à rien la preuve 20 mentions à son casier
Ça dégage en 27

Ex Précisions le 11/01/2026 à 17:30

L'occasion fait le larron ;-)

enqûete interne le 11/01/2026 à 16:23

Il a totalement raison ce monsieur, lorsqu'on sait que macron est arrivé là où il est uniquement avec des opportunités, il faut savoir les saisir. Dommage pour lui qu'il se soit fait rattrapé. La police devrait faire autre chose, c'est suspect que les fdo soient immédiatement disponible pour ce genre de chose mais jamais lorsque ce sont des choses importantes

Ha ha ha le 11/01/2026 à 16:15

Ce ne sont plus des casiers judiciaires ce sont ds cartes de fidélités, nos gentils juges finiront par lui offrir une médaille du mérite, et une prime d’assiduité.

