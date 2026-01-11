Le groupe lyonnais Feu Vert en passe d’être repris par Bassac

L’enseigne spécialisée dans l’entretien et les services automobiles annonce dans un communiqué que son propriétaire actuel, Alpha Private Equity, est entré en négociations exclusives avec le groupe Bassac en vue de la cession de 100% du capital de Feu Vert.

L’opération, si elle aboutit, marquera une nouvelle étape stratégique pour l’entreprise lyonnaise, fondée en 1972. Elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment celles des autorités de la concurrence. Le projet a d’ores et déjà fait l’objet d’une information des instances représentatives du personnel, précise le groupe.

Feu Vert salue le rôle joué par son actionnaire actuel. "Alpha Private Equity a été un partenaire exemplaire pour Feu Vert au cours des dernières années", souligne la direction, évoquant un accompagnement qui a permis de "déployer notre stratégie, renforcer notre organisation et accélérer notre transformation au service de nos clients". Le groupe indique aborder cette nouvelle phase "avec confiance et ambition", se disant "enthousiaste à l’idée de poursuivre le développement de Feu Vert aux côtés de Bassac".

Fondée en 1972, Bassac est une société familiale qui détient des participations majoritaires dans des entreprises actives dans la promotion de logements neufs et de bureaux, en France, en Espagne et en Allemagne. Le communiqué ne détaille pas les modalités financières de l’opération, ni les orientations stratégiques envisagées à moyen terme.

Présent en France, en Espagne et au Portugal, Feu Vert exploite un réseau de 466 centres auto, en propre et en franchise, et emploie environ 6 200 collaborateurs en Europe, au service de 10 millions de clients. L’enseigne indique poursuivre le développement de ses activités digitales, du B2B et des nouvelles mobilités, tout en continuant son expansion en franchise.

Pour Thierry Sinquin, président-directeur général de Feu Vert, "cette nouvelle étape constitue un moment clé pour Feu Vert et ouvre des perspectives de développement pour le Groupe, au service de ses clients, de ses partenaires et de ses collaborateurs".