Fin de l'aventure lyonnaise : les Burgers de Papa repris par le groupe Bchef

Après de dernières années difficiles - notamment 2025 avec un chiffre d'affaires divisé par deux en deux ans -, Yves Hecker a fait le choix de céder sa marque.

Les Burgers de Papa ont été cédés cette semaine au groupe français Bchef, à la tête de 70 restaurants et 450 salariés.

Le chef d'entreprise lyonnais, qui avait popularisé son enseigne à travers un réseau de franchises et sa participation à l'émission Patron Incognito, aurait été approché il y a un an par Bchef, bien conscient de ses difficultés économiques post-Covid, couplées à la baisse d'intérêt pour le burger en général.

Le chiffre d'affaires de 2025 des 21 restaurants Les Burgers de Papa a été de 15 millions d'euros, contre 27 millions en 2023, quand il y avait encore 28 restaurants.

A noter que toutes les enseignes sont reprises, sauf le restaurant de l'avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon, qu'Yves Hecker va conserver pour lancer un concept de sandwicherie.

avatar
Watt le 14/01/2026 à 12:57

C'était bon mais trop cher pour les jeunes.
Par contre bchef semble être l'inverse, pas certains que le client y gagne au change.

avatar
HardRockeuse le 14/01/2026 à 12:11

moi qui n’aime pas les hamburgers, les burgers de papa sont délicieux, j’espère que les repreneurs les feront avec autant de qualité

avatar
Ex Précisions le 14/01/2026 à 11:14
Général SaIan a écrit le 14/01/2026 à 10h28

Moi hier j'ai mangé un cassoulet en boite, avec une bouteille de Beaujolais Village pour faire glisser le tout.
Le patriotisme commence par ce qu'on met dans son assiette.

Pas plutôt un petit Côte du Rhône ?
Ça passerait mieux ;-)

avatar
A vérifier... le 14/01/2026 à 10:41
Général SaIan a écrit le 14/01/2026 à 10h28

Moi hier j'ai mangé un cassoulet en boite, avec une bouteille de Beaujolais Village pour faire glisser le tout.
Le patriotisme commence par ce qu'on met dans son assiette.

Même William Saurin, plutôt dans les hauts de gamme du cassoulet en boite, utilise de la viande "origine UE". Et on n'a aucune info non plus sur la provenance des haricots blancs. Donc niveau patriotisme, on y est pas vraiment.

avatar
Général SaIan le 14/01/2026 à 10:28

Moi hier j'ai mangé un cassoulet en boite, avec une bouteille de Beaujolais Village pour faire glisser le tout.
Le patriotisme commence par ce qu'on met dans son assiette.

avatar
Ex Précisions le 14/01/2026 à 10:08

Ils n'avaient qu'à faire des sandwichs avec de la baguette et des aliments typiquement français ça aurait un peu mieux fonctionné post covid où les gens ont réappris à cuisiner.

