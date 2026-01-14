Fin de l'aventure lyonnaise : les Burgers de Papa repris par le groupe Bchef

Les Burgers de Papa ont été cédés cette semaine au groupe français Bchef, à la tête de 70 restaurants et 450 salariés.
Le chef d'entreprise lyonnais, qui avait popularisé son enseigne à travers un réseau de franchises et sa participation à l'émission Patron Incognito, aurait été approché il y a un an par Bchef, bien conscient de ses difficultés économiques post-Covid, couplées à la baisse d'intérêt pour le burger en général.
Le chiffre d'affaires de 2025 des 21 restaurants Les Burgers de Papa a été de 15 millions d'euros, contre 27 millions en 2023, quand il y avait encore 28 restaurants.
A noter que toutes les enseignes sont reprises, sauf le restaurant de l'avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon, qu'Yves Hecker va conserver pour lancer un concept de sandwicherie.
C'était bon mais trop cher pour les jeunes.Signaler Répondre
Par contre bchef semble être l'inverse, pas certains que le client y gagne au change.
moi qui n’aime pas les hamburgers, les burgers de papa sont délicieux, j’espère que les repreneurs les feront avec autant de qualitéSignaler Répondre
Pas plutôt un petit Côte du Rhône ?Signaler Répondre
Ça passerait mieux ;-)
Même William Saurin, plutôt dans les hauts de gamme du cassoulet en boite, utilise de la viande "origine UE". Et on n'a aucune info non plus sur la provenance des haricots blancs. Donc niveau patriotisme, on y est pas vraiment.Signaler Répondre
Moi hier j'ai mangé un cassoulet en boite, avec une bouteille de Beaujolais Village pour faire glisser le tout.Signaler Répondre
Le patriotisme commence par ce qu'on met dans son assiette.
Ils n'avaient qu'à faire des sandwichs avec de la baguette et des aliments typiquement français ça aurait un peu mieux fonctionné post covid où les gens ont réappris à cuisiner.Signaler Répondre