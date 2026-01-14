Fin de l'aventure lyonnaise : les Burgers de Papa repris par le groupe Bchef

Les Burgers de Papa ont été cédés cette semaine au groupe français Bchef, à la tête de 70 restaurants et 450 salariés.

Le chef d'entreprise lyonnais, qui avait popularisé son enseigne à travers un réseau de franchises et sa participation à l'émission Patron Incognito, aurait été approché il y a un an par Bchef, bien conscient de ses difficultés économiques post-Covid, couplées à la baisse d'intérêt pour le burger en général.

Le chiffre d'affaires de 2025 des 21 restaurants Les Burgers de Papa a été de 15 millions d'euros, contre 27 millions en 2023, quand il y avait encore 28 restaurants.

A noter que toutes les enseignes sont reprises, sauf le restaurant de l'avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon, qu'Yves Hecker va conserver pour lancer un concept de sandwicherie.