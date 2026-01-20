Lyon : la mairie lance un vaste chantier de restauration du jardin du Rosaire, découvrez le projet

Ce site emblématique, en partie classé au titre des Monuments historiques depuis 2014, fait l’objet d’un investissement global de 5,5 millions d’euros, voté en 2024, avec une livraison annoncée pour l’été 2027.

D’une superficie de 2,5 hectares, dont 1,9 hectare classé, le jardin du Rosaire, situé sous l'Antiquaille, constitue un élément majeur du paysage lyonnais. Aménagé au XIXᵉ siècle lors de la construction de la basilique de Fourvière, il résulte de la fusion de deux chemins de croix conçus pour les processions mariales. Très fréquenté par les habitants comme par les touristes, le site offre plusieurs belvédères remarquables sur la ville.

La restauration confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre spécialisé intervient dans un contexte contraint : forte pente, classement patrimonial et risque géotechnique, le jardin se situant en amont de la zone du glissement de terrain de 1930. Les travaux visent à la fois la sécurisation du site, la restitution de sa lecture historique et le renforcement durable de la biodiversité.

Le projet prévoit notamment la restauration des ouvrages architecturaux (murs, clôtures, fontaines, bassin Saint-Joseph), des cheminements et de l’éclairage, ainsi qu’une recomposition paysagère respectant l’esprit de la fin du XIXᵉ siècle. Des mesures spécifiques doivent également limiter l’impact du chantier sur la faune et la flore : balisage des zones sensibles, gestion de l’éclairage nocturne et régénération végétale adaptée au changement climatique.

Sur le plan financier, l’État participe à hauteur de 400 000 euros via la convention Patrimoine 2019-2024, tandis que la Fondation du Patrimoine apporte un soutien complémentaire de 50 000 euros.

Les premières phases de travaux concernent le confortement du talus du secteur Jaricot jusqu’à fin mars 2026, puis l’aménagement paysager et la pose d’une nouvelle passerelle métallique.