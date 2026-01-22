Lyon : les anciens bains-douches Flesselles partiellement cédés pour créer un pôle médical de proximité

La délibération, adoptée lors du dernier conseil municipal du mandat, vise à reconvertir ce site patrimonial fermé depuis près de dix ans en un pôle de santé de proximité destiné aux habitants du quartier.

Construit au début du XXᵉ siècle, l’ensemble des bains-douches Flesselles témoigne de l’histoire lyonnaise des politiques d’hygiène et de solidarité. Après la fermeture progressive du site — le stand de tir au début des années 2000 puis les bains-douches en 2016 — une partie du bâtiment, l’aile dite Prunelle, était restée vacante.

Ces dernières années, la Ville a engagé des travaux de dépollution du plomb et de restauration patrimoniale, tout en menant une concertation locale pilotée par le CCAS et Ma Friche Urbaine. Celle-ci aurait fait émerger un besoin fort de renforcement de l’offre de soins dans le secteur, où l’accès à un médecin traitant demeure difficile.

La cession concerne l’aile Prunelle et plusieurs bâtiments en cœur d’îlot, tandis que d’autres espaces — le Lavoir, la salle municipale des Ovalistes, le logement de gardien et l’élévation générale — resteront propriété de la Ville. Le projet est porté par la SAS MOM, structure gestionnaire de la clinique Saint-Charles, et prévoit un investissement de 4,5 millions d’euros.

Il comprend la restructuration complète de 1 100 m² pour accueillir un centre de soins primaires, des cabinets de consultations médicales, un centre de radiologie et des espaces de formation pour les professionnels de santé.

Cette opération s’inscrit dans un projet plus large de modernisation de la clinique, avec la rénovation de ses bâtiments existants et la création de nouvelles salles d’opération. Situé dans un périmètre d’intérêt patrimonial, le site fera l’objet d’un suivi spécifique, notamment de l’architecte des Bâtiments de France. La Ville de Lyon a par ailleurs assorti la cession de garanties : l’usage médical devra être maintenu pendant au moins vingt ans, avec des mécanismes de contrôle en cas de non-respect des engagements.

Le début des travaux est envisagé pour la fin de l’année 2026, pour une durée estimée à 18 mois.