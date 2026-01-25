Ismaël Aali victime d'un meurtre raciste : un rassemblement annoncé dimanche devant le palais de justice de Lyon

À l’initiative du collectif On s’en Mêle 69 et d’organisations signataires, la mobilisation vise à demander "justice pour Ismaël Aali", un jeune homme de 20 ans retrouvé mort début janvier à Loire-sur-Rhône.
Le jeune homme originaire de Chalon-sur-Saône avait rejoint la région lyonnaise dans la perspective d’un emploi. Son corps a été découvert dans l’étang de Prin, à Loire-sur-Rhône, le matin du 9 janvier. Selon les éléments communiqués par le parquet de Lyon, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre commis en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion, à l’issue de la garde à vue du suspect.
L’homme mis en cause, âgé de 21 ans, s’est présenté de lui-même au commissariat de Givors. Les deux jeunes hommes s’étaient donné rendez-vous la veille au soir sur un parking situé à proximité de l’étang. Les circonstances exactes du décès, tout comme la nature du lien entre la victime et le suspect, n’ont pas été précisées à ce stade de l’enquête.
Dans leur communiqué, les organisateurs du rassemblement regrettent justement ce manque de communication institutionnelle autour de ce dossier. Ils indiquent que la famille d’Ismaël Aali n’aurait reçu que des informations relayées par la presse et attend toujours le permis d’inhumer, malgré une autopsie achevée. Ils affirment également que la famille n’a pas pu voir le corps du jeune homme, une situation qualifiée d’"humainement inacceptable".
Le collectif replace ce drame dans un contexte plus large de multiplication des agressions et crimes à caractère raciste, et appelle élus et médias à se saisir pleinement de cette affaire. Le rassemblement de dimanche entend marquer un soutien public à la mère d’Ismaël Aali et à ses proches, présents à Lyon malgré l’épreuve traversée, et réclamer que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort.
On aimerait en savoir un peu plus sur le profil du meurtrier, ses opinions politiques, ses fréquentations, ses historiques internet, ses participations à certaines réunions...Signaler Répondre
Euh, mon voisin est étranger, médecin aux HCL, et soigne selon sa déontologie sans idéologie. Il faut savoir trier le bon grain de l ivraie.....comme disait les anciens, et sans concessions pour les voyous.Signaler Répondre
Qu'enfant tu te faisais taper ton pain au chocolat à la récré par des enfants de partisans FN, ceci pourrait expliquer cela éventuellementSignaler Répondre
Une des causes du racisme ?Signaler Répondre
"Gironde : « 49 % des délinquants sur la voie publique sont étrangers », révèle le préfet"
Tu utilises l expression -No pasaran , ce slogan etait utilise pour faire court , par les republicains espagnols contre les troupes de Franco .Resultat les troupes de Franco sont passees , mes grands parents ont passe la frontiere , mis dans des camps d internements a Rivesaltes avec des milliers d autres de toutes origines et religions pendant des mois .ca aucun livre d histoire ou manuel scolaire ne l enseigne ce qui inadmissible ,,,,,,ton No Pasaran n est qu un slogan qui n arrete strictement rien .Les mots ont un sens quand on connait l histoire .Quand on connait egalement l histoire de l extreme gauche il y a beaucoup a dire , il suffit de demander aux Cambodgiens aux Cubains Venezuliens et autres ,,,,,Signaler Répondre
J en parlais avec mon voisin algérien qui en a marre de cette manipulation gauchiste. Lui il veut juste vivre tranquille en France sous les lois de notre république.Signaler Répondre
Incroyable de voir à quel point certains refusent d’admettre qu’il s’agit d’un meurtre raciste. Dès que les victimes sont maghrébines, le racisme disparaît soudainement. Le RN dans toute sa splendeur.Signaler Répondre
quelles sont tes sources pour etre aussi affirmatif ,dans cette affaire nebuleuse ou le roles de tous est pas tres clair .Un rendez vous d embauche qui n a jamais eu lieu , en rendez vous sur un parking la nuit , une soit disant connaissance avec un passe par tres clair , une justice qui ne communique pas mais la presse qui est au courant , une famille qui ouvre une cagnotte ,,,,,,Signaler Répondre
Aucune preuve pour l'instant sur le mobile raciste, de plus il y a pas eu de procès, Donc pas de fait ni de vérité établie.Signaler Répondre
Quand un terroriste islamiste ou un/une criminel sous OQTF tue, la gauche prend toujours des pincettes et avoue les faits établis après verdict du jugement, et toujours du bout des lèvres, merci de prendre les mêmes précautions pour cette affaire.
Récupération honteuse...ripSignaler Répondre
Voilà le résultat de la dédiabolisation du RN.Signaler Répondre
No pasaran.
Affaire curieuse .D apres d autres medias locaux bien connus , la victime venait a Lyon pour un entretien d ebauche mais ne s est pas presentee, un rendez vous sur un parking de nuit , celui qui se presente au commissariat se dit ami de la victime , le meme soit disant ami pas tres clair avec la justice , la famille apprend les infos par la presse , une autopsie dont rien n est divulgue , un corps non rendu , une justice qui ne communique pas mais la presse qui a des infos , la famille a juste titre desesperee mais qui pense a ouvrir une cagnotte selon d autres medias , ,,,,,,,,,beaucoup de zones d ombres.Signaler Répondre
Ha un peu de manif … les gens qui s’emmmerdent le weekend.Signaler Répondre
Les multiplications racistes sont plus envers le français pourtant !!!
La c'est raciste d'un coup? C'est plus un fait divers dû à un déséquilibré psychiatrique... Le récit de l'information veut créer l'imaginaire collectif....paix a son âme quand mêmeSignaler Répondre