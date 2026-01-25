Ismaël Aali victime d'un meurtre raciste : un rassemblement annoncé dimanche devant le palais de justice de Lyon

À l’initiative du collectif On s’en Mêle 69 et d’organisations signataires, la mobilisation vise à demander "justice pour Ismaël Aali", un jeune homme de 20 ans retrouvé mort début janvier à Loire-sur-Rhône.

Le jeune homme originaire de Chalon-sur-Saône avait rejoint la région lyonnaise dans la perspective d’un emploi. Son corps a été découvert dans l’étang de Prin, à Loire-sur-Rhône, le matin du 9 janvier. Selon les éléments communiqués par le parquet de Lyon, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre commis en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion, à l’issue de la garde à vue du suspect.

L’homme mis en cause, âgé de 21 ans, s’est présenté de lui-même au commissariat de Givors. Les deux jeunes hommes s’étaient donné rendez-vous la veille au soir sur un parking situé à proximité de l’étang. Les circonstances exactes du décès, tout comme la nature du lien entre la victime et le suspect, n’ont pas été précisées à ce stade de l’enquête.

Dans leur communiqué, les organisateurs du rassemblement regrettent justement ce manque de communication institutionnelle autour de ce dossier. Ils indiquent que la famille d’Ismaël Aali n’aurait reçu que des informations relayées par la presse et attend toujours le permis d’inhumer, malgré une autopsie achevée. Ils affirment également que la famille n’a pas pu voir le corps du jeune homme, une situation qualifiée d’"humainement inacceptable".

Le collectif replace ce drame dans un contexte plus large de multiplication des agressions et crimes à caractère raciste, et appelle élus et médias à se saisir pleinement de cette affaire. Le rassemblement de dimanche entend marquer un soutien public à la mère d’Ismaël Aali et à ses proches, présents à Lyon malgré l’épreuve traversée, et réclamer que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort.