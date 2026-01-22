Faits Divers

 Les cinq Colombiens arrêtés à Lyon au cœur d'un autre règlement de comptes mortel - LyonMag

  L’enquête prend une nouvelle ampleur.

Interpellés à Lyon dans le cadre d’un dossier de criminalité organisée, cinq suspects arrêtés dans la nuit du 18 au 19 janvier 2026 sont désormais également mis en cause dans une affaire d’homicide par arme à feu. 

Le parquet de Lyon précise que ces interpellations ont été menées par les enquêteurs de la BRI 69 et de la DCOS 69, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de la JIRS de Lyon.

Elles s’inscrivent en fait dans une information judiciaire ouverte "ouverte par le parquet de Lyon des chefs de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en bande organisée à la suite d'un règlement de comptes par arme à feu survenu le 12 novembre 2025 aux abords d'un restaurant à Ecully au terme duquel un homme est décédé et un autre a été blessé", précise le parquet.

"Lors des interpellations et perquisitions, de nombreuses armes à feu, munitions ainsi que des grenades ont été saisies", indique encore le parquet de Lyon. Les cinq suspects ont été présentés ce jeudi au magistrat instructeur. Le parquet de la JIRS de Lyon a requis leur placement en détention provisoire.

Cette procédure s’inscrit dans une saga judiciaire plus large, marquée par la figure de Karim B., dit "Fiston", ancien caïd présumé du trafic de stupéfiants à la Duchère. Condamné en 2017 pour un important go-fast entre l’Espagne et la région lyonnaise, ce Lyonnais de 36 ans est soupçonné par les enquêteurs d’avoir continué à tirer les ficelles à distance, alors que des luttes de territoire embrasaient le quartier. 

Visé par un mandat d’arrêt international pour "homicide et tentative d’homicide en bande organisée", il avait été interpellé en Colombie en octobre 2022. Depuis, il est incarcéré à Bogotá, dans l’attente de son extradition vers la France.

