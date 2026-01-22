Faits Divers

 Les Colombiens arrêtés à Lyon au cœur d'un autre règlement de comptes mortel - LyonMag

  L’enquête prend une nouvelle ampleur.

Interpellés à Lyon dans le cadre d’un dossier de criminalité organisée, cinq suspects dont quatre colombiens arrêtés dans la nuit du 18 au 19 janvier 2026 sont désormais également mis en cause dans une affaire d’homicide par arme à feu. 

Le parquet de Lyon précise que ces interpellations ont été menées par les enquêteurs de la BRI 69 et de la DCOS 69, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de la JIRS de Lyon.

Elles s’inscrivent en fait dans une information judiciaire ouverte "ouverte par le parquet de Lyon des chefs de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en bande organisée à la suite d'un règlement de comptes par arme à feu survenu le 12 novembre 2025 aux abords d'un restaurant à Ecully au terme duquel un homme est décédé et un autre a été blessé", précise le parquet.

"Lors des interpellations et perquisitions, de nombreuses armes à feu, munitions ainsi que des grenades ont été saisies", indique encore le parquet de Lyon. Les cinq suspects ont été présentés ce jeudi au magistrat instructeur. Le parquet de la JIRS de Lyon a requis leur placement en détention provisoire.

Cette procédure s’inscrit dans une saga judiciaire plus large, marquée par la figure de Karim B., dit "Fiston", ancien caïd présumé du trafic de stupéfiants à la Duchère. Condamné en 2017 pour un important go-fast entre l’Espagne et la région lyonnaise, ce Lyonnais de 36 ans est soupçonné par les enquêteurs d’avoir continué à tirer les ficelles à distance, alors que des luttes de territoire embrasaient le quartier. 

Visé par un mandat d’arrêt international pour "homicide et tentative d’homicide en bande organisée", il avait été interpellé en Colombie en octobre 2022. Depuis, il est incarcéré à Bogotá, dans l’attente de son extradition vers la France.

28 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Amal de travers le 24/01/2026 à 14:08
Amal Gam a écrit le 23/01/2026 à 13h14

Comme les Corses, les Marseillais et les italiens .

Ben justement, belle âme de gôche, on a assez de problèmes avec certains de chez nous, pas la peine d'en importer en plus. Toi pas comprendre ? Trop difficile à saisir ?

Signaler Répondre
avatar
Poudros le 24/01/2026 à 13:49
el gringo a écrit le 22/01/2026 à 19h10

laisser le bas le KaKa ,il fait des defilers de mondes !
si elle reviens Ka ,elle défilera mini joup culotte courte.

Celui là je ne sais pas ce qu'il a pris, mais une chose est sure c'est du bas de gamme

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 24/01/2026 à 13:20
Aide soignant . a écrit le 23/01/2026 à 18h52

Tu as à Avaler un Cirque 🎪 ? Tu es le plus drôle de ton EPHAD, Ont voit le QI 😂.

Commence par apprendre le français, après tu pourras parler correctement.

Signaler Répondre
avatar
Morte couille du terroir. le 23/01/2026 à 18:53
Une chance pour la France a écrit le 23/01/2026 à 14h01

Toi tu n'es vraiment pas une chance... Tu devrais faire un procès à tes parents, tu vas gagner beaucoup d'argent.

La chance 🍀 est que La France 🇫🇷 te pisse au Cul !

Signaler Répondre
avatar
Aide soignant . le 23/01/2026 à 18:52
Une chance pour la France a écrit le 23/01/2026 à 14h01

Toi tu n'es vraiment pas une chance... Tu devrais faire un procès à tes parents, tu vas gagner beaucoup d'argent.

Tu as à Avaler un Cirque 🎪 ? Tu es le plus drôle de ton EPHAD, Ont voit le QI 😂.

Signaler Répondre
avatar
Mandat international le 23/01/2026 à 15:50
Surtout a écrit le 22/01/2026 à 19h30

Qu’il reste en prison a Bogota, pourquoi demander son extradition ?

Il a été arrêté sur mandat interpol à la demande de la France. Donc il va être extradé sauf s'il a commit des crimes en Colombie.

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 23/01/2026 à 14:01
Barbera a écrit le 23/01/2026 à 08h08

La même chance que de supporter tes commentaires idiots sur ce forum.

Toi tu n'es vraiment pas une chance... Tu devrais faire un procès à tes parents, tu vas gagner beaucoup d'argent.

Signaler Répondre
avatar
Amal Gam le 23/01/2026 à 13:14
Looool a écrit le 22/01/2026 à 22h09

Padamalgam. Il faut en faire venir davantage car ils nous enrichissent culturellement

Comme les Corses, les Marseillais et les italiens .

Signaler Répondre
avatar
Ahah le 23/01/2026 à 12:19
Catalan a écrit le 23/01/2026 à 09h21

pour le Maroc on va pas se fâcher avec notre ami le Roi , et puis ca ne serait pas bon pour toutes sociétés françaises delocalisees .

Ne vous en faites pas ! Les drogues de synthèse vont bientôt prendre le dessus parole de trumpiste!!

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/01/2026 à 09:21
C'est moi a écrit le 23/01/2026 à 09h01

Si on commençait par faire une coalition pour faire cramer les 253000 hectares de coca en Colombie on aurait surement moins de cocaine non?
On pourrait évidemment faire la meme chose pour le cannabis au Maroc..

Trump nous a pourtant dit qu'il luttais contre le narcotrafic, qu'il nous le prouve et puis tout les autres les présidents de droite les Orban, les Meloni, les Javier Milei..

Apres c'est sur qu'il y aurait moins de poudre pour nos élites forcément, donc ca ne s'arrêtera jamais, merci à cette mafia de gauche à droite a qui l'ont donne nos votes de nous mener droit dans le mur..

pour le Maroc on va pas se fâcher avec notre ami le Roi , et puis ca ne serait pas bon pour toutes sociétés françaises delocalisees .

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/01/2026 à 09:04

La France commence a découvrir ce que sont capables de faire les gangs narcos .Nous avons je l ai déjà dit 10 ans de retard. Ceux qui ont vécu en Amérique du Sud le savent mais comme toujours chez nous on est toujours meilleurs, ou plus forts ou les phrases classiques, force restera a la loi , ma main ne tremblera pas, ,,,,,,,,,, si c est tellement vrai, pourquoi la France est elle dans cet état de faillite économique, administrative, scolaire, sécuritaire,,,,,,,,bref la misère en gants blancs , tout pour le decorum, façon théâtre ou façon Top Gun .

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 23/01/2026 à 09:01

Si on commençait par faire une coalition pour faire cramer les 253000 hectares de coca en Colombie on aurait surement moins de cocaine non?
On pourrait évidemment faire la meme chose pour le cannabis au Maroc..

Trump nous a pourtant dit qu'il luttais contre le narcotrafic, qu'il nous le prouve et puis tout les autres les présidents de droite les Orban, les Meloni, les Javier Milei..

Apres c'est sur qu'il y aurait moins de poudre pour nos élites forcément, donc ca ne s'arrêtera jamais, merci à cette mafia de gauche à droite a qui l'ont donne nos votes de nous mener droit dans le mur..

Signaler Répondre
avatar
lololololo6969 le 23/01/2026 à 08:40

Pas d’inquiétude, une dizaine de pistes cyclables supplémentaires devrait pouvoir rendre la ville plus apaisée.

Signaler Répondre
avatar
Barbera le 23/01/2026 à 08:08
Une chance pour la France a écrit le 23/01/2026 à 07h04

La France, narco-état...

La même chance que de supporter tes commentaires idiots sur ce forum.

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 23/01/2026 à 07:04

La France, narco-état...

Signaler Répondre
avatar
Ringard 69190 le 22/01/2026 à 22:31

Bonsoir,
Les militaires devraient intervenir à SAINT-FONS.

Signaler Répondre
avatar
Looool le 22/01/2026 à 22:09

Padamalgam. Il faut en faire venir davantage car ils nous enrichissent culturellement

Signaler Répondre
avatar
La spirale du chaos... le 22/01/2026 à 21:53

La spirale du chaos, est enclenchée à LYON.

La faute à qui ?
Aux narcos-islamistes, mais pas seulement !

Aux électeurs de la macronie, des islamogauchistes, des LR qui donnent le pouvoir à des partis, qui, au regard des faits, parlent beaucoup, mais ne font pas ce qu'il faudrait faire, pour neutraliser les narcos-islamistes !!
Aux consommateurs de drogues, qui, avec leur argent, s'empoisonnent et enrichissent les ennemis de la France et des Français !
Au système judiciaire, qui, depuis des décennies, minore les peines de prison notamment.

Le chaos dans lequel sombre Lyon et la France, est organisé et s'inscrit dans une stratégie, de destruction.

Il y a quelques jours, des syndicats de policiers lyonnais, ont lancé une alerte.
Le titre de l'article reprend les propos d'un syndicaliste :

" on n'est plus en capacité d'assurer la sécurité à LYON !"

On n'est plus en capacité d'assurer la sécurité à LYON !!
Avez-vous pris conscience de la gravité de ses propos et de la situation, qui conduit ce syndicaliste à les prononcer ???

Pour information, en 2024, il y a eu 6 assassinats en lien avec le narcotrafic.
En 2025, il y en a eu 10 !!!

Chiffres qui ne concernent que le Rhône !!!

Les chiffres des victimes colatérales, n'est pas publié...

https://www.lyonmag.com/article/149612/on-n-a-plus-la-capacite-d-assurer-la-securite-des-lyonnais-les-policiers-appellent-les-citoyens-a-se-mobiliser

Signaler Répondre
avatar
Pas faux le 22/01/2026 à 20:51
Wallah',. a écrit le 22/01/2026 à 20h40

À défaut de protéger ses concitoyens, la France sait protéger ses racailles.

Juste dommage qu'on ne laisse pas les colombiens s'occuper de la racaille

Signaler Répondre
avatar
Rire un peu le 22/01/2026 à 20:48

Chihi est l’homme de la situation à la Mairie

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 22/01/2026 à 20:40

À défaut de protéger ses concitoyens, la France sait protéger ses racailles.

Signaler Répondre
avatar
s'il vous plait le 22/01/2026 à 20:31

Laissez le à Bogota car nous n'avons plus de places ici !

Signaler Répondre
avatar
Merci à tous les consommateurs de permettre l'existence de cette criminalité... le 22/01/2026 à 20:28

Mais merci vraiment.

Si vous avez besoin de drogue pour vous sentir bien, ce n'est sans doute pas de drogue dont vous avez besoin mais de prendre en charge vos vrais soucis...

Conditions de travail dégradées, ne pas savoir s'amuser et faire la fête sans se shooter, vouloir oublier ses problèmes...

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 22/01/2026 à 20:05

La France, pays de sicarios...

Signaler Répondre
avatar
J6 le 22/01/2026 à 19:40

Qu'on les libére ils œuvrent pour le bien être humanitaire de la planète

Signaler Répondre
avatar
Surtout le 22/01/2026 à 19:30

Qu’il reste en prison a Bogota, pourquoi demander son extradition ?

Signaler Répondre
avatar
PabloG le 22/01/2026 à 19:19

Les gangs arrivent à lyon, les enjeux financières doivent être énormes !

Signaler Répondre
avatar
el gringo le 22/01/2026 à 19:10

laisser le bas le KaKa ,il fait des defilers de mondes !
si elle reviens Ka ,elle défilera mini joup culotte courte.

Signaler Répondre

