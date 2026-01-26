Samedi et dimanche, plus de 900 joueurs, préalablement qualifiés en ligne, se retrouveront le temps d’un week-end au Double Mixte de Villeurbanne.

Ce tournoi se déroulera en présence de plusieurs personnalités, dont l'ancien entraineur de l'OL et sélectionneur de l'équipe de France, Jacques Santini, Benjamin Castaldi ou encore Moudir. Deux légendes du poker mondial sont aussi annoncées : Gus Hansen et Léo Margets.

À l’issue de cette étape, 16 joueurs décrocheront leur place pour la grande finale nationale qui se tiendra à Aix-en-Provence du 20 au 29 mars avec comme objectif d'obtenir le titre de meilleur joueur de France !