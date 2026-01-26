Et aussi à Lyon

Des légendes du poker mondial attendues à Lyon pour le Winamax Poker Tour

Des légendes du poker mondial attendues à Lyon pour le Winamax Poker Tour
Des légendes du poker mondial à Lyon pour le Winamax Poker Tour - DR Caroline Darcourt Winamax

Le Winamax Poker Tour pose ses valises à Lyon.

Samedi et dimanche, plus de 900 joueurs, préalablement qualifiés en ligne, se retrouveront le temps d’un week-end au Double Mixte de Villeurbanne. 

Ce tournoi se déroulera en présence de plusieurs personnalités, dont l'ancien entraineur de l'OL et sélectionneur de l'équipe de France, Jacques Santini, Benjamin Castaldi ou encore Moudir. Deux légendes du poker mondial sont aussi annoncées : Gus Hansen et Léo Margets. 

À l’issue de cette étape, 16 joueurs décrocheront leur place pour la grande finale nationale qui se tiendra à Aix-en-Provence du 20 au 29 mars avec comme objectif d'obtenir le titre de meilleur joueur de France !

Tags :

Winamax Poker Tour

Gus Hansen

Léo Margets

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Sortez les gilets pare balles le 26/01/2026 à 18:09

Ça pue le braquage à venir , un évènement de ce genre à Villeurbanne , il va y avoir pas mal de cash à voler !!

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite et très vite ! le 26/01/2026 à 16:53

Il est temps d'autoriser les mineurs à jouer aux jeux d argent. On a des entreprises qui sont prêtes à investir sur ce marché trusté par les jeux vidéos mais l'étatisme bloque tout initiative !

Signaler Répondre
avatar
Savoirecrire le 26/01/2026 à 16:11

Pffff n'importe quoi
Même pas capable d'orthographier correctement le prénom de Moundir..

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.