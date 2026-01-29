Lyon : la mairie lance un vaste chantier de restauration du jardin des Plantes, des fouilles prometteuses en cours

Ce site patrimonial majeur, créé en 1795 et s’étendant sur plus de deux hectares, abrite notamment l’amphithéâtre des Trois Gaules, classé Monument historique et vieux de près de 2000 ans. Fragilisé par une fréquentation intense et par les effets du réchauffement climatique, le jardin fait désormais l’objet d’un projet global de préservation et de valorisation.

L’amphithéâtre des Trois Gaules, élément central de l’ancien sanctuaire fédéral des Gaules, fut à la fois un lieu politique majeur et le théâtre du martyre des premiers chrétiens lyonnais en 177. Le jardin conserve également de nombreuses traces de l’histoire des Canuts et de l’ancienne vocation botanique du site, avant le transfert du jardin botanique au parc de la Tête d’Or en 1854.

Depuis février 2025, plusieurs études et diagnostics sont en cours afin de mieux comprendre l’état du site. Ils portent à la fois sur le paysage, les plantations, l’histoire du jardin et les vestiges archéologiques.

Sept sondages archéologiques, validés par le Service régional de l’archéologie, ont déjà permis des découvertes notables, dont des restes de faune, une sépulture antique de chien et des traces d’incendies datant du IIᵉ siècle après J.-C. Ces éléments contribuent à affiner la connaissance de l’organisation antique du secteur autour de l’amphithéâtre.

Parallèlement, la Ville prévoit la restauration des parterres et la plantation de nouveaux arbres dès la fin février. Cette première phase de travaux, engagée jusqu’en 2028, s’inscrit dans le plan de gestion du Site historique de Lyon, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi que dans la convention État–Ville pour le patrimoine communal.