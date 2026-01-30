Des animaux importés et mutilés : une éleveuse du Rhône interpellée pour trafic international de chien

Une éleveuse du Rhône et un couple d’éleveurs installé dans la Drôme ont été interpellés.

Ces trois personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Selon les premiers éléments, ce trafic de chiens portait principalement sur les races Doberman et Rottweiler, entre la Serbie et la France.

Des chiennes en gestation étaient importées depuis la Serbie pour mettre bas en France. Les chiots étaient ensuite mutilés. Leurs oreilles et leur queue étaient coupées et les animaux étaient revendus sur des sites internet à l’aide de faux carnets de vaccination et de faux passeports.

Les autorités ont saisi au total dix-huit chiens adultes et dix-neuf chiots.