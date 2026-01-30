Najat Vallaud-Belkacem : "Sevrage numérique, Il ne faut pas croire que c'est un problème de jeunes"

Autrice de "Sevrage numérique" aux éditions Tallandier, Najat Vallaud-Belkacem milite au-delà de la simple interdiction des téléphones, des écrans voire des réseaux sociaux pour les jeunes. Ce livre part d'un constat personnel, d'un défi de se sortir des écrans qu'elle n'a pas pu tenir : "Au bout de 5 jours j'ai craqué. On ne s'en sort plus sans le smartphone".

Pour la conseillère régionale, "ce n'est pas seulement un sujet d'enfant". Selon elle, l'abus d'écrans "a un lien avec l'état de la démocratie. On s'est habitué à ce que le débat démocratique soit géré par les réseaux et les plateformes".

A la proposition de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Laurent Wauquiez cette semaine d'interdire les portables dans les lycées du territoire, Najat Vallaud-Belkacem dit "oui mais" : "Il ne faut pas se contenter de montrer les muscles, de croire que c'est un problème de jeunes. C'est un problème systémique face à des plateformes qui nous font perdre nos libertés".

