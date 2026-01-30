Najat Vallaud-Belkacem : "Sevrage numérique, Il ne faut pas croire que c'est un problème de jeunes"

Autrice de "Sevrage numérique" aux éditions Tallandier, Najat Vallaud-Belkacem milite au-delà de la simple interdiction des téléphones, des écrans voire des réseaux sociaux pour les jeunes. Ce livre part d'un constat personnel, d'un défi de se sortir des écrans qu'elle n'a pas pu tenir : "Au bout de 5 jours j'ai craqué. On ne s'en sort plus sans le smartphone".
Pour la conseillère régionale, "ce n'est pas seulement un sujet d'enfant". Selon elle, l'abus d'écrans "a un lien avec l'état de la démocratie. On s'est habitué à ce que le débat démocratique soit géré par les réseaux et les plateformes".
A la proposition de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Laurent Wauquiez cette semaine d'interdire les portables dans les lycées du territoire, Najat Vallaud-Belkacem dit "oui mais" : "Il ne faut pas se contenter de montrer les muscles, de croire que c'est un problème de jeunes. C'est un problème systémique face à des plateformes qui nous font perdre nos libertés".
Vous passez votre vie sur LYON MAG ?Signaler Répondre
"l'abus d'écrans a un lien avec l'état de la démocratie."Signaler Répondre
Certes, mais n'exagérons rien : on a encore jamais vu un président de la métropole jouer avec son portable lors d'une réunion...
Luttons contre les écrans numériques : Forza EELV !
A 19 euros 90 le bouquin combien fera t'elle de ventes ?Signaler Répondre
Toutefois comme le disait Coluche "s'ils trouvent des c.ns pour payer"
Ce n'est pas de sevrage numérique qu'à besoin madame Belkacem mais d'un sevrage d'argent public où elle est addict depuis qu'elle est censée être sur le marché de l'emploi.Signaler Répondre
avec tout ces boulots , l’ONG , cour des comptes … elle a encore du temps pour écrire des livresSignaler Répondre
ces gens me fascinent ou alors ce sont des emplois fictifs
D un certain age, j ai pourtant retrouvé un sentiment de liberté avec internet...... Celle d être informé par moi même a différentes sources que celles imposées par les canaux officiels. J ai aussi de solides valeurs qui me permettent d'avoir un sens critique sur tout ce qui est proposé. Je ne sais pourquoi mais je sens dans son propos une espèce d interrogation sur l intelligence des citoyens, voire même un certain mépris de classe ....Signaler Répondre
La conseillère maître à la Cour des comptes veut vendre son bouquin...Signaler Répondre
Vu son poste pas étonnant que le PS passe tout à macron.
madame, occupez vous de la santé financière de notre pays avec votre job à la cour des comptes.Signaler Répondre
la région se débrouille très bien sans vous