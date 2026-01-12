Najat Vallaud-Belkacem dans un Haut-Commissariat à la diversité ?

Selon L'Opinion, le Président de la République aimerait créer un Haut-Commissariat à la diversité et aux diasporas afin de "fédérer toutes les diasporas de France". Et redorer le blason hexagonal en Afrique.
Nos confrères avancent également les noms des personnalités courtisées pour intégrer cette initiative. Ils seraient une trentaine au total. Aux côtés du judoka Teddy Riner, des anciens ministres Christiane Taubira et Pap Ndiaye, de la chanteuse Amel Bent ou encore de l'ex-footballeur Lilian Thuram, on pourrait retrouver la lyonnaise Najat Vallaud-Belkacem.
L'ancienne ministre de l'Education nationale et actuelle conseillère-maître à la Cour des Comptes serait donc chargée si elle acceptait de rejoindre le Haut-Commissariat de coucher sur papier des idées pour que le peuple français soit davantage uni pour "contrer la vision trumpienne de l’Europe et la guerre des civilisations qui se prépare" selon une note de l'Elysée consultée par l'Opinion.
