Najat Vallaud-Belkacem dans un Haut-Commissariat à la diversité ?

Emmanuel Macron pense avoir trouvé la solution pour régler en partie le problème de l'intégration et de l'unité nationale.

Selon L'Opinion, le Président de la République aimerait créer un Haut-Commissariat à la diversité et aux diasporas afin de "fédérer toutes les diasporas de France". Et redorer le blason hexagonal en Afrique.

Nos confrères avancent également les noms des personnalités courtisées pour intégrer cette initiative. Ils seraient une trentaine au total. Aux côtés du judoka Teddy Riner, des anciens ministres Christiane Taubira et Pap Ndiaye, de la chanteuse Amel Bent ou encore de l'ex-footballeur Lilian Thuram, on pourrait retrouver la lyonnaise Najat Vallaud-Belkacem.

L'ancienne ministre de l'Education nationale et actuelle conseillère-maître à la Cour des Comptes serait donc chargée si elle acceptait de rejoindre le Haut-Commissariat de coucher sur papier des idées pour que le peuple français soit davantage uni pour "contrer la vision trumpienne de l’Europe et la guerre des civilisations qui se prépare" selon une note de l'Elysée consultée par l'Opinion.

Najat Vallaud-Belkacem

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
nouvelle Segolene le 12/01/2026 à 09:46

cette NVB est une nouvelle Segolene. toujours là où il y a du pognon à récupérer sans rien glander, juste à fanfaronner.
dehors dehors toute cette mouise, Afuera

Signaler Répondre
avatar
recasage le 12/01/2026 à 09:41

Que de comités créées pour recaser les amis politiques.
Je croyais qu'il n'y avait plus d'argent, qu'il fallait supprimer des autorités administratives... Et voici qu'on crée des commissions politiques inutiles, aux côtés du référent pour les Pôles et du commissariat au plan..

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 12/01/2026 à 09:40

C'est vraiment dommage que notre « Mozart de la finance » n'ait pas autant d'idées pour redresser la FRANCE que pour caser ses copains !!!

Signaler Répondre
avatar
Kris Pinsch le 12/01/2026 à 09:33

Et comité Théodule de plus qui va nous coûter un pognon de dingue pour aucuns résultats... Et dans ce comité, aucun Espagnol, Italien, Portugais, Polonais, Chinois. Non juste des Africains....

Signaler Répondre
avatar
Non le 12/01/2026 à 09:28

Non merci, elle a fait assez de dégâts en collège, lycée et école primaire quand elle était ministre de l’Éducation Nationale.

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 12/01/2026 à 09:25

D’où ça sort ? Encore une gabegie avec des emplois bidon.

Signaler Répondre
avatar
Cindy le 12/01/2026 à 09:16

Un haut commissariat de la diversité ! Qu’est-ce que ça veut dire ?

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 12/01/2026 à 09:16

Pour la modique somme de ? ?? Encore de la réunionite pour des millions d'euros ! Facile avec l'argent des autres ! Et surtout complètement inutile ! Je croyais qu'il y avait trop de commissions !

Signaler Répondre

