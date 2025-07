Najat Vallaud-Belkacem recalée par LCI avant la Cour des Comptes ? Elle réclamait un cachet trop élevé

La conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes subit les foudres de l'opposition de droite et d'extrême-droite, le RN ou Sarah Knafo en tête, qui dénoncent un arrangement avec François Bayrou pour acheter le vote des députés socialistes pour son budget 2026.

Et les révélations se poursuivent. Selon Marianne, Najat Vallaud-Belkacem, dont on sait qu'elle a toujours rêvé de faire de la TV et qu'elle avait même commencé avec une éphémère rubrique culturelle sur TLM, a été recalée par LCI.

Nos confrères indiquent que la Lyonnaise négociait avec la chaîne, au cas où sa nomination à la Cour des Comptes capote, pour rejoindre comme chroniqueuse une émission de débats dès septembre. Mais qu'elle réclamait un cachet de 800 euros par émission, ce qui a refroidi LCI. Et pour cause, les grandes chaînes d'information donnent plutôt 200 ou 300 euros à leurs intervenants réguliers.

Fort heureusement pour NVB, la voilà désormais conseiller maître à la Cour des comptes, un mandat de cinq ans rémunéré entre 6000 et 7750 euros brut mensuels.