Hautes-Alpes : un skieur lyonnais tué dans une avalanche à Cervières

En début d’après-midi, une avalanche s’est déclenchée sur la face est de l’Arpelin, sur la commune de Cervières, emportant deux skieurs engagés en hors-piste.

D’après les informations rapportées par Le Dauphiné Libéré, les deux hommes évoluaient ensemble lorsque la coulée s’est déclenchée. L’un des skieurs a échappé de justesse à l’avalanche, sa chute ayant été freinée par un arbre. Son ami, âgé de 33 ans, n’a en revanche pas eu cette chance et a été emporté par la masse de neige.

Les secours ont rapidement été alertés et la victime a été prise en charge avant d’être évacuée vers un établissement hospitalier. Malgré les soins prodigués, le skieur, originaire de Lyon, a succombé à ses blessures.

Ce décès intervient moins de 24 heures après un premier accident mortel sur le même secteur. La veille, un raquettiste avait été retrouvé sans vie à proximité d’une coulée de neige, toujours sur le territoire de Cervières, soulignant la dangerosité actuelle du manteau neigeux.

Les autorités rappellent que le risque d’avalanche reste élevé dans le département des Hautes-Alpes. Les pratiquants de la montagne sont appelés à éviter les zones hors-piste, à consulter les bulletins de vigilance et à ne s’engager qu’avec un équipement adapté (DVA, pelle, sonde), ainsi qu’une connaissance précise des conditions du terrain.