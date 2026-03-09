Cambriolage à 15 000 euros à Tarare : identifié par son ADN, un homme de 26 ans condamné

Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a condamné, mardi 3 mars, un homme de 26 ans pour un vol par effraction commis à Tarare. Le prévenu n’était pas présent à l’audience, mais la justice a tout de même statué sur son cas.

Le cambriolage remonte au 4 décembre 2024. Ce jour-là, une maison située rue Commandant-Etienne-Lafay est visitée par un individu qui s’introduit à l’intérieur après avoir forcé l’entrée. Plusieurs bijoux en or et en argent de la marque Swarovski disparaissent, pour un préjudice estimé à près de 15 000 euros. De l’argent liquide, représentant plusieurs milliers d’euros supplémentaires, est également dérobé.

Les gendarmes interviennent rapidement et découvrent sur place les outils utilisés pour l’effraction, permettant de relever un profil ADN. Des voisins signalent aussi deux hommes suspects, confirmés par des images de vidéosurveillance. La victime découvre la porte ouverte à son retour et porte plainte. Le suspect reste introuvable plusieurs mois avant d’être finalement localisé le 7 avril 2025, alors qu’il devait comparaître au tribunal judiciaire de Lyon dans une autre affaire.

Placée en garde à vue, la personne suspectée nie les faits malgré la présence de son ADN sur les lieux. Déjà condamnée pour des affaires similaires, elle a finalement été reconnue coupable et condamnée à huit mois de prison avec sursis.