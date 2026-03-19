Et les autorités craignent des incidents, une semaine après la violente bagarre orchestrée par des ultras du Celta, armés de bâtons, qui ont pris à partie quelques supporters lyonnais dans le centre-ville de Vigo. Face à un potentiel risque de représailles, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a décidé de... (lire la suite sur Lyon Foot)
Jeudi 19 Mars 2026 à 10h00
Après des incidents au match aller, le niveau de risque du match OL-Celta Vigo relevé par les autorités
Ce sont en tout 2700 supporters espagnols qui sont attendus au Groupama Stadium pour le match OL-Celta Vigo ce jeudi au Groupama Stadium.
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