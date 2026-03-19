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Après des incidents au match aller, le niveau de risque du match OL-Celta Vigo relevé par les autorités

Après des incidents au match aller, le niveau de risque du match OL-Celta Vigo relevé par les autorités
Après des incidents au match aller, le niveau de risque du match OL-Cela Vigo relevé par les autorités - Lyon Mag

Ce sont en tout 2700 supporters espagnols qui sont attendus au Groupama Stadium pour le match OL-Celta Vigo ce jeudi au Groupama Stadium.

Et les autorités craignent des incidents, une semaine après la violente bagarre orchestrée par des ultras du Celta, armés de bâtons, qui ont pris à partie quelques supporters lyonnais dans le centre-ville de Vigo. Face à un potentiel risque de représailles, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a décidé de... (lire la suite sur Lyon Foot)

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