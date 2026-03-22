Violences entre supporters après Saint-Priest-Nîmes : une embuscade déclenche des heurts en centre-ville

Des incidents ont éclaté peu après 20h dans le centre de Saint-Priest, à proximité du château, à l’issue de la rencontre perdue par l’AS Saint-Priest face au Nîmes Olympique.
Environ dix minutes après le coup de sifflet final, alors que les supporters nîmois rejoignaient leur bus, ils ont été confrontés à un groupe d’une cinquantaine d’individus dissimulés sous des cagoules qui les attendaient sur place.
La confrontation entre les deux camps a duré plusieurs minutes avant l’intervention des forces de l’ordre, qui ont utilisé des moyens de dispersion pour reprendre le contrôle de la situation. Aucun blessé n’a été signalé à l’issue de ces incidents.
Une fois le calme rétabli, les supporters du Nîmes Olympique ont été escortés par la police jusqu’à l’autoroute afin de prévenir toute nouvelle altercation.
Pour les match de ligue 1 les violences c'est limite, quand ça ne déborde pas, en dessous ça devrait se tenir à huit clos dans un endroit décidé au dernier moment ;-)Signaler Répondre
Ou alors il faut en France une justice qui soit respectée donc qui soit ferme pour dissuader une bonne partie de la violence. Pas avec le gouvernement actuel...
Heu st priest c’est ou ????Signaler Répondre