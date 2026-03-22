Violences entre supporters après Saint-Priest-Nîmes : une embuscade déclenche des heurts en centre-ville

Des incidents ont éclaté peu après 20h dans le centre de Saint-Priest, à proximité du château, à l’issue de la rencontre perdue par l’AS Saint-Priest face au Nîmes Olympique.

Environ dix minutes après le coup de sifflet final, alors que les supporters nîmois rejoignaient leur bus, ils ont été confrontés à un groupe d’une cinquantaine d’individus dissimulés sous des cagoules qui les attendaient sur place.

La confrontation entre les deux camps a duré plusieurs minutes avant l’intervention des forces de l’ordre, qui ont utilisé des moyens de dispersion pour reprendre le contrôle de la situation. Aucun blessé n’a été signalé à l’issue de ces incidents.

Une fois le calme rétabli, les supporters du Nîmes Olympique ont été escortés par la police jusqu’à l’autoroute afin de prévenir toute nouvelle altercation.