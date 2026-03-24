Lyon : un homme armé sème la peur dans des lieux chrétiens... et reste libre

Le 10 mars, une femme est menacée avec un couteau dans une librairie chrétienne située quai Tilsitt, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Deux jours plus tard, le 12 mars, deux autres femmes sont visées à l’intérieur de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux, dans le 1er arrondissement. Le suspect aurait utilisé un couteau à cran d’arrêt, dans un contexte encore flou.

Face à ces signalements, les forces de l’ordre identifient rapidement un homme de 28 ans, sans domicile fixe et inconnu de la justice jusqu’alors. Il est interpellé le 14 mars dans le 5e arrondissement, alors qu’il dégrade des affiches électorales en possession d’une arme blanche.

Présenté au parquet de Lyon le lendemain, l’individu est poursuivi pour violences aggravées et port d’arme de catégorie D. La justice ordonne une expertise psychiatrique, évoquant une "fragilité psychologique", précise le Progrès.

Malgré la gravité des faits, le juge des libertés et de la détention décide de le placer sous contrôle judiciaire. Il lui est notamment interdit d’entrer en contact avec les victimes.

Mais l’affaire connaît un nouveau rebondissement. Ce lundi 23 mars, l’homme est à nouveau interpellé, cette fois à la basilique Notre-Dame de Fourvière, dans le 5e arrondissement. Aucun incident n’est alors signalé, mais un couteau de type opinel est retrouvé dans son sac.

Placée une nouvelle fois en garde à vue, la personne est ensuite encore relâchée. Elle sera jugée le 9 avril dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle pour ce second port d’arme. Le couteau a été saisi sur instruction du parquet.