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Lyon : un homme armé sème la peur dans des lieux chrétiens... et reste libre

Lyon : un homme armé sème la peur dans des lieux chrétiens... et reste libre
Lyon : un homme armé sème la peur dans des lieux chrétiens... et reste libre - LyonMag

En l’espace de quelques jours, plusieurs femmes ont été menacées dans des lieux chrétiens à Lyon.

Le 10 mars, une femme est menacée avec un couteau dans une librairie chrétienne située quai Tilsitt, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Deux jours plus tard, le 12 mars, deux autres femmes sont visées à l’intérieur de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux, dans le 1er arrondissement. Le suspect aurait utilisé un couteau à cran d’arrêt, dans un contexte encore flou.

Face à ces signalements, les forces de l’ordre identifient rapidement un homme de 28 ans, sans domicile fixe et inconnu de la justice jusqu’alors. Il est interpellé le 14 mars dans le 5e arrondissement, alors qu’il dégrade des affiches électorales en possession d’une arme blanche.

Présenté au parquet de Lyon le lendemain, l’individu est poursuivi pour violences aggravées et port d’arme de catégorie D. La justice ordonne une expertise psychiatrique, évoquant une "fragilité psychologique", précise le Progrès

Malgré la gravité des faits, le juge des libertés et de la détention décide de le placer sous contrôle judiciaire. Il lui est notamment interdit d’entrer en contact avec les victimes.

Mais l’affaire connaît un nouveau rebondissement. Ce lundi 23 mars, l’homme est à nouveau interpellé, cette fois à la basilique Notre-Dame de Fourvière, dans le 5e arrondissement. Aucun incident n’est alors signalé, mais un couteau de type opinel est retrouvé dans son sac.

Placée une nouvelle fois en garde à vue, la personne est ensuite encore relâchée. Elle sera jugée le 9 avril dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle pour ce second port d’arme. Le couteau a été saisi sur instruction du parquet.

33 commentaires
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non le 24/03/2026 à 20:05
jojolapraline a écrit le 24/03/2026 à 18h28

Vous êtes toujours aussi bas de la casquette. Mais peut on demander à un LFI de réfléchir et d'être intelligent, non un LFI c'est avant tout un mouton il suit bêtement le troupeau.

la meute

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Mais le 24/03/2026 à 19:17
la droite a gagnier a écrit le 24/03/2026 à 18h47

youpi la droite a gagné la métropole nous vivons en sécurité

L’orthographe a perdu , ça pique les yeux !

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RALEUSE le 24/03/2026 à 19:07

Arrêtez de montrer ces genres de faits divers. Les lyonnais ont voté et apparemment ils adorent Doucet.
Vive l'insécurité et les agresseurs libres. il n'y a pas de problème et stop les râleurs

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raslebol69 le 24/03/2026 à 19:06

Ce n'est plus du laxisme mais cela devient à la limite de la complicité.

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Pauvre France ! le 24/03/2026 à 19:02

A un moment, il faudra ces juges rouges, pourris et électeurs de Doucet !!!

Leur laxisme met en danger le peuple français.

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bullit le 24/03/2026 à 19:00

Il faut attendre qu’il tues quelqu’un pour le mettre en prison voilà encore le laxismes lyonnais comme d’habitude

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Bellota le 24/03/2026 à 18:58

Je rêve que l’église catholique se décide à réagir
J’en ai marre :
De la charité chrétienne (et les autres ils font quoi?)
De : si on me gifle, je tends l’autre joue
Du pardon sans condition
Des éternels martyrs
On attend quoi ?
Ne plus avoir que des mosquées ?

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Ritchie le 24/03/2026 à 18:54

Un exemple de gauchisme appliqué !

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Loool le 24/03/2026 à 18:49

Les Lyonnais ont malheureusement voté pour que ça continue

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la droite a gagnier le 24/03/2026 à 18:47

youpi la droite a gagné la métropole nous vivons en sécurité

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Cqfd.. le 24/03/2026 à 18:47

Changement de population donc changement d'électeurs et changement d'élus.
Pauvre nouvelle France

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Ex Précisions le 24/03/2026 à 18:46

"et reste libre" what else in France !
Il aurait fait ça dans un lieu de culte musulman le Doucet aurait déjà porté plainte, il y aurait eu une marche de soutien à cette communauté communautariste et une lettre au ministre de l'intérieur pour enfermer ce "taré" (je parle du gars avec le couteau ;-))

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Calahann le 24/03/2026 à 18:35

Un Pèlerinage diabolique.

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Ville apaisée le 24/03/2026 à 18:35

Bienvenue dans une ville d'extrême gauche.
Vélo, compost et couteau.,.la trilogie verte

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roudoudou le 24/03/2026 à 18:30
Chris6969699 a écrit le 24/03/2026 à 18h03

Pourquoi visait-il spécifiquement les chrétiens à votre avis ?

Parce qu'il est souffrant ?

Parce qu'il est LFI peut etre.

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jojolapraline le 24/03/2026 à 18:28
LFI a écrit le 24/03/2026 à 17h06

Heureusement Aulas n’a pas été élu sinon ça serait encore pire à Lyon

Vous êtes toujours aussi bas de la casquette. Mais peut on demander à un LFI de réfléchir et d'être intelligent, non un LFI c'est avant tout un mouton il suit bêtement le troupeau.

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roudoudou le 24/03/2026 à 18:24

Et après on nous dit que la justice n'est pas d'extrême gauche, le laxisme vient bien des juges qui n'appliquent même pas les lois, qui laissent en liberté par idéologie des personnes dangereuses. Que l'on juge les juges et on verra les choses s'améliorer, en attendant ils ne risquent rien et se foutent pas mal des conséquences de leur idéologie, tout comme les LFistes qui ne veulent ni police ni justice.

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Rlb le 24/03/2026 à 18:22

Les psys doivent être plus atteint que leurs patients, ils préfèrent que la justice les relâchent.
Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil

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geregoyt le 24/03/2026 à 18:19

etrange qu'il ne fasse pas ca dans des mosqués... ca se passerait peut etre d'une autre façon pour lui...

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Jeanlaville le 24/03/2026 à 18:12
Bieffe a écrit le 24/03/2026 à 17h40

Que voulez-vous dire ? Soyez plus clair dans vos propos qui ne veulent pas dire grand chose.

On connaît l'origine de l'individu c'est bien pour ça qu'il n'a pas été incarcéré ki parle maintenant

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johnny le 24/03/2026 à 18:06

Donc arrêter deux trois fois arrêté 4 ème et relâché a nvx tout va bien et y ont gardé le couteau comme ci y sa allé le calmé le mec

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togaro le 24/03/2026 à 18:05

Tant qu'il n'aura tué personne, on le laisse libre puisqu'il a des problèmes psychologiques....NORMAL qu'il se promène en toute impunité.
Mais je suis rassuré car l'OPINEL a été saisi
sur instruction du parquet , sinon il n'aurait pas été saisi si le parquet n'avait pas donné des instructions

J'ai la triste impression de "Pédaler dans la choucroute " à force de dire de telles évidences ,
évidemment évidentes

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Chris6969699 le 24/03/2026 à 18:03

Pourquoi visait-il spécifiquement les chrétiens à votre avis ?

Parce qu'il est souffrant ?

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Autocat le 24/03/2026 à 17:59

Balle dans la nuque + fosse commune

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velobobo le 24/03/2026 à 17:54

Chronique journalière d’une ville gérée par la gauche. L’alliance avec LFI et des juges lfistes ne va pas amelioré la sécurité ! mais les lyonnais ont voté pour cette politique..

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Oliveira le 24/03/2026 à 17:52
GAD a écrit le 24/03/2026 à 17h05

On va encore nous faire le coup du psychopathe .

Dans un pays de psychopathes qui ont étaient confinés quoi de plus normal ? Même les soins soins remboursés aujourd’hui pour consulter un psychiatre dans une France 🇫🇷 de tarés déjantés.

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Boris le 24/03/2026 à 17:43

Un citoyen qui soutient l'emploi dans la fonction publique en donnant du travail à la police et à la justice, visiblement toujours en montée en compétence il ne devrait pas tarder à élargir ses activités auprès des services de secours et hospitaliers.

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Bieffe le 24/03/2026 à 17:40
citoyendelyon a écrit le 24/03/2026 à 17h34

C’est étonnant qu’on mette autant en avant certains éléments selon les cas, et beaucoup moins dans d’autres. Cela interroge sur la cohérence du traitement médiatique et les critères utilisés.

Que voulez-vous dire ? Soyez plus clair dans vos propos qui ne veulent pas dire grand chose.

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Cata le 24/03/2026 à 17:36

Et doucet qui trouve que la ville est "apaisée"
Mais sur quelle planète it-il ?

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citoyendelyon le 24/03/2026 à 17:34

C’est étonnant qu’on mette autant en avant certains éléments selon les cas, et beaucoup moins dans d’autres. Cela interroge sur la cohérence du traitement médiatique et les critères utilisés.

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Jaim le 24/03/2026 à 17:31

J ai ma petite idée de la manipulation !!

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2 poids le 24/03/2026 à 17:20

ça se passe dans une église, donc pas de commentaires de nos politiques!!!!!

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LFI le 24/03/2026 à 17:06

Heureusement Aulas n’a pas été élu sinon ça serait encore pire à Lyon

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GAD le 24/03/2026 à 17:05

On va encore nous faire le coup du psychopathe .

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