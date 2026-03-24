Lyon : un homme armé sème la peur dans des lieux chrétiens... et reste libre

Le 10 mars, une femme est menacée avec un couteau dans une librairie chrétienne située quai Tilsitt, dans le 2e arrondissement de Lyon.
Deux jours plus tard, le 12 mars, deux autres femmes sont visées à l’intérieur de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux, dans le 1er arrondissement. Le suspect aurait utilisé un couteau à cran d’arrêt, dans un contexte encore flou.
Face à ces signalements, les forces de l’ordre identifient rapidement un homme de 28 ans, sans domicile fixe et inconnu de la justice jusqu’alors. Il est interpellé le 14 mars dans le 5e arrondissement, alors qu’il dégrade des affiches électorales en possession d’une arme blanche.
Présenté au parquet de Lyon le lendemain, l’individu est poursuivi pour violences aggravées et port d’arme de catégorie D. La justice ordonne une expertise psychiatrique, évoquant une "fragilité psychologique", précise le Progrès.
Malgré la gravité des faits, le juge des libertés et de la détention décide de le placer sous contrôle judiciaire. Il lui est notamment interdit d’entrer en contact avec les victimes.
Mais l’affaire connaît un nouveau rebondissement. Ce lundi 23 mars, l’homme est à nouveau interpellé, cette fois à la basilique Notre-Dame de Fourvière, dans le 5e arrondissement. Aucun incident n’est alors signalé, mais un couteau de type opinel est retrouvé dans son sac.
Placée une nouvelle fois en garde à vue, la personne est ensuite encore relâchée. Elle sera jugée le 9 avril dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle pour ce second port d’arme. Le couteau a été saisi sur instruction du parquet.
la meuteSignaler Répondre
L’orthographe a perdu , ça pique les yeux !Signaler Répondre
Arrêtez de montrer ces genres de faits divers. Les lyonnais ont voté et apparemment ils adorent Doucet.Signaler Répondre
Vive l'insécurité et les agresseurs libres. il n'y a pas de problème et stop les râleurs
Ce n'est plus du laxisme mais cela devient à la limite de la complicité.Signaler Répondre
A un moment, il faudra ces juges rouges, pourris et électeurs de Doucet !!!Signaler Répondre
Leur laxisme met en danger le peuple français.
Il faut attendre qu’il tues quelqu’un pour le mettre en prison voilà encore le laxismes lyonnais comme d’habitudeSignaler Répondre
Je rêve que l’église catholique se décide à réagirSignaler Répondre
J’en ai marre :
De la charité chrétienne (et les autres ils font quoi?)
De : si on me gifle, je tends l’autre joue
Du pardon sans condition
Des éternels martyrs
On attend quoi ?
Ne plus avoir que des mosquées ?
Un exemple de gauchisme appliqué !Signaler Répondre
Les Lyonnais ont malheureusement voté pour que ça continueSignaler Répondre
youpi la droite a gagné la métropole nous vivons en sécuritéSignaler Répondre
Changement de population donc changement d'électeurs et changement d'élus.Signaler Répondre
Pauvre nouvelle France
"et reste libre" what else in France !Signaler Répondre
Il aurait fait ça dans un lieu de culte musulman le Doucet aurait déjà porté plainte, il y aurait eu une marche de soutien à cette communauté communautariste et une lettre au ministre de l'intérieur pour enfermer ce "taré" (je parle du gars avec le couteau ;-))
Un Pèlerinage diabolique.Signaler Répondre
Bienvenue dans une ville d'extrême gauche.Signaler Répondre
Vélo, compost et couteau.,.la trilogie verte
Parce qu'il est LFI peut etre.Signaler Répondre
Vous êtes toujours aussi bas de la casquette. Mais peut on demander à un LFI de réfléchir et d'être intelligent, non un LFI c'est avant tout un mouton il suit bêtement le troupeau.Signaler Répondre
Et après on nous dit que la justice n'est pas d'extrême gauche, le laxisme vient bien des juges qui n'appliquent même pas les lois, qui laissent en liberté par idéologie des personnes dangereuses. Que l'on juge les juges et on verra les choses s'améliorer, en attendant ils ne risquent rien et se foutent pas mal des conséquences de leur idéologie, tout comme les LFistes qui ne veulent ni police ni justice.Signaler Répondre
Les psys doivent être plus atteint que leurs patients, ils préfèrent que la justice les relâchent.Signaler Répondre
Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil
etrange qu'il ne fasse pas ca dans des mosqués... ca se passerait peut etre d'une autre façon pour lui...Signaler Répondre
On connaît l'origine de l'individu c'est bien pour ça qu'il n'a pas été incarcéré ki parle maintenantSignaler Répondre
Donc arrêter deux trois fois arrêté 4 ème et relâché a nvx tout va bien et y ont gardé le couteau comme ci y sa allé le calmé le mecSignaler Répondre
Tant qu'il n'aura tué personne, on le laisse libre puisqu'il a des problèmes psychologiques....NORMAL qu'il se promène en toute impunité.Signaler Répondre
Mais je suis rassuré car l'OPINEL a été saisi
sur instruction du parquet , sinon il n'aurait pas été saisi si le parquet n'avait pas donné des instructions
J'ai la triste impression de "Pédaler dans la choucroute " à force de dire de telles évidences ,
évidemment évidentes
Pourquoi visait-il spécifiquement les chrétiens à votre avis ?Signaler Répondre
Parce qu'il est souffrant ?
Balle dans la nuque + fosse communeSignaler Répondre
Chronique journalière d’une ville gérée par la gauche. L’alliance avec LFI et des juges lfistes ne va pas amelioré la sécurité ! mais les lyonnais ont voté pour cette politique..Signaler Répondre
Dans un pays de psychopathes qui ont étaient confinés quoi de plus normal ? Même les soins soins remboursés aujourd’hui pour consulter un psychiatre dans une France 🇫🇷 de tarés déjantés.Signaler Répondre
Un citoyen qui soutient l'emploi dans la fonction publique en donnant du travail à la police et à la justice, visiblement toujours en montée en compétence il ne devrait pas tarder à élargir ses activités auprès des services de secours et hospitaliers.Signaler Répondre
Que voulez-vous dire ? Soyez plus clair dans vos propos qui ne veulent pas dire grand chose.Signaler Répondre
Et doucet qui trouve que la ville est "apaisée"Signaler Répondre
Mais sur quelle planète it-il ?
C’est étonnant qu’on mette autant en avant certains éléments selon les cas, et beaucoup moins dans d’autres. Cela interroge sur la cohérence du traitement médiatique et les critères utilisés.Signaler Répondre
J ai ma petite idée de la manipulation !!Signaler Répondre
ça se passe dans une église, donc pas de commentaires de nos politiques!!!!!Signaler Répondre
Heureusement Aulas n’a pas été élu sinon ça serait encore pire à LyonSignaler Répondre
On va encore nous faire le coup du psychopathe .Signaler Répondre