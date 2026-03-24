Un chien policier a-t-il mordu un homme dans la nuit de samedi à dimanche à Rillieux-la-Pape ?

Ce serait en tout cas l'élément déclencheur de violences urbaines ce mardi soir à la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Un feu a été allumé au milieu de la route au niveau de la place Gisèle Halimi, la police est ensuite intervenue, faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser les jeunes individus belliqueux.

Cette affaire de violences policières à Rillieux, qui auraient été commises par un chien, a été évoquée par le maire Horizons de la commune, Alexandre Vincendet. Ce dernier reconnaît que les forces de l'ordre sont intervenues avenue Général Leclerc, et qu'un chien de la brigade canine a été frappé par un individu, déplaçant sa muselière. L'animal se serait ensuite "défendu en portant visiblement plusieurs morsures contre un des assaillants".

"Non, un individu n’a pas été victime de violence policière. Par contre, des délinquants ont attaqué les forces de l’ordre qui ont dû riposter pour défendre leur intégrité physique", conclut Alexandre Vincendet.