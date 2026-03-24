Un chien policier a-t-il mordu un homme dans la nuit de samedi à dimanche à Rillieux-la-Pape ?
Ce serait en tout cas l'élément déclencheur de violences urbaines ce mardi soir à la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Un feu a été allumé au milieu de la route au niveau de la place Gisèle Halimi, la police est ensuite intervenue, faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser les jeunes individus belliqueux.
Cette affaire de violences policières à Rillieux, qui auraient été commises par un chien, a été évoquée par le maire Horizons de la commune, Alexandre Vincendet. Ce dernier reconnaît que les forces de l'ordre sont intervenues avenue Général Leclerc, et qu'un chien de la brigade canine a été frappé par un individu, déplaçant sa muselière. L'animal se serait ensuite "défendu en portant visiblement plusieurs morsures contre un des assaillants".
"Non, un individu n’a pas été victime de violence policière. Par contre, des délinquants ont attaqué les forces de l’ordre qui ont dû riposter pour défendre leur intégrité physique", conclut Alexandre Vincendet.
Les gens ont voté pour ça.Signaler Répondre
Les lyonnais ont été clairs dans leur vote , ils n en ont pas assez , ils en redemandentSignaler Répondre
Fin de la trêve électoraleSignaler Répondre
les 3 communes où le LFI a été élus en France, première décision : Désarmement de la police .. Quelle ce parti veut le chaos en FranceSignaler Répondre
Les 2 de QI en action. 2 neurones qui se battent en duel...Signaler Répondre
formidable qu il se soit fait mordre. ras le bol de la racaille. les chiens de la police ne devraient pas porter de muselièresSignaler Répondre
Nous attendons la réaction des élus LFI.Signaler Répondre